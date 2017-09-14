Розкрадання на харчах ЗСУ: завершено розслідування справи про "яйця пА 17"за штуку???. Навіть не розпочато... п.с. і хто під слідством? Хто зробив і контролював усе ЦЕ , зе влада чі Порошенко, чі Кравчук? п.п.с.а скільки ще харчів і іншого закуповує ЗСУ ...скільки крадіжок...
fler написав:10 вересня 19 дронів залетіли до Польщі.. Сьогодні "Одразу три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії, що в Європі вже розцінили, як серйозну ескалацію на східному кордоні НАТО. За словами обізнаних джерел, повітряний простір НАТО порушили літаки МіГ-31, здатні нести російську гіперзвукову ракету "Кинжал". Під час інциденту вони спочатку летіли в напрямку столиці Таллінна, а потім кружляли близько 12 хвилин, доки італійські F-35, дислоковані в регіоні, не були підняті в повітря для перехоплення. В Таллінні заявили, що викликали на розмову тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії." Відчуйте різницю: коли один кацапський винищувач вдерся у повітряний простір Туреччини його відразу знищили. Може саме тому після цього повітряний простір Туреччини кацапольоти не порушували? "Росія вже чотири рази цього року (Карл!) порушила повітряний простір Естонії, що саме по собі неприйнятно, але сьогоднішнє порушення, під час якого три винищувачі увійшли в наш повітряний простір, є безпрецедентно грубим. На постійно зростаюче випробування кордонів та агресію Росії необхідно реагувати швидким посиленням політичного та економічного тиску"(Ха-ха), – заявив міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна. Ну-ну, прям чую голосне іржання на рф)) то мабуть заржав Кінь з переляку.
jump написав:Естонія попросила НАТО про консультації після інциденту з винищувачами РФ
Що в Польщі, що в Естонії - літаки були над морем а не над сухопутною територією - а там свої трошки розмиті правила, я так і не зрозумів як близько до суходолу , чи то 12 миль , чи то має право залітати в ці 12 миль але попередивши....
ЛАД написав:До Чернобыля тоже была уверенность, что такая авария невозможна.
Серьезно ? 1975 год. Авария на Ленинградской АЭС. Тот же тип реактора.
Масштабы несколько разные. Авария на Ленинградской АЭС.
Работники станции говорили о выбросах в полтора миллиона кюри, тогда как советские власти в 1990 году назвали это число сильно завышенным
https://surl.li/gqhbnr Даже если верить работникам станции, а не властям, то это 1,5х10*6 кюри. Авария на Чернобыльской АЭС
Суммарная активность выброса, включая инертные радиоактивные газы, составила, по данным НКДАР и МАГАТЭ, до 14⋅10*18 Бк (примерно 38⋅10*7 Ки...)
https://surl.li/zrvuaw Т.е. по выбросу радиации разница минимум в 250 раз. И хотя тип реактора одинаковый, причины аварии сильно отличаются. На Ленинградской АЭС не было взрыва реактора. Ну и, например, "Существование концевого эффекта было обнаружено в 1983 году во время физических пусков 1-го энергоблока Игналинской АЭС и 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС ([22], с. 54)". Всего за 2 года до катастрофы. Многие недостатки конструкции ещё не были известны.