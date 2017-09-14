Banderlog написав:--------------------------- Shaman чи звичайна заздрість - тут люди шалені гроші за виїзд платять, а комусь дозволили безкоштовно? --------------------------- і ? Шо не так? Чому не може бути звичайна заздрість? Вхтось має воювати безстроково? А молодих ми бережем ? Для чого і чим їх життя цінніше за наше?
Плодятся лучше. Хотя сейчас это под вопросом.
Начнем з того шо я іще тож плодюсь) но то ладно, допустим в середньому 23 річний вигодує одну дитину. Тримали б їх тут для приплоду замість нас то обідно, але ладно. Но їх одпустили і возможний приплод дістанеться пшекам. То де логіка?
Цього я теж не розумію. Навіщо нам піклуватися за тих пшеків чи германців?
Shaman написав:твоє кредо "сдохни ты сегодня, а я завтра" - ми вже зрозуміли. якраз чисто руське кредо
Точно моє? А не твоє? ) то які терміни там демобілізації? Нема? Бо нема кому нас замінити? Ви можете лише по 30 тисяч в місяць призивати? Щоб замінювати лиш тих хто вбиті і скалічені а більше то держава не може? Нема людей? Якщо тобі інтєрєсно то звання я отримав в 20 років. Мож за рік когось з 22 річних можно навчити? І мене поміняти?
Shaman написав:----------------------------- andrijk777 Десь читав що згідно звіту МАГАТЕ(свіжого) на ЗАЕС порушено 6 з 7 пунктів чи умов безпеки. Вибух на ЗАЕС тільки справа часу, хоча може пронесе. ----------------------------- тут же всі такі спеціалісти який вибух? якийсь викид радіоактивних речовин теоретично можливий. а щоб стався вибух - має йти реакція, а там всі реактори заглушені.
"тут же всі такі спеціалісти ". Вы знаете, при каких условиях "може статися вибух"? Я нет.
випускник фізфаку не має уявлення, які процеси відбуваються при ядерній реакції? я розумію, що це було давно, але... таблицю множення пам'ятаєте? інтеграли з похідними?
"які процеси відбуваються при ядерній реакції" я ещё помню. А вот что означает "заглушенный ядерный реактор" и как это делается, просто не знаю. И вы тоже. Видимо, "заглушенный ядерный реактор" чем-то всё же отличается от заглушенного мотора автомобиля, если для него почему-то критически важно наличие охлаждения и электропитания. Если так рассуждать, то и "викид радіоактивних речовин" невозможен.
Banderlog написав:Начнем з того шо я іще тож плодюсь) но то ладно, допустим в середньому 23 річний вигодує одну дитину. Тримали б їх тут для приплоду замість нас то обідно, але ладно. Но їх одпустили і возможний приплод дістанеться пшекам. То де логіка?
Вони вернуться, як калмики в Китай або як євреї в Ізраїль. Колись, потім. І відродять неньку. Але це не точно.
В порядке юмора. На https://www.bbc.com/russian в разделе "Видео-плейлист" на главной странице коротенькое (33 сек.) видео: "Трамп: "Мы прмирили Азербайджан и Албанию". Насколько понимаю, это со вчерашней пресс-коференции.