hxbbgaf написав:треба всім сидіти і мовчати, що б не сталос
А що сталося ????
коли погнала беркутів по-звірячи
що там звірячого - руки -ноги цілі у всіх Димі булатову ухо розцарапали, якщо вірити Пояркову - свої ж, - "катастрофа , все прогресивне людство палає від обурення ", Порошенко - одразу "Дмитро, жмуруку обнімаю, будеш міністром" Пам'ятаю ще на перше грудня такий правосек ще більший за Петра сидить біля Маріїнського "мені було боляче, а ти де був",Петро 'мені теж було боляче, я був з вами". Ну на що цей цирк? Маргіналам та радикалам вкайф зарубатися з іншими чи поліціею, бо буйство молодості. Це нормально, більшість була буйнобю у молодості. Підлітки район на район ходили у 80-х,90-х, спеціально на заруби, і ніхто не плакав про звірячість. Навіщо ти ,доходяга, навіщо програмісти-ботаніки , усілякі банківські клерки туди полізли, ЯКЩО НЕ ЗБИРАЛИСЯ ВОЮВАТИ? Мені очевидно було що піде по плестинсько-югославському сценарію ще у грудні
detroytred написав:Ні. Конкуренція за краще це зовсім інше, ніж конкуренція за виживання-порятунок. Це різні категорії.
В даному випадку мова саме за порятунок. Від злодіїв.
Конкуренція - це створення кращих умов для .... розвитку ( можете читати виживання) Бо розвиток від виживання відрізняється тільки системою координат... Виживання це від смерть до просто жити Розвиток це від просто жити до краще жити Але і там і там рух в ОДНУ сторону - краще....
Предметом є конкретний даний випадок --- шахраї-злодії, які своїми діями наносять ущерб-втрати.
І конкуренція в даному випадку зводиться до того, як не стати жертвою. І ключове на що вказав Хотаб --- жертвою стане інший. Інший!!!!! Легше доступний для шахраїв-злодіїв. Тобто конкуренція не за розвиток, не за кращі умови для розвитку, не за краще, а суто --- нехай жертвою шахраїв-злодіїв стане інший.
То про який один рух в одну сторону (кращого))) ти несеш?! Це абсолютно різні системи координат.
І ці його дії повністю у визначеній вами ж парадигмі, що тут тролять один одного тощо.
Тобто з мого боку пояснювати йому нічого.
В може він не тролить, а дійсно не розуміє, чому не всі офіцери брали участь у відбитті агресії від кацапів. Звідки ви знаєте, що це просто тролінг? Долярек, так ти дійсно не знаєш, чи тролиш? 😅 Треба пояснення Детройта, чи ні? 😅
Все це тоді розказували, навіть мудачуковський 112-й канал розказував, як в БСП 30 листопада привезли кілька десятків людей з серйозними травмами, один 3 тижні пролежав у комі і то була відома історія. А беркутів виправдали, навмисно 10 років "суд" затягував процес, щоб сплив строк давності. Стандартна практика, по нашій справі вже 6 років відбувається те ж саме! Отакі "подряпини". Таке враження, що ти живеш в кацапському зомбоящику.
Оті штурмові війська, що зібрались створювати, що це все означає? В ЗСУ і так діє окремий рід військ - Десантно-штурмові війська (ДШВ). Що змінить ця заява про створення ще одних окремих військ? Це якось вирішить проблему нестачі людей? Ще більше наплодити генералів? Так генералів вистачає!
Військовослужбовці ремонтного батальйону львівської 125 окремої важкої механізованої бригади (раніше ТрО) мають намір масово йти в СЗЧ (самовільне залишення частини) через рішення командування відправити їх у штурмовий підрозділ.
«Я не в тому списку, але я, як батько, солідарний з моїм сином – ми всі вирішили йти в СЗЧ. Усі 24 людини, яких це стосується. Переважно це люди старші 50 років. У чому найбільший абсурд – зараз війна безпілотників, потрібні фахівці. Мій син, який є фахівцем, його кидають в окоп. Чоловіки за 50, які теж не штурмовики по віку, їх теж кидають в окоп», – додав військовий. https://lviv1256.com/news/vijskovi-lviv ... nduvannya/