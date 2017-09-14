ЛАД написав:Красиво излагаете, только не понятно, что и о чём. Хотите сказать, что в СССР "60-70-е умирали с голоду и подтирались лопухом"? Возможно, кто-то и подтирался, возможно, вы лично и до сих пор лопухом пользуетесь.
Я вообще приверженец Красоты во всем. То что я захочу сказать, я скажу, без Эзопа и ваших фантазий. Ответе на мои вопросы, потом я на ваши. Вопросник про СССР в американском Internet, в каком году: - образование в старших классах (техникумах, ВУЗах и т.д.) стало бесплатным? - крестьяне стали получать деньги (минимальные), а не работать за Палочки? - крестьяне стали гражданами, получили паспорта (проживи в СССР без паспорта)? - появились женские прокладки (и чем до этого пользовались)? - появилась туалетная бумага (и чем до этого пользовались)?
Вам охота пофлудить? Вперёд и с песней. Мне не интересно.
ЛАД, ты сперва слился после моего поста и слился второй раз
Хотя, флудишь именно ты ... про "прелести" жизни в СССР. Ты можешь своим внуками об этом рассказывать, но не тем, кто жил в СССР в сознательном возрасте
Shaman написав:цікаве питання - бо дійсно ніякі діди Бандерлога до руської церкви не ходили.
Точно знаєш на якій мові була служба?) І історію буковинської церкви? Чогось мені здається що ти в тім дуб дубом.
Буковинської церкви ніколи не існувало, знавець історії ) Була Буковинська митрополія
У березні 1944 року Північну Буковину було остаточно зайнято Червоною Армією і на її землях утворено Чернівецьку область УРСР. Відновлено Чернівецьку єпархію РПЦ. У червні 1944 року Священним Синодом РПЦ у Чернівецьку єпархію був направлений протоієрей Євфимій (Ковернинський), який став єпархіальним благочинним і настоятелем кафедрального собору в Чернівцях. На початку 1945 року він прийняв чернечий постриг з ім'ям Феодосій і був призначений єпископом Чернівецьким і Буковинським. Протягом 1944-1945 р.р. духівництво єпархії перейшло під юрисдикцію Московського патріархату. Юридичні питання було вирішено в результаті переговорів між керівництвом Радянського Союзу та СРР.
слово відновлено тебе не смущає? Митрополія кажеш? Це щось такого ж рівня як томосівська церква?
Banderlog написав:Точно знаєш на якій мові була служба?) І історію буковинської церкви? Чогось мені здається що ти в тім дуб дубом.
так розповіси нам - а то лише задавати питання багато розуму не треба
так, "відновлено" після "утворено Чернівецьку єпархію РПЦ" в 1940. є відповідна стаття. почитай, я ніякої руської мови не знайшов...
й ще питання - особисто тобі ніхто не забороняє молитися кому хоч - хоча маєш поминати Кіріла. але чому ти відмовляєш іншим ходити до ПЦУ? ти в нас великий богослов? чи в твоїй церкві думати не дозволяється, лише виконувати накази?
ЛАД написав: "тут же всі такі спеціалісти ". Вы знаете, при каких условиях "може статися вибух"? Я нет.
випускник фізфаку не має уявлення, які процеси відбуваються при ядерній реакції? я розумію, що це було давно, але... таблицю множення пам'ятаєте? інтеграли з похідними?
"які процеси відбуваються при ядерній реакції" я ещё помню. А вот что означает "заглушенный ядерный реактор" и как это делается, просто не знаю. И вы тоже. Видимо, "заглушенный ядерный реактор" чем-то всё же отличается от заглушенного мотора автомобиля, если для него почему-то критически важно наличие охлаждения и электропитания. Если так рассуждать, то и "викид радіоактивних речовин" невозможен.
можете почитати - є доступні статті. як саме технічно глушать реактор - це вчать на фізтеху. може ті самі графітові стержні по максимуму вводять. але сенс в тому, що навіть в заглушеному реакторі реакція повільно, але йде далі. тому з точку зору працюючого реактору це невеликий відсоток, а з точку зору обсягу - щось типу металургійної пічки. й якщо її не охолоджувати - то реактор просто розплавиться - з відповідними наслідками. такі ситуації до речу передбачені - є навіть спеціальні місця при витоку палива. й ця реакція ще йде кілька років. але вибуху не буде
andrijk777 написав:Десь читав що згідно звіту МАГАТЕ(свіжого) на ЗАЕС порушено 6 з 7 пунктів чи умов безпеки. Вибух на ЗАЕС тільки справа часу, хоча може пронесе.
тут же всі такі спеціалісти який вибух? якийсь викид радіоактивних речовин теоретично можливий. а щоб стався вибух - має йти реакція, а там всі реактори заглушені.
Я десь писав що вибух ядерний?
що таке контекст ти звісно не розумієш? тобто фраза про порушення пунктів безпеки та про вибух на станції не пов'язані. тоді згоден, доки ця стація в руках у руських мавп - можливо все - спробувати підірвати вони можуть - але це далеко не факт. бо тоді руські раптово згадають, що німці не завжди були такими няшками, років 85 тому була інша картина. та й французи можуть згадати досвід пожеж двохсотрічної давнини. руські зараз роблять все, щоб Європа таки повірила в реальність загрози й щось з цим зробила...
У меня нет никакого флуда/блуда. Я вам задал четкие вопросы в американском Internet, касаемо жизни в СССР. Вы как пресмыкающееся на сковороде четвертый раз вертитесь, но без ответов на мои четкие вопросы. Ясно. “Больше вопросов не имею.” Вы пустомеля. Пишу редко на Форуме (в отличие от вашего именно флуда), в основном почитываю. И как только вы в очередной раз (много раз было ранее) будете облизывать Совок, я вам опять (дойдем, надеюсь, до 101 раза) задам эти четкие вопросы про СССР, на которые сегодня вы стыдливо увиливаете. Hasta la vista, baby.
Banderlog написав:Точно знаєш на якій мові була служба?) І історію буковинської церкви? Чогось мені здається що ти в тім дуб дубом.
По-перше, не "не смущає", а "не бентежить"
Абревіатура "РПЦ" тебе не бентежить ? І це не Румунська Православна Церква, це Російська Православна Церква
Banderlog - ти москаль, якій багато триндить і не знає історію ) Але знає, що потрібно іншим казати, що вони не знають історію Все як роблять москалі
Твоя церква - це УПЦ МП, яка є частиною московитської церкви І саме тому, ти мовчишь про те, яка твоя "наша церква" )
PS. Ти збрехав двічі 1) Що я москаль, а я українець 2) Що я нехристь, а я хрещений Вихід 20:16