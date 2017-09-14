Banderlog написав:а за шо їм воювати? За майдан гідності? )
за абирвалгів на диванах, бо вони вони своє вже відвоювали на майданах гідності
ну, він явно психічно хворий. Ви б хотіли такого до себе в підрозділ? Не мож сказати шо ми всі тут в нормі, дах час од часу підтікає. Але ж не постійно) краще вже з клінічним дибілом мати справу. Доречі, в нас на кп є один, роботящий хлопчина та і так непоганий, но недорозвинутий. Недавно пройшов влк, і вилікувався, з обмежено придатного став повністю придатним, хоть в дшб можно.
fox767676 написав:вообщем есть два выхода: 1)фантастический - шантажировать Запад выходом из войны ...... 2) либо двигаться в сторону нейтралитета гарантированного Пекином чтобы окончательно не быть поглощенными рф ......
1) Это с этим-то мямлей "у руля"? 😂 2) А Китаю этот нейтралитет нафига нужно гарантировать? 🤔 Ну и не забываем про предыдущее оскорбление - которое смыто так и не было...
!) Ну, конечно. Не вы же "у руля". Даже лёгкий вариант не шантажа, а спора, причём, не с "самим", а с его подручным, закончился грустно. Для шантажа "нет карт на руках". Чем шантажировать? Нашей сдачей агрессору? Так они этого ожидали ещё в 2022. 2) Причин для Китая можно предположить много. Но гадать о мыслях и намерениях Си... Бесполезное занятие. С токи зрения логики и целесообразности Путину не следовало начинать войну. Но начал.
Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення про створення штурмових військ. Деталі: За його словами, зараз триває підготовка до оголошення цього рішення. На думку Зеленського, "десь тиждень, десять днів, і все буде працювати". https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/20/7531703/
штрафбат і навіть контингенту потрібного купа: мусарня, тцкуни і 160 тис нетойвосних диванних пісіонерів