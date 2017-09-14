|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 20 вер, 2025 13:03
fox767676 написав:
вообщем есть два выхода:
1)фантастический - шантажировать Запад выходом из войны и выпадением из его обоймы если он не включит незамедлительно Украину в ЕС\НАТО- , плюс требовать от Запада демонстрацию серьезности намерений в виде совместной операции по зачистке пмр - шансы на успех где-то 5%,
2) либо двигаться в сторону нейтралитета гарантированного Пекином чтобы окончательно не быть поглощенными рф
воевать до пришествия антихриста перезаклыдавая многократно активы и препродавая генофонд точно уже не выход
Пекину це нафіг надо?
Варіант 3 самий реалістичний. Писати не стану бо выдалять за 0,5 сек.
Востаннє редагувалось UA
в Суб 20 вер, 2025 13:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 вер, 2025 13:03
Banderlog написав:
ну, він явно психічно хворий. Ви б хотіли такого до себе в підрозділ?
Не мож сказати шо ми всі тут в нормі, дах час од часу підтікає
ну не знаю. 20 років тому на ВЛК у психіатара задавали загалдьні питання - по географії, арифметиці т.і. Психіатр лається на попередників - дибілбля, наступний!
Я там все відповив, . Схвально - "оце гарний хлопець. Такий точно своїх не постріляє" Я без усіляких приколів, - "чому це? По обставинам треба дивитись".
Психіатр - "Что???? Да я тебе направление сейчас выпишу". Я щиро не розуміючи - "ну а як наказ не схочуть виконати?" Якось замяли тоді
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 20 вер, 2025 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 вер, 2025 13:05
UA написав:
Пекину це нафіг надо?
Варіант 3 самий реалістичний. Писати не стану бо выделять за 0,5 сек.
білорусь, казахстан балансують якось між Пекіном та москвой
Ось у Мінська додається ще опція у вигляді Вашингтона.
З Белавіа зняли санкції.
Буде прикол коли "понаволені" білоруси будуть спокійно до США літати прямим рейсами. А українці як....
Повне відродження СРСР Пекіну не потрібно
ну якщо ще пару років війни, то Україна стане настільки токсичним активом що супротивники москви залюбки кинуть їй Україну під ноги
Додано: Суб 20 вер, 2025 13:52
fox767676 написав: Banderlog написав:
ну, він явно психічно хворий. Ви б хотіли такого до себе в підрозділ?
Не мож сказати шо ми всі тут в нормі, дах час од часу підтікає
ну не знаю. 20 років тому на ВЛК у психіатара задавали загалдьні питання - по географії, арифметиці т.і. Психіатр лається на попередників - дибілбля, наступний!
Я там все відповив, . Схвально - "оце гарний хлопець. Такий точно своїх не постріляє" Я без усіляких приколів, - "чому це? По обставинам треба дивитись".
Психіатр - "Что???? Да я тебе направление сейчас выпишу". Я щиро не розуміючи - "ну а як наказ не схочуть виконати?" Якось замяли тоді
Розмова з психіатром вибудовується в залежності від мети перебування в його кабінеті))
Коли у Вінниці на льотному ВЛК спілкуєшся з психіатром (щопівроку), він знає, що це треба тобі. Тому провокує. А ти терпиш і думаєш як відповісти зі здоровими емоціями і більш менш правильно.
Одне з питань : «поясни прислівʼя «скільки ниточці не витись, а кінець все одно буде». Так от «поганими» відповідями є «все погане що ти робиш, колись стане відомим». Бо правильна відповідь не має містити слово «погане» . Ти ж поганого не робиш, а просто «все має початок, і все має кінець». А от хто робить погане, з тим треба детальніше розбиратись 😅
Додано: Суб 20 вер, 2025 13:57
fox767676 написав: Banderlog написав:
ну, він явно психічно хворий. Ви б хотіли такого до себе в підрозділ?
Н
ну не знаю. 20 років тому на ВЛК у психіатара задавали загалдьні питання - по географії, арифметиці т.і.
ніяких питань зараз нема. По умолчанію всі придатні, хто документально не докаже зворотнього. Все як на комісії по інвалідності.
Додано: Суб 20 вер, 2025 14:23
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Но всё же недостатки у реакторов одинаковые. т.к. и сами реакторы одинаковые, а вот причины аварий могут быть разные. Недостатки у чернобыльского реактора были изначально, но, насколько понимаю, 1-й энергоблок это тот же реактор. Он был принят в эксплуатацию 14 декабря 1977 года и выведен на проектную мощность 24 мая 1978 года. До аварии 4 энергоблока 1-й проработал 8 лет. Без аварий.
ЛАД, ви ж ніби не філолог, а пишете якусь *****, замість того, щоб хоча б спробувати розібратися в питанні.
Пропустив початок суперечки, але вставлю свої 5 копійок.
Причина обох аварій однакова - кінцевий ефект: при аварійному відключенні опускаються графітові стержні для зупинки реакції. На РБМК внаслідок конструкції сповільнювачів, наскільки я памятаю, вони починали витісняти воду, але наконечники були не графітові, внаслідок чого вода в активній зоні зникала, але при цьому графіт ще не заходив. Тобто на короткий час взагалі зникав сповільнювач нейтронів.
Внаслідок чого реакція, замість сповільнення, на короткий час ставала набагато активнішою.
Різниця між обома аваріями - потужність реактора на момент спрацювання аварійного захисту. На Ленінградській АЕС вона була нижчою, тому в цей момент виділилося менше тепла, і наслідки відповідно були меншими.
На ЧАЕС потужність була вищою, тому виділеного тепла вистачило, щоб рознести реактор.
Не знаю, насколько внимательно вы прочитали "дискуссию о профсоюзах".
Изначально был вопрос о возможности ядерного взрыва
при аварии реактора АЭС.tumos
"лёгким движением руки" поменял тему и перевёл на причины
аварии.
Вопрос, который вообще не может обсуждаться на нашем форуме. Так же, как вопрос о катастрофе польского самолёта.
Здесь нет специалистов, разбирающихся в вопросе.
И да я не филолог, а по образованию физик. Именно поэтому я понимаю, что не могу квалифицированно судить о причинах аварии ни на Ленинградской, ни на Чернобыльской АЭС. Так же, как и вы, и, тем более, юрист. При всём уважении к его профессиональной квалификации.
Не знаю, заметили ли вы, но я приводил цитату, что "Существование концевого эффекта было обнаружено в 1983 году во время физических пусков 1-го энергоблока Игналинской АЭС и 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС".
Так что установить этот эффект как причину аварии на Ленинградской АЭС в 1975 году не могли в принципе.
Не буду говорить о выводах комиссии 1986 года (и советской, и МАГАТЭ), где вина возлагалась на персонал станции, но и в выводах комиссии 1990 года, и в дополнительном отчёте МАГАТЭ 1993 года не называется концевой эффект как главная и единственная причина аварии
. Это только один из ряда факторов, способствовавших
аварии, но не её причина.
Если бы этот эффект был причиной
аварии, то аналогичные аварии должны были бы произойти и на других реакторах этого типа. Но я привёл данные о благополучной работе таких реакторов на Ленинградской и Курской АЭС. Можно ещё добавить Игналинскую АЄС, где 2 реактора этого же типа отработали по 20 лет. И, между прочим, их работа была прекращена по требованию ЕС.
Так что ваши "5 копійок", призывы "спробувати розібратися в питанні" и обвинения, что я пишу "якусь *****", очень мягко говоря, не в тему.
Алаверды:
«Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 20 вер, 2025 14:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 вер, 2025 14:23
fler написав: Сибарит написав: fler написав:
Згідно з народною прикметою сьогодні вночі має бути обстріл
Я думаю, что массированная атака будет завтра.
На жаль, цієї ночі Мико вигрібав так, як давно вже не було.
Держитесь там! — Шаман говорит - максимум 3 года нужно потерпеть.
Додано: Суб 20 вер, 2025 14:28
fox767676 написав:
вообщем есть два выхода:
1)фантастический - шантажировать Запад выходом из войны ......
2) либо двигаться в сторону нейтралитета гарантированного Пекином чтобы окончательно не быть поглощенными рф
......
1) Это с этим-то мямлей "у руля"? 😂
2) А Китаю этот нейтралитет нафига нужно гарантировать? 🤔
Ну и не забываем про предыдущее оскорбление - которое смыто так и не было...
Додано: Суб 20 вер, 2025 14:33
fox767676 написав: UA написав:
Пекину це нафіг надо?
Варіант 3 самий реалістичний. Писати не стану бо выделять за 0,5 сек.
білорусь, казахстан балансують якось між Пекіном та москвой
Ось у Мінська додається ще опція у вигляді Вашингтона.
З Белавіа зняли санкції.
Буде прикол коли "понаволені" білоруси будуть спокійно до США літати прямим рейсами. А українці як....
Повне відродження СРСР Пекіну не потрібно
ну якщо ще пару років війни, то Україна стане настільки токсичним активом що супротивники москви залюбки кинуть їй Україну під ноги
Так они балансируют - а вы про _гарантии_ говорите...
Додано: Суб 20 вер, 2025 14:38
tumos написав: ЛАД написав:
Простите, всё забываю, что юрист это диагноз.
Вывод о разных причинах аварий совершенно не связан и не следует из их масштабов.
В этом месте можно поставить точку. Обосновать почему вы пришли к выводу, что причины
аварий в Ленинграде и Чернобыле разные - не можете.
ЛАД написав:
Раз вы почитали ссылки, то могли заметить, что на причины аварий есть разные взгляды, а вы хотите, чтобы я, не специалист, их указал. Я рад, что вы такого высокого обо мне мнения, но я намного скромнее.
Как при наличии скромности и понимания, что не являетесь специалистом приходите к выводу о разности причин аварий на двух АЭС - я уже даже не спрашиваю.
Естественно.
Где уж мне.
Это может сделать только юрист, досконально разбирающийся в работе АЭС.
ЛАД написав:
И если вы не смогли/не захотели понять фразу:
Так что конструктивные недостатки это не причина аварии.
Они только увеличивают её возможность/вероятность аварии
, то это не моя проблема.
Это вы не можете понять, что ваше утверждение, что конструктивные недостатки не являются причиной аварии входит в противоречие
с мнением анонимных составителей текста вики, или (и) Международной консультативной группы по ядерной безопасности.
Повторю, если вы не способны понять разницу между причиной
аварии и факторами, способствующими ей
, то это ваша проблема.
ЛАД написав:
Ещё раз, вопрос был не о причинах аварии, а о возможности/невозможности ядерного взрыва реактора АЭС. Вы этого так и не поняли?
Тратить ещё время на этот вопрос не буду.
Уж извините.
Тема возможности/невозможности ядерного взрыва реактора АЭС вообще не был предметом обсуждения между нами.
Если вы считаете себя достаточно квалифицированным, чтобы принимать решения о причинах аварии на АЭС, то я могу только восхищаться вами. Точнее, вашим самомнением.
