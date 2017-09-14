RSS
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 21:12

  Shaman написав:
  budivelnik написав:
  Shaman написав:а вони прям собі 20% залишають? звідки інфо?
Тут присутня легка маніпуляція
1 Фонд має право залишити на адміністративні потреби 20% від отриманих коштів.
2 Це не говорить про те що 20% від суми зібраного власники(керівники) фонду залишають собі
...

я ж так й розумію - що фразу, що благодійні фонди можуть залишати собі до 20%, хтось нахабно перекручує - вони собі залишають й ще натякають - й по кишеням тирять. вони навіть не розуміють, що в публічних фондах це складно зробити. й звичайно, це показує, як зробили б самі дописувачі - у них в голові не вкладається, що хтось може робити по іншому...
В цитуванні виглядає що це претензія до Вас....
Насправді я не мав на увазі що Ви маніпулюєте.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 21:22

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:-----------------------------
Ой+
Переклад
Швеція якраз по індексу Джині 0,75 досить поляризована:
Швецію часто називають взірцем соціальної рівності в багатьох сферах, але розподіл багатства в ній є одним з найнерівномірніших у Європі.
Доктор Ліза Пеллінг, голова стокгольмського аналітичного центру Arena Idé, навіла цьому кілька причин. Серед них скасування низки податків на багатство протягом останніх десятиліть. У Швеції також немає податку на спадщину, подарунки чи майно.
Вказуючи на дуже низькі податки для компаній, Пеллінг пояснив, що це створює багато «можливостей для багатих людей стати ще багатшими». https://www.euronews.com/business/2025/ ... stribution

Тобто як бачимо, вирівнюють не тільки податком на доходи, але і на спадщину, подарунки. Уявімо, що в нас подібне би впровадили, прийшлось би придумувати топам щось інше, ніж бабка чи теща подарувала.
Люксембург і по індексу Джині 0,55 і подушний ВВП найбільший в Європі.
-----------------------------
Согласен и не спорю.
А Люксембург по ВВП(ППС) на душу населения на первом месте в мире. На втором Сингапур почти с такой же цифрой.
А вот где вы нашли такой индекс Джини для Швеции? Здесь коэффициент Джини- https://surl.lu/ysdoru, https://merkator.org.ua/ru/spravochnik/spisok-stran-po-raspredeleniyu-dohoda/ - 28,8. Правда, данные за 2017. Но вряд ли так сильно изменилось.
Люксембург - 34,9.

Знайшов і вказав посилання https://www.euronews.com/business/2025/ ... stribution
Наш finance.ua
лідером за нерівністю багатства визнано Швецію (0,75) https://news.finance.ua/ua/krainy-yevro ... -bahatstva
Експертка пояснює це скасуванням багатьох податків на багатство та відсутністю податків на спадщину, дарування та нерухомість.

Странно.
Слишком сильное расхождение. За 7 лет так измениться не могло.
Может быть, связано с разной методикой.
Например, данные, приведенные euronews, касаются именно имеющегося богатства, а данные merkator текущих доходов?
В этом случае (имеющегося богатства) понятны высокие значения индекса Джини.
Этот вариант подтверждается, например, такой цитатой:
Коэффициент Джини не учитывает источник дохода, то есть для определённой географической единицы (страны, региона и т. п.) коэффициент Джини может быть довольно низким, но при этом какая-то часть населения свой доход обеспечивает за счёт труда, а другая — за счёт собственности. Так в Швеции значение коэффициента Джини довольно низко, но при этом только 5 % домохозяйств владеют 77 % акций от общего количества акций, которым владеют все домохозяйства. Это обеспечивает этим 5 % доход, который остальное население получает за счёт труда.

Второй момент, мы не знаем на какие квантили разбивали совокупность при расчёте, одинаковы ли они.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 21:27

  Shaman написав:......
вже ж обговорювали. по-перше, на фронт всі не підуть. по-друге, вже зрозумілий підхід людини з 9 класами освіти - "взять и поделить" - найрозумніших відправити копати окопи... а тебе в штаб напевне... але ж розумієш, Успіх, в чому біда - на фронті ти лише дрона пролюбив... а в штабі пролюбиш цілі частини чи корпуси, та й взагалі оборону завалиш. тому так Успіх, ти миєш кабани, а Стерненко та Притула збирають сотні мільйонів, щоб над тобою гули наші дрони, а не ворожі. та й Будівельник з синами робить набагато більше, ніж ти можеш уявити...

Нашли "найрозумнішого" - Стерненко. :)
Его уже можно ставить начальником Генштаба? Или сразу Главкомом?
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 21:33

  budivelnik написав:
І останнє для фантазера від економіки щоб два рази не вставати..
Так Китай без Денсяопіна - виглядав би погано..
Але якщо трошки відступити і забрати з Китаю ще одного кормчого Мао-дзе дуна? щоб вийшло?
Китайц сьогодні був би на рівні Тайваню Чан-кай-ші?
і хто зараз живе краще?
тайванські китайці чи пекінсько-уйгурські китайці?

Звідси висновок
Будь який революційний крок-це ДОПІНГ для суспільства, який ВИСНАЖУЄ суспільство і приводить до того що після революції ..йде занепад років на 100 , поки суспільні сили не відновлаться природнім(еволюційним) шляхом.

Звідси висновок, що ти знов зі стелі сфантазував єралашик. Бо в реалі Тайвань йшов не еволюційним розвитком, а саме шляхом реформ:
*Він розвивався паралельно з Сінгапуром, Південною Кореєю і Гонконгом. Тайвань став відомий як один із «чотирьох азійських тигрів».
Крім того, уряд Гоміньдану запровадив безліч законів і реформ, зокрема земельну реформу.
Закон про земельну реформу, натхненний таким самим законом, що американці прийняли в окупованій Японії, скасував клас поміщиків (за аналогією як у Японії), і сприяв збільшенню кількості селян, які, з допомогою держави, збільшили виробництво сільськогосподарської продукції в рази. Контролював проведення цих реформ американський експерт виходець з України - Вольф Ладежинський.
Також, з допомогою АМД США, створили величезну промислову інфраструктуру, комунікації, і розвинену система освіти. Були створені декілька державних органів, а також були прийняті чотири-річні плани.
У 1959 році була запроваджена 19-пунктова програма економічних і фінансових реформ, лібералізація контролю ринку, стимулювання експорту та розробили стратегію для залучення іноземних компаній та іноземного капіталу. Експортна обробна зона була створена в Гаосюн в 1964 році.
Але держава була центральним організмом, який координував процес індустріалізації, була створена інфраструктура, вона залучила іноземних інвестицій, вона вирішувала, стратегічні пріоритети та, при необхідності, могла нав'язати свої умови.*
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Тайванське_диво
  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:Я там чуть раньше то же самое спросил - сначала пошел флуд “какие есть ваши доказательства" (с)
А как доказательства получил - вообще пропал куда-то :lol:
Я видел.
Но что можно взять с работника идеологического фронта.

хлопчики, я не можу на відміну від вас постійно бути на форумі, я й так багато часу на це витрачаю ;) й якщо ЛАД зрозуміло, то ху_нтер все більше викликає питань - а чим ти займаєшся в житті? й де ти зараз є?

Мальчик, я, вообще-то, писал не о том, что вы "пропали куда-то", а о том, что вы не ответили на вопрос, есть ли деньги на поднятие выплат в армии.
И вы на него так и не ответили.
  ЛАД написав:
  Shaman написав:хлопчики, я не можу на відміну від вас постійно бути на форумі, я й так багато часу на це витрачаю ;) й якщо ЛАД зрозуміло, то ху_нтер все більше викликає питань - а чим ти займаєшся в житті? й де ти зараз є?

Мальчик, я, вообще-то, писал не о том, что вы "пропали куда-то", а о том, что вы не ответили на вопрос, есть ли деньги на поднятие выплат в армии.
И вы на него так и не ответили.

читаємо уважно. ще раз, для тих, хто на бронепотягу :lol: - якщо є така потреба, то резерви для пошуку є. в нас далеко не бюджет чисто військового часу.
  ЛАД написав:
  Shaman написав:......
вже ж обговорювали. по-перше, на фронт всі не підуть. по-друге, вже зрозумілий підхід людини з 9 класами освіти - "взять и поделить" - найрозумніших відправити копати окопи... а тебе в штаб напевне... але ж розумієш, Успіх, в чому біда - на фронті ти лише дрона пролюбив... а в штабі пролюбиш цілі частини чи корпуси, та й взагалі оборону завалиш. тому так Успіх, ти миєш кабани, а Стерненко та Притула збирають сотні мільйонів, щоб над тобою гули наші дрони, а не ворожі. та й Будівельник з синами робить набагато більше, ніж ти можеш уявити...

Нашли "найрозумнішого" - Стерненко. :)
Его уже можно ставить начальником Генштаба? Или сразу Главкомом?

Стерненко виконує свою справу.

а судячи зі скарг, в Генштабі треба дозволити негативний зворотній зв'язок в інформації. та й взагалі розбирати помилки та робити висновки, а не шукати винних...
  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:-----------------------------
ЛАД
історики майбутнього все поголовно идиоты?
-----------------------------
не походіть на ху_нтера - кажіть ясніше.

а в чому зараз наша проблема? гроші є, зброя є - в нас дійсно проблеми з мобілізацією та особовим складом - це найбільша проблема, яка показує, що країна виснажена - поки більше психологічно...
По-моему, я высказался ясно.
Если вы считаете иначе, то это ваше дело. Мне спорить с вами надоело.
И если вы считаете, что страна (любая) может бесконечно вести полномасштабную войну с сильно превосходящим по численности противников и не виснажуватися, то считайте и дальше.

ні, неясно. бо на поточний момент в Україні зараз проблема саме з особовим складом - ні з фінансами, ні з економікою, ні зі зброєю критичних проблем немає. критична проблема - люди.
Вы убеждены?
С экономикой проблем нет? Мы успешно бурными темпами развиваемся? В условиях, когда регулярно прилёты по "цивільним підприємствам", по ж/д, по энергообъектам. :mrgreen:
С финансами проблем нет? Когда половина бюджета закрывается за счёт иностранных вливаний? Причём не известно, какая часть из них кредитная.
Не бывает войны, в которой у воюющей стороны нет проблем зі зброєю. О том, насколько они критичные, мы с вами не знаем. С ПВО, например, проблема критичная. Но это на поверхности и скрыть нельзя.

безкінечну війну не може вести ЖОДНА країна. ви знову мені приписуєте свої висловлювання.
Я вам такое не приписывал. Но вы написали о том, что "країна виснажена - поки більше психологічно". И в результате у нас "дійсно проблеми з мобілізацією та особовим складом"
Об этом можно было бы и не говорить. После 3,5 лет войны это естественно. В любой стране.
Какой выход?
Ждать, пока РФ развалится или хотя бы потерпит экономический крах, как вы всё время предлагаете?

й про які суперечки йде мова, від чого ви втомилися? у вас "мне надоело, отвечать не хочу, отвечать не буду". це не суперечка, це зливи. 8)
Да можете считать это "зливами".
Но спорить с лозунгами и розовыми фантазиями мне, действительно, надоело.
А когда вы пишете о том, что нет проблем, ни с экономикой, ни с финансами, ни "зі зброєю", то у меня возникают сомнения, что вы вообще экономист, а не чисто идеологический работник.

И напомню, что мой вопрос об "істориках майбутнього" возник на ваши слова: "Якщо в якийсь момент ворог прорве фронт, то історики майбутнього будуть писати про те, що причиною поразки України стала неготовність українців її захищати". Это тоже слова не экономиста, а идеолога.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 22:03

  Shaman написав:а вони прям собі 20% залишають? звідки інфо?

Мають право залишати... Не буду шукати та репостити ІПСО щодо невідповідності авто та приватної охорони їх довоєнним доходам, але питань там багато...
  Shaman написав:а 10 млн грн на рік - це не гроші? пропоную спробувати зібрати хоч 1 млн

Так склалося, що я понад 20 років добре знайомий із співзасновником реального БФ який навіть офіційно існує вже 12 років... Ні, зміни в законодавстві щодо для "10 млн грн на рік" справжнього БФ взагалі не проблема. А понад 100к на "мавік для моєї першої в/ч" якось впорався зібрати самостійно за тиждень...
  candle645 написав:А щодо решти - Будівельник та detroyed були б точно кращі командири взводу, ніж 21-річні пацани із військових ПТУ яких недовчивши 2 роки прямо з 3-го курсу відправляли командувати, чи 55+ -річні "піджаки" що вимушено "закінчили воєнну кафедрі" 30 років тому. Будівельник взагалі тут демонстрував свої чудові знання побудови та облаштування ВОП - от їх і варто застосувати на практиці.

Трошки не так, cane645.
Що за перекручення.
Що за військові ПТУ? Що за пацани?
Є вищі військові навчальні заклади.
Де після вже третього курсу раніше (за совдепу) курсант проходив стажування у військових частинах на посаді командира взводу.

На ваші розповіді я маю іншу, коли мого знайомого випускника танкового закладу призначили не командиром взводу або роти, а на чисто тилову посаду по логістиці... де й цивільний, а не те що піджак, цілком впорався.

Призначити дідів на посади взводних звісно можна (нехай, як молоді по окопах стрибають((. Але молодь-то з яких посад починати буде? Досвід набувати.
Тим паче, що вирішили доволі розумно - на взводних призначати сержантів.
