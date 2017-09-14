|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:42
fler написав:
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 19 вересня провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.
«Ми досягли прогресу в багатьох дуже важливих питаннях, включно з торгівлею, фентаніл, необхідністю припинити війну між Росією та Україною, а також схваленням угоди щодо TikTok. Я також домовився з президентом Сі, що ми зустрінемось на саміті APEC у Південній Кореї, що я поїду до Китаю на початку наступного року, а президент Сі, у свою чергою, приїде до Сполучених Штатів у відповідний час. Розмова була дуже гарною, ... і ми обоє з нетерпінням чекаємо зустрічі на APEC!», - заявив він.
Згідно з народною прикметою сьогодні вночі має бути обстріл
ОБС каже, що Миротворець настирливо рекомендував Хазяїну звести до мінімуму військову підтримку свого вассала, обгрунтовуючи думку економічними наслідками
. Хто в темі?
це домисли, нічого такого не було і не буде (на жаль)
Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:45
Трамп и Си.
Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:54
ЛАД написав:
Правда, в 60-70-е с голоду никто не умирал и лопухом не подтирались...
Это вы в передовице газеты “Правда” проштудировали перед политинформацией в цехе? Вопросник про СССР в американском Internet, в каком году:
- образование в старших классах (техникумах, ВУЗах и т.д.) стало бесплатным?
- крестьяне стали получать деньги (минимальные), а не работать за Палочки?
- крестьяне стали гражданами, получили паспорта (проживи в СССР без паспорта)?
- появились женские прокладки (и чем до этого пользовались)?
- появилась туалетная бумага (и чем до этого пользовались)?… у вас память как у бабочек и чем далее от 1991 тем более воспоминания об Совке превращаются в “мифы Древней Греции”, на которые накладываться созданные в нулевые в подвалах Лубянки: колорадская лента, дед на палке и т.д.
