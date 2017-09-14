RSS
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:58

  Бетон написав:вы вообще в кусре, что в днепропетровской области эвакуации перманентно? село за селом. и нигде никто об этом не говорит. только люди снимают ролики как покидают свои дома

Тоже самое ты писал год назад, мол, всё пропало, Покровск скоро упадет ...

Прошел год ...
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:01

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:...... а війну очікують, що гаряча фаза припиниться скоро - тому це рішення особливо ні на що не впливає. ......

Скоро - это год-два?
- зачем, в таком случае спешить? - три года в стране посидели - еще 2 без проблем просидят.
Особенно если "це рішення особливо ні на що не впливає".

ти ж не зміг просідити :lol:

краще скажи, а в чому раптом реальна проблема? чого всі кипіш підняли?

Так мне и не 22...

Я ж тебе только сегодня говорил "а в чому раптом": нелогичные/хаотичные действия - часто являются симптомами серьезных проблем...

Анекдот про НР, который и по колесам стучал и дверь открывал/закрывал знаешь же?
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:03

  jump написав:У 2025 році вступників в Україні вистачило на половину місць у вишах

Кількість місць на бакалаврат у закладах вищої освіти в Україні перевищує реальну кількість студентів. Зокрема цьогоріч виші готові були прийняти 429 тисяч абітурієнтів, тоді як заяви на вступ подали лише близько 200 тисяч осіб. :shock:

https://life.pravda.com.ua/society/v-uk ... iv-310396/

школи закривають
прийшла пора вишів...

Причини цього треба шукати в 2006-2009 роках. Погана демографія цих років + велику кількість училищ і ПТУ переробили в ВУЗи.
BIGor
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:04

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
звісно, бігунці краще знають, що відбувається всередині країни. перший абзац взагалі незрозуміло про що - зрозуміло лише, що ху.нтер добре знається, як імітувати роботу :lol:

Объясните смысл разрешения выезжать до 22 лет.
Очень интересно.

питання не за адресою - не я дозволяв ;)
Не вы.
Но вы оправдываете/защищаете это решение.
Поэтому интересно ваше объяснение.
Я его не понимаю, поэтому ничего об этом не пишу.

але оцей весь хайп - всі поїдуть, як на мене - дуже перебільшений. ключове хайп. якась частина людей поїхала, але цифр достовірнихЮ а головне загальних - немає.
Все, конечно, не поедут.
Так же, как не выезжали все до 18 лет.

гадаю, знижувати вік мобілізації не будуть, а війну очікують, що гаряча фаза припиниться скоро - тому це рішення особливо ні на що не впливає. чи у вас інша думка?
По первой фразе - я бы не зарекался.
"гаряча фаза припиниться скоро" - на основе чего такой вывод?
Украина и РФ сейчас не ведут переговоры о завершении войны, - Умеров
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:06

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Де факти ? Де статистика від погранців ? )

є статистика від Польщі та інших країн.

А ти її читав повністю ?

Близько 10 тисяч українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня
Польські прикордонники збирали статистику щодо прибуття українських чоловіків з 28 серпня по 3 вересня. Саме за цей час до Польщі вʼїхало близько 10 тисяч українців у віці від 18 до 22 років.

Факт ? Факт
За той же час з Польщі до України через Перемишль виїхало близько 2 тисяч українських чоловіків у віці від 18 до 22 років.

Факт ? Теж факт

  Letusrock написав:Але ти звісно визнаєш тільки офіційну пропаганду від ОП (чи комсомолської правди)
  Shaman написав:помилка в тому, що не притулилися вчасно. такі, як ви, розповідали про "адиннарот".
закидати закарпатцю про "адиннарот" це така ж тупість та історичне невігластво як дорікати кримчанину що він сумує за часами першої чехословацької республіки))

Ти так хизуешься, що ти закарпатець ...
То звідки закарпатець згадав про комсомольську правду ?

Раніше було "не в бровь, а в глаз".
Прям закарпатський вислів )
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:08

  flyman написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою негайної деокупації ЗАЕС

не пройшло й чотири роки

Десь читав що згідно звіту МАГАТЕ(свіжого) на ЗАЕС порушено 6 з 7 пунктів чи умов безпеки. :D
Вибух на ЗАЕС тільки справа часу, хоча може пронесе. :D :D
andrijk777
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:11

  Shaman написав: чи звичайна заздрість - тут люди шалені гроші за виїзд платять, а комусь дозволили безкоштовно? :lol:
і ? Шо не так? Чому не може бути звичайна заздрість?
Вхтось має воювати безстроково? А молодих ми бережем ? Для чого і чим їх життя цінніше за наше?
Banderlog
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:13

  andrijk777 написав:
  flyman написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою негайної деокупації ЗАЕС

не пройшло й чотири роки

Десь читав що згідно звіту МАГАТЕ(свіжого) на ЗАЕС порушено 6 з 7 пунктів чи умов безпеки. :D
Вибух на ЗАЕС тільки справа часу, хоча може пронесе. :D :D

тут же всі такі спеціалісти :D який вибух? якийсь викид радіоактивних речовин теоретично можливий. а щоб стався вибух - має йти реакція, а там всі реактори заглушені.
Shaman
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:13

  pesikot написав:Ти так хизуешься, що ти закарпатець ...
То звідки закарпатець згадав про комсомольську правду ?

Раніше було "не в бровь, а в глаз".
Прям закарпатський вислів )

Братскій народ то ваші східняцькі проблеми.
Лічно для мене, ти мало чим од москаля відрязняєшся)
Banderlog
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:14

  Banderlog написав:
  Shaman написав: чи звичайна заздрість - тут люди шалені гроші за виїзд платять, а комусь дозволили безкоштовно? :lol:
і ? Шо не так? Чому не може бути звичайна заздрість?
Вхтось має воювати безстроково? А молодих ми бережем ? Для чого і чим їх життя цінніше за наше?
Плодятся лучше. :)
Хотя сейчас это под вопросом.
ЛАД
2
2
6
