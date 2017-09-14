RSS
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 15:14

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.............
Якщо в якийсь момент ворог прорве фронт, то історики майбутнього будуть писати про те, що причиною поразки України стала неготовність українців її захищати.

...

історики майбутнього все поголовно идиоты?

Чому всі, от шаман "історик майбутнього", він і напише, якщо переможе. Історію ж пишуть переможці.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40867
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Ніжинському районі росіяни атакували рятувальників, коли ті гасили пожежу після влучання
У громаді Ніжинського району 20 вересня росіяни атакували рятувальників, коли ті гасили пожежу після прильоту по обʼєкту критичної інфраструктури. Внаслідок цього двоє вогнеборців зазнали поранень, їх госпіталізували.
...
"Це вже вдруге на Чернігівщині за тиждень росіяни вдаються до відверто терористичної практики: завдають удар, а потім знову бʼють, дочекавшись, коли на ліквідацію наслідків обстрілу прибудуть рятувальники"


оце і є військові злочини ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12161
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 15:22

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  Hotab написав:Китайці економічно окучують Африку, військових нема.
А от місцеві царьки (диктатори-президенти) опираються на військові контингенти. І часто їх приватна охорона - це Вагнер. Взамін дозволено добувати/грабувати копалини .

рано чи пізно економіка зіштовхнеться з цими ПВК - ресурси все одно обмежені. чи не поділять. а Захід схоже надто гуманізовался...

Не зіштовхнеться.
Китай і ПВК зазвичай у різних країнах.

В основному так. Але на прикладі ЦАР, то співіснують паралельно .
Hotab
 
Повідомлень: 16409
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Нагадаю, що в лютому-березні 2022 року росіяни наносили удари по кладовищу в Яцево ... коли захоплювали і коли втікали ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12161
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 15:26

Нехай народ знає своїх гнид

  Hotab написав:Наступного разу добре подумаєш, на кого тявкати
Наступного разу, спочатку відслужи 2+ роки за 5-7км від ЛБЗ, а тоді ще пів року за 700-800МЕТРІВ від ЛБЗ(тобто, за 1,5км можна вже в окоп до орків заскакувати!) - а тоді вже можеш ротяку розкривати і тявкати!

А так, як ти під час повномасштабки уїпав в Занзібар, то сиди тихо і не відсвічуй!
Хочеш відсвічувати - то йди в піхоту, відсвічувати в тєплік!
Але ж ти не підеш, бо ти сцикло рідкісне!🤮🤮🤮
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8665
З нами з: 18.03.21
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 15:31

Успіх
Я тобі піхоту (нарешті.. а не оте переховування від бойових завдань, поки за миття снарядів давали 100к) організую. Як тільки зустріну твою дружину і покажу як ти «доглядаєш» за хрюшками, які у тебе з твоїх слів восхітітєльно смокчуть. От тоді нарешті отримаєш те, що всім бажаєш, але не куштував сам :D
Hotab
 
Повідомлень: 16409
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 15:32

Не словом, а ділом!©

  Shaman написав:а в чому зараз наша проблема? гроші є, зброя є - в нас дійсно проблеми з мобілізацією та особовим складом - це найбільша проблема, яка показує, що країна виснажена - поки більше психологічно...
Бінго!!!
Отож!!!

Не вистачає Шаманів, Песікотів, Будівельників(і далі по списку) - на фронті!!!

Тож, завтра біжіть всі в тцк!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8665
З нами з: 18.03.21
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 15:37

Безсоромний кукусік))

  Hotab написав:Я тобі восхітітєльно відсмокчу
🤮

🤣🤣🤣
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8665
З нами з: 18.03.21
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 15:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

б***... На что форум стал похож даже уточнять не хочу.
Один вопрос к модераторам - вам зарплату платят или тоже, как и Конституция, она на паузе?
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 230
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 15:50

  Shaman написав:
а в чому зараз наша проблема? гроші є, зброя є - в нас дійсно проблеми з мобілізацією та особовим складом - це найбільша проблема, яка показує, що країна виснажена - поки більше психологічно...

давай подумаєм. Якщо в ти не можеш набрати робітників і ти маєш гроші, то може треба більше платити тим яких набрав?
І вони тоді будуть менше дезертирувати та списуватись по догляду за кицьками?
Чи може ти рішив шо вся справа в агітації?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3542
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
 
1
1
