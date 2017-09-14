RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15183151841518515186
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:42

  fler написав:Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 19 вересня провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.
«Ми досягли прогресу в багатьох дуже важливих питаннях, включно з торгівлею, фентаніл, необхідністю припинити війну між Росією та Україною, а також схваленням угоди щодо TikTok. Я також домовився з президентом Сі, що ми зустрінемось на саміті APEC у Південній Кореї, що я поїду до Китаю на початку наступного року, а президент Сі, у свою чергою, приїде до Сполучених Штатів у відповідний час. Розмова була дуже гарною, ... і ми обоє з нетерпінням чекаємо зустрічі на APEC!», - заявив він.
Згідно з народною прикметою сьогодні вночі має бути обстріл :roll:
ОБС каже, що Миротворець настирливо рекомендував Хазяїну звести до мінімуму військову підтримку свого вассала, обгрунтовуючи думку економічними наслідками. Хто в темі?


це домисли, нічого такого не було і не буде (на жаль)
prodigy
 
Повідомлень: 12701
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3350 раз.
Подякували: 3347 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:45

  fler написав:Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 19 вересня провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.
«Ми досягли прогресу в багатьох дуже важливих питаннях, включно з торгівлею, фентаніл, необхідністю припинити війну між Росією та Україною, а також схваленням угоди щодо TikTok. Я також домовився з президентом Сі, що ми зустрінемось на саміті APEC у Південній Кореї, що я поїду до Китаю на початку наступного року, а президент Сі, у свою чергою, приїде до Сполучених Штатів у відповідний час. Розмова була дуже гарною, ... і ми обоє з нетерпінням чекаємо зустрічі на APEC!», - заявив він.
Згідно з народною прикметою сьогодні вночі має бути обстріл :roll:
ОБС каже, що Миротворець настирливо рекомендував Хазяїну звести до мінімуму військову підтримку свого вассала, обгрунтовуючи думку економічними наслідками. Хто в темі?

Трамп и Си. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36226
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:54

Вопросник про СССР в американском Internet, в каком году:

  ЛАД написав:Правда, в 60-70-е с голоду никто не умирал и лопухом не подтирались...

Это вы в передовице газеты “Правда” проштудировали перед политинформацией в цехе?
Вопросник про СССР в американском Internet, в каком году:
- образование в старших классах (техникумах, ВУЗах и т.д.) стало бесплатным?
- крестьяне стали получать деньги (минимальные), а не работать за Палочки?
- крестьяне стали гражданами, получили паспорта (проживи в СССР без паспорта)?
- появились женские прокладки (и чем до этого пользовались)?
- появилась туалетная бумага (и чем до этого пользовались)?
… у вас память как у бабочек и чем далее от 1991 тем более воспоминания об Совке превращаются в “мифы Древней Греции”, на которые накладываться созданные в нулевые в подвалах Лубянки: колорадская лента, дед на палке и т.д.
tvagel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 484
З нами з: 13.08.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15183151841518515186
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 126529
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 312144
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 996150
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9737)
19.09.2025 19:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.