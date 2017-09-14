candle645 написав:Так склалося, що я понад 20 років добре знайомий із співзасновником реального БФ який навіть офіційно існує вже 12 років... Ні, зміни в законодавстві щодо для "10 млн грн на рік" справжнього БФ взагалі не проблема. А понад 100к на "мавік для моєї першої в/ч" якось впорався зібрати самостійно за тиждень...
Пляяяяяя.... Це не те, що шах і мат Будівельнику! Це взагалі - шістки йому на пагони!!!
а ну, скільки ти зборів закрив? чи ти обмежився зборами сосисок на котів?..
budivelnik написав:Ми здатні передати на фронт і прифронтову зону - 10 і більше млн грн гуманітарки на рік, жодна копійка з якої НЕ ЗІБРАНА в Україні, а сама гуманітарка зібрана на 70% як списане медичне обладнання, 20% як модернізація цього обладнання власними силами і за власні кошти і 10% як допомога від ОККО на паливо , чи Нова Пошта , Міст на пересилку...
Як ви порахували списане медичне обладнання у 70%? Де ви його знайшли, й шо це за обладнання?
Shaman написав:ні, неясно. бо на поточний момент в Україні зараз проблема саме з особовим складом - ні з фінансами, ні з економікою, ні зі зброєю критичних проблем немає. критична проблема - люди. )
Новий ( черговий ) міністр оборони в інтервʼю розповідає, що мобілізація йде як і заплановано: 30 тис на місяць. Інтервʼю свіже, посилання знайдете якщо буде бажання. Тож, на його думку, «ресурсу» вистачає. В останній час став помічати, що ви перестали колєбаться с лінієй партіі і дозволяєте собі вільності у судженнях.
Связано с нечёткостью сегодняшней лінії партії.
це мені розповідає людина, партії немає 30 років - а лінія досі є
й трохи вище МОЯ цитата, що саме я писав про проблеми. читайте УВАЖНІШЕ. протріть окуляри
_hunter написав:А смысл из обсуждать? - для "посадки" нужно что бы они на территории "этой страны" оказались для начала. А вот почему по той же 120й так никто и не сел - вот это - вопрос
сенс обговорювати? звісно, чого обговорювати, через що власне йде мобілізація й що буде з людьми, якщо ми здамося. звісно не з усіма, але з багатьма.
але ти взагалі проблеми не бачиш? що такого, знущаються з українців... хлопчик, а ти хто такий? бо все більше скидаєшся на руського провокатора...
Опять методы инструктора райкома - представить оппонента врагом народа.. _hunter не писал "що такого, знущаються з українців". Написал только о том, что это бесполезно, мы с этим сделать ничего не можем. Только повозмущаться. Ни препятствовать этому, ни наказать виновных мы не можем. А на поведение ТЦК мы можем повлиять и наказать тех, кто грубо нарушает закон. Да, избиения и издевательства, не массовые явления, а отдельные случаи. Надеюсь, не очень частые. Но наказывать за них нужно. Именно для того, чтобы они не стали массовыми.
я ж кажу, щоб посперечатися зі мною, ви вже підтримуєте різних гівнюків. ще боров залишився, як нижчий рівень. по-перше, ху_нтер - звичайний троль й демагог. якщо ви це не бачите по стилю його спілкування, то вибачте. так, на фізиці цьому не вчать.
тепер що оце
многие из вернувшихся - ни через что подобное не проходили.
навіть в звіті ООН там цифра за 90% здається. 100% не може бути, бо частину полонених потім повертають при обміні тілами.
тепер, що значить марно? треба все фіксувати - військові злочини не мають терміну давності здається. ці боягузи що, дарма балаклави носять, - вони навіть там бояться. Ізраіль показав приклад, як треба шукати військових злочинців. а ми показуємо, що навіть зараз вже декого знаходять...
й після картини картини всіх цих знущань на Раші стає зрозумілим справжня вартість оцих всіх накидів подібних гівнюків.
О́ВСІ, О́ВСІМ, присл., діал. Зовсім. Біда людям, біда й скотині! не буде овсі ні хліба, ні на зиму огородини, не буде і паші скотині! (Кв.-Осн., II, 1956, 130); — Прийміть, козаки, до гурту, бо занудився овсі! (Панч, Гомон. Україна, 1954, 349); — Молодий чоловіче..! Не знаєте ви світу овсім… (Крим., Вибр., 1965, 401). http://ukrlit.org/slovnyk/овсі
Бо я вже подумав, що зашкварив так само, як і з "тулмачити" та "і тощо" 😀
Є овсі!
Не зашкварили. Слово есть. Но... (я выделил у вас).