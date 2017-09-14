Ой+ написав:Переклад Швеція якраз по індексу Джині 0,75 досить поляризована:
Швецію часто називають взірцем соціальної рівності в багатьох сферах, але розподіл багатства в ній є одним з найнерівномірніших у Європі. Доктор Ліза Пеллінг, голова стокгольмського аналітичного центру Arena Idé, навіла цьому кілька причин. Серед них скасування низки податків на багатство протягом останніх десятиліть. У Швеції також немає податку на спадщину, подарунки чи майно. Вказуючи на дуже низькі податки для компаній, Пеллінг пояснив, що це створює багато «можливостей для багатих людей стати ще багатшими». https://www.euronews.com/business/2025/ ... stribution
Тобто як бачимо, вирівнюють не тільки податком на доходи, але і на спадщину, подарунки. Уявімо, що в нас подібне би впровадили, прийшлось би придумувати топам щось інше, ніж бабка чи теща подарувала. Люксембург і по індексу Джині 0,55 і подушний ВВП найбільший в Європі.
ЛАД написав:історики майбутнього все поголовно идиоты?
не походіть на ху_нтера - кажіть ясніше.
а в чому зараз наша проблема? гроші є, зброя є - в нас дійсно проблеми з мобілізацією та особовим складом - це найбільша проблема, яка показує, що країна виснажена - поки більше психологічно...
По-моему, я высказался ясно. Если вы считаете иначе, то это ваше дело. Мне спорить с вами надоело. И если вы считаете, что страна (любая) может бесконечно вести полномасштабную войну с сильно превосходящим по численности противников и не виснажуватися, то считайте и дальше.
ні, неясно. бо на поточний момент в Україні зараз проблема саме з особовим складом - ні з фінансами, ні з економікою, ні зі зброєю критичних проблем немає. критична проблема - люди.
безкінечну війну не може вести ЖОДНА країна. ви знову мені приписуєте свої висловлювання.
й про які суперечки йде мова, від чого ви втомилися? у вас "мне надоело, отвечать не хочу, отвечать не буду". це не суперечка, це зливи.
_hunter написав:Я там чуть раньше то же самое спросил - сначала пошел флуд “какие есть ваши доказательства" (с) А как доказательства получил - вообще пропал куда-то
Я видел. Но что можно взять с работника идеологического фронта.
хлопчики, я не можу на відміну від вас постійно бути на форумі, я й так багато часу на це витрачаю й якщо ЛАД зрозуміло, то ху_нтер все більше викликає питань - а чим ти займаєшся в житті? й де ти зараз є?
Успіх написав:....... Хочеш відсвічувати - то йди в піхоту, відсвічувати в тєплік! Але ж ти не підеш, бо ти сцикло рідкісне!🤮🤮🤮
Вы тоже в тєплік не відсвічували.
Я був крутішою мішенню для ворожих дронів! Копав з хлопцями/мужиками, майже, під відкритим небом вдень! І далеко так НЕ один день!!! А дрони над головами жужжали, як хрущі на вишнями! Добре, що в основному - то наші дрони були... Але, іноді і ворожі залітали!
Це чудом, що саме з нашої команди - ніхто не постраждав! Бо з інших команд - то були і 300, і 200, на жаль. Бо ще раз повторю - за 1,5км вже можна було до ворога в окоп/бліндаж заскочити!!!
Shaman написав:- війна йде, людей для оборони не вистачає - що треба робити?
Плять!!! По стопітсотому разі - НА ФРОНТ!!! ЙТИ НА ФРОНТ!!!
вже ж обговорювали. по-перше, на фронт всі не підуть. по-друге, вже зрозумілий підхід людини з 9 класами освіти - "взять и поделить" - найрозумніших відправити копати окопи... а тебе в штаб напевне... але ж розумієш, Успіх, в чому біда - на фронті ти лише дрона пролюбив... а в штабі пролюбиш цілі частини чи корпуси, та й взагалі оборону завалиш. тому так Успіх, ти миєш кабани, а Стерненко та Притула збирають сотні мільйонів, щоб над тобою гули наші дрони, а не ворожі. та й Будівельник з синами робить набагато більше, ніж ти можеш уявити...
detroytred написав:Навпаки, я тебе навіть для суспільства!!! в реформи Кореї макав. Які результати за 20 років з початку реформ 1962 року отримали корейці -- Самсунги-Хюндаї... І які українці за 30+ років без реформ.
Ти вже признав що бувають еволюційні шляхи розвитку суспільства.. Тепер залишається зробити ще кілька кроків Порівняти як розвивалось 150+ країн на протязі останніх 2000 років цивілізації.... І коли ти отримаєш щось типу максимум 3-10% часу і то не для кожної країни, розвиток цієї країни опирався на вплив особистості і 90-97% часу розвиток країни йшов ЕВОЛЮЦІЙНО... Тоді до тебе може дійде що таке ПРАВИЛо і що таке ВИКЛЮЧЕННЯ з ПРАВИЛА так от Історія людства показала що ПРАВИЛОМ розвитку суспільства(держави) є еволюційний розвиток А в тих випадках коли на еволюційний розвиток починала впливати особистість- в 50% випадків цей вплив підривав майбутнє Держави... Олександ Македонський-занапастив Грецію Наполеон - занапастив 100 років франції Пол пот мао дзе дун ленін сталін і так далі... тобто ТІ КОГО ТИ називаєш МІСІОНЕРАМИ.... А ті хто показують СВІЙ приклад і НЕ ВИМАГАЮТЬ користуватись цим прикладом - місіонерами не можуть бути по вищначенню
Але хіба читач/фантазер економічних фоліантів - в стані зрозуміти загальнолюдські істини?
ЛАД написав: Так что кто-то (фронтовая пехота) может вам написать в ответ то же самое, что вы пишете другим.
Піхота може написати всім, тільки їм не до того) в штурмових батальйонах, які зара як пожарники мечуться по всьому фронту, взагалі часто телефони забирают, видають раз в тиждень подзвонити рідним.
Трошки гумору: *Вот и теперь генерал Пеккем решил отнестись к полковнику Шейскопфу со всей возможной объективностью. В генеральском взгляде можно было прочесть поощрение и великодушную снисходительность.
— Вы приехали к нам как раз вовремя, Шейскопф. Летнее наступление выдохлось благодаря некомпетентному руководству, не обеспечившему должного снабжения наших войск, и я отчаянно нуждаюсь в твердом, опытном, компетентном офицере, как вы, который помог бы мне выпускать меморандумы. Меморандумы — один из важнейших видов нашей работы. Читая их, люди узнают, что мы не покладая рук делаем большое, полезное дело. Я надеюсь, что вы хорошо владеете пером.
— Я в писанине не разбираюсь, — возразил полковник Шейскопф и надулся.
— Хорошо, пусть вас это не беспокоит, — продолжал генерал Пеккем, небрежно махнув рукой. — Вы будете попросту передавать порученную вам мною работу кому-нибудь другому и полагаться на удачу. Мы называем это «передоверять ответственность». Где-то на самом низком уровне высокоцентрализованной организации, которой я руковожу, сидят люди, которые делают всю работу, и дело идет вполне гладко без особых усилий с моей стороны. Я полагаю, это происходит оттого, что я — хороший работник. Фактически в своем огромном учреждении мы не делаем никакой особо важной работы, спешить нам некуда. С другой стороны, необходимо поддерживать у людей впечатление, что мы заняты по горло, и вот это — очень важная работа. Если вам потребуются дополнительные сотрудники, дайте мне знать. Я уже послал заявку на двух майоров, четырех капитанов и шестнадцать лейтенантов, чтобы у вас был свой аппарат. Поскольку мы не занимаемся никакой важной работой, очень важно, чтобы мы делали как можно больше этой не важной работы. Вы согласны со мной? — А как насчет парадов? — перебил полковник Шейскопф.
— Каких парадов? — спросил генерал Пеккем, чувствуя, что его изысканные манеры не приносят желанных плодов.
— Я смогу проводить парады по воскресеньям? — раздраженно спросил полковник Шейскопф.
— Нет. Разумеется, нет. Как вам вообще пришла в голову эта мысль?
— А мне сказали, что я буду руководить парадами.
— Кто это вам сказал?
— Офицеры, которые посылали меня за океан. Они сказали, что я смогу гонять людей на парады, когда только захочу.
— Вам солгали.
— Но ведь это нечестно с их стороны, сэр!
— Очень сожалею, Шейскопф. Я готов сделать все, чтобы вам здесь было хорошо, но о парадах не может быть и речи. В нашем учреждении слишком мало сотрудников, чтобы выводить их на парады, а строевики поднимут открытый мятеж, если мы попытаемся заставить их маршировать. Боюсь, что вам придется несколько обождать, покуда мы не возьмем все под свой контроль* (с)