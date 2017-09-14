- ........... «Мы, безусловно, примем решение сбивать летающие объекты, когда они нарушат нашу территорию и пролетят над Польшей», — заявил Туск в понедельник журналистам на севере Польши, отвечая на вопрос о перспективе сбития российских самолётов. «Здесь нет места для дискуссий». .....Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вступил в конфликт с представителем России в Нью-Йорке, заявив, что Варшаву «не запугать». «Если ещё одна ракета или самолёт вторгнутся в наше пространство без разрешения, намеренно или по ошибке, и будут собиты, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться», — сказал Сикорский. «Вас предупредили» .

В то время как лидеры НАТО выстроились в очередь, чтобы потребовать более жёсткого ответа на действия России, многое будет зависеть от того, согласится ли президент США Дональд Трамп . Выступая в пятницу из Овального кабинета, президент Дональд Трамп уклонился от ответа США.



«Мне это не нравится», — заявил Трамп журналистам. «Когда это произойдёт, могут возникнуть серьёзные проблемы. Но я дам вам знать позже».



Хотя Туск настаивал на том, что только Польша имеет право защищать свою территорию, он также подчеркнул, что его правительство ведет постоянные переговоры со своими союзниками, и он обеспечит скоординированность любого ответа.



«Вам действительно нужно дважды подумать, прежде чем принимать решение о действиях, которые могут спровоцировать очень острую фазу конфликта, поэтому мы в первую очередь постоянно консультируемся с нашими союзниками здесь», — сказал Туск.