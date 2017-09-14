|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 20 вер, 2025 23:30
flyman написав: fox767676 написав: Aleksey Kopytko написав:
У Путина было две внешнеполитические задачи на 2025 год:
• Не допустить реального ужесточения санкций;
• Заблокировать помощь Украине оружием.
Первая задача более-менее успешно решена. США санкции не вводят, европейские имеют ограниченное влияние.
Вторая задача не решена. Европа оружием помогает, украинское производство финансирует, плюс США разрешили покупать своё оружие для Украины за европейские деньги.
Что исключает для России достижение успеха в войне в разумные сроки при разумных издержках.
Вот Путин и пытается найти ходы, чтобы остановить европейскую помощь. Диверсии и саботаж. Кибератаки. Демонстративные акты агрессии против Европы, которые (пока) не содержат военной угрозы. И т.д.
Всё это будет конвертироваться в призывы остановить поддержку Украины.
Расчёт Путина - на недальновидность европейских обществ и стремление политиков жить в рамках коротких политических циклов.
Какой следующий шаг Кремля после гипотетической остановки помощи?
Вполне очевидный: как минимум - требование нейтралитета Украины, как максимум – привлечение ресурсов Украины на сторону России.
Сейчас войны в ЕС нет исключительно потому, что ВСЕ силы РФ прикованы к Украине. Если РФ сможет высвободить хотя бы треть этих сил, сценарий для ряда стран очень грустный. Все это понимают, только стесняются говорить.Выход для ЕС не в том, чтобы пытаться затягивать войну и пытаться готовиться, покупая время ценой украинской крови.
Это не поможет. Только увеличит вероятность нейтралитета Украины и резко повысит риски перехода украинских ресурсов на сторону РФ.
Выход в заключении военного союза с Украиной и действиях, адекватных военному времени. Например, первым украинско-европейским шагом могла бы стать ликвидация «черной дыры» - «ПМР». Это в общих интересах. Заодно будет проверено – а действительно ли власти Молдовы хотят двигаться в Европу.
В принципе, это всё, что касается 12 минут авиации и других подобных инцидентов, которые точно будут.
ПМР, як варіант, коли санду не обирають, і "хід конем", ВС в Молдові і КМ "на паузі"
19 пакет від ЄС, так що висновки "в штангу"
Україну на сторону РФ, це перспектива не два-три роки, а ще далі, після виборів і вибору чергового латентного опежезиста, забудь, не при твому житті, скоріше буде тут "другий фронт" при нападі на "партнерів"
і ще раз про НАТО: оборонний союз, і він починати не буде!
Другий фронт це самогубство України, захід не заслуговує на таку самопожертву. Хай будуть вдячні за наш нейтралітет. І те що ми виступили донорами безпрецедентних людських ресурсів для них. Нема союзу - нема фронту.
Порятунок України в нейтралітет, але озброєнному. І бути за все хороше для всіх - відновити памятники Пушкіну, поставити ще Мао, Пілсудському , Бісмарку , Рузвельту, Наполеону, Франциску Скорині, Дракулі Цепешу та Ататюрку. Типа ми всіх Любимо, поки к нам не лізуть, воно вам треба ?
fox767676
Додано: Суб 20 вер, 2025 23:32
Banderlog написав: _hunter написав:
1) Это с этим-то мямлей "у руля"? 😂
2) А Китаю этот нейтралитет нафига нужно гарантировать? 🤔
Ну и не забываем про предыдущее оскорбление - которое смыто так и не было...
вернути справжнього лідера майдану Віктора Ющенка! Ющенко Так!
Бо розпустились тут мямлі. До останньої верби хотять.))) Справжній лідер на таке не піде
на мск так на мск, розпустили шмарклі, потрібно візуалізовувати достойні цілі, тоді Всесвіт Вам допоможе
flyman
Додано: Суб 20 вер, 2025 23:39
ЛАД написав:
Ющ був зламаний. Він то не дурний дядя в принципу , але чи його отруєння залякало, чи в принципі яйка мʼякі .. Але він не використав той шанс. Займався бджолами та памʼятниками , а ділом - ні
Дуже схоже, що він такий і був з самого початку, а не "зламався".[/quote]
зламався - несіть нового
flyman
Додано: Нед 21 вер, 2025 01:58
flyman написав:
Україну на сторону РФ, це перспектива не два-три роки, а ще далі, після виборів і вибору чергового латентного опежезиста, забудь, не при твому житті,
Ну ти ж в курсі скільки у калмиків повний цикл зайняв
fox767676
Додано: Нед 21 вер, 2025 07:56
BIGor написав: ЛАД написав:
Но в общем, Польша демонстрирует всё тот же сдвиг США и вслед за ними Европы вправо.
Когда в 2022-23 тут напоминали, что поляки никогда не были нашими большими друзьями и не надо испытывать больших иллюзий в их отношении, некоторые брызгали слюной от возмущения. Доходило до "обвинений" в адрес Хмельницкого, что он обратился к "москалям". а не полякам.
ЛАД, трохи якась каша у вас в голові. Якщо для вас Польща не друзі (прийняли під захист більше 1 млн біженців), по військовій техніці дали на початку майже все - без жодних питань і умов - то цікаво хто? Росіяни?
Хмельницького особисто скривдили і він розвалив РП, але ціною знищення 30% населення, що проживало в межах України і фактично на блюдечку підніс ласий шматок московії, яка із захослустя перетворилась невдовзі в імперію.
Шевченко (Тарас):
А чванитесь, що ми Польщу
Колись завалили!..
Правда ваша: Польща впала,
Та й вас роздавила!
Якби-то ти, Богдане п’яний,
Тепер на Переяслав глянув!
Та на замчище подив[ив]сь!
Сьогодні:
Внесок українців у польський ВВП становить 1/7 від ВВП України, тобто в чотири рази більше на особу.
Ой+
Додано: Нед 21 вер, 2025 08:14
Ой+
Just out of curiosity, який механізм розрахунку цих цифр? Невже просто підраховано , скільки вони заробили (створили товарів та послуг) без врахування того моменту, що не приїдь до Польщі після 24.02.22 отой мільйон українців , то може б 1 мільйон поляків не поїхав би до умовної Німеччині в пошуках робочих місць з вищою оплатою. (Цифри умовні, мова про вплив фактора взагалі).
Hotab
Додано: Нед 21 вер, 2025 08:22
Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що переселені мігранти не вирішать демографічних проблем в Україні.
Україні, можливо, доведеться відкривати кордони для мігрантів із Непалу, Вʼєтнаму, Бангладешу, Індії та Філіппін, — ексглава МЗС Дмитро Кулеба.
Виїзд хлопців 18-22 років з України матиме далекосяжні наслідки, для держави — це погано, зазначає Кулеба.
«У нас залишиться дуже багато стареньких людей, скажімо так, непродуктивних. Підвищувати пенсійний вік буде надзвичайно важко, тому що молоді люди ходять на протести, а бабусі і дідусі ходять на вибори. Тому вони оберуть політиків, які не будуть підвищувати пенсійний вік. У мене немає конкретної цифри. Але я знаю точно, що ми повинні розраховувати тільки на тих, кому ця країна потрібна, і хто залишається готовий її відбудовувати», - наголосив колишній міністр.
думи іканамістів трускавецької школи
jump
Додано: Нед 21 вер, 2025 08:40
Hotab написав:Ой+
Just out of curiosity, який механізм розрахунку цих цифр? Невже просто підраховано , скільки вони заробили (створили товарів та послуг) без врахування того моменту, що не приїдь до Польщі після 24.02.22 отой мільйон українців , то може б 1 мільйон поляків не поїхав би до умовної Німеччині в пошуках робочих місць з вищою оплатою. (Цифри умовні, мова про вплив фактора взагалі).
Не знаю наскільки точно вираховують, але багато людей працювало в Польщі і до війни:
А взагалі заїжджали-виїжджали і тимчасово працювали 2-3 млн. Якраз з війною приїхали багато категорій, що не мали можливості негайно ставати до роботи. Багато і тепер працює неофіційно повністю чи частково, отримуючи доплати в конверті. Так, що думаю, ще більший внесок у ВВП, тільки вищий відсоток тіньовий. Ну а поляки ще швидше роз'їжджалися по світах, тобто українці їх не витіснили, тим більше ніші прибирання, будівництво, догляд не дуже то і привабливі для поляків.
Ой+
Додано: Нед 21 вер, 2025 08:46
Ой+
тобто українці їх не витіснили, тим більше ніші прибирання, будівництво, догляд не дуже то і привабливі для поляків.
Ну я не найпотужніший економіст цього форуму, але дозволю собі порозмірковувати.
Українці зайняли (в основному) вакансії, які знаходяться нижче медіанної зарплати. Якби не вони , то щоб заманити поляка на цю роботу , треба було б піднімати оплату на цих позиціях , і цим збільшувати собівартість виробництва (чи загальну вартість послуг) , що неминуче приводило б до зниження темпів росту (розвитку) . Якщо помиляюсь - поправте
Hotab
Додано: Нед 21 вер, 2025 08:52
jump
