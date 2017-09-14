buratinyo написав:Ядерный реактор с расплавленной солью Меммотта имеет размеры 1.22 метра на 2.13 метра (типичная атомная электростанция имеет размеры 9.14 метра на 9.14 метра), и поскольку нет риска расплавления, нет необходимости в такой же большой зоне вокруг него. По словам исследователей, этот небольшой реактор может производить достаточно энергии для питания 1000 американских домов. Все необходимое для запуска этого реактора сконструировано таким образом, чтобы поместиться на кузове 12 метрового грузовика.
Трохи читав про ті рідкі реактори. Поки що по-факту немає повністю робочих прототипів. А до масового виробництва напевно ще потрібні десятиліття два мінімум. Ці реактори чимось мені нагадують квантові компи - 40 років розмов, практичних результатів нуль.
ЛАД написав:Это уже не в порядку жарту. Это подход, когда хотят быстро вывести страну в развитые.
А отак можновладці-управлінці-регулятори створюють сприятливі умови для підтримки ринку: "США и Казахстан договорились о поставке локомотивов на сумму $4 млрд, сообщил американский министр торговли Говард Лютник.
"Эта сделка – больше, чем история успеха. Она поддержит тысячи рабочих мест в Техасе и Пенсильвании"... (С)
Колишня вебкам-модель виграла тендер на постачання антидронових сіток для Херсона https://antikor.ua/articles/792880-byvs ... ja_hersona Підприємниця з Луцька Наталія Борщевич, відома як вебкам-модель, яка фігурувала у справі про розповсюдження порнографії, виявилася однією з постачальниць антидронових сіток для Херсонщини. Її ФОП був зареєстрований лише наприкінці липня, але вже встиг отримати контракт від Херсонської обладміністрації.
detroytred написав:А отак можновладці-управлінці-регулятори створюють сприятливі умови для підтримки ринку: "США и Казахстан договорились о поставке локомотивов на сумму $4 млрд, сообщил американский министр торговли Говард Лютник. "Эта сделка – больше, чем история успеха. Она поддержит тысячи рабочих мест в Техасе и Пенсильвании"... (С) А не а-ля аби не заважали.
тю, контракти якісь, мільярди.. а могли ж просто зі Львова завезти 4 сотні любителів підходити до дзеркала, і воно б само якось пішло
А інша Джозефіна втікла з неньки, а могла б послухати будівельника і "дивитися в дзеркало".
А при чём тут вера в ММР? Я где-то отрицал возможность их существования и использования? Просто они не настолько миниатюрные, как писал buratinyo. Ни по габаритам, ни по массе. И вопрос, насколько это будет экономически выгодно. Всё. Будет выгодно - будут использоваться. Единичные экземпляры уже используются. А Острецов тут не при чём.
Что касается Острецова, то его статья имеет признаки того, что целью ее является выбивание денех на проект с ООН и стран БРИКС. Не более того. Видимо из российского бюджета выбить бабло и просрать не получается сейчас. Санкции ж, их мать.
Очень удивляет, что он упоминает об ускорителе частиц, который еще не построен для активизации процесса деления в ядерном реакторе. Возможно либо речь идет о миниатюрном микро-ускорителе частиц, авторской работе либо ученый впал в старческий маразм. Ибо ускорители частиц упомянутые лет 30 или больше успешно применяются в небольших ядерных электростанциях в США. При этом безопасность на таких реакторах практически абсолютная, так как заглушить его можно мгновенно, просто вырубив рубильник на ускорителе.
Лет 30 назад, когда я впервые услышал о таком реакторе, я тоже сомневался в его реальности как сейчас ЛАД. Виной сомнений моих является искаженная информация о ядерной энергетике, преподаваемая в учебных заведениях в целях сохранения ее безопасности. Как вариант. Ну, или что более вероятно слишком быстрый прогресс в той самой ядерной энергетике за последние 50 лет. И это речь пока идет о морально устаревших моделях безопасных реакторов, которые давно не секрет. И размеры старых реакторов небольшие. Пару фур и его можно весь перевезти куда-нибудь. Но с того времени появились уже реакторы новых поколений, информация о которых пока ограничена по причине их меньшей мощности и меньшей значимости в мирное время. А вот в военное время интерес к ним явно скоро будет повышен при свершении прогноза нейросети об изменении в типах техники и вооружений для войны.
fler написав:На 12-му році війни Ната ще не зрозуміла, що адекватна відповідь на тероризм - це не триндіти (консультації по статті 4 чи базікати в ООН), а діяти на випередження як Ізраїль. Замість того, щоб у 2022 р надати Україні (яка захищає не лише себе, а їх також) необхідну зброю (і зберегти десятки тисяч життів) вони підтримували агресора, купуючи товари на суму, що перевищувала допомогу Україні. Отже, нехтували власною безпекою?
«У мене тільки одне попередження до російської влади: якщо ще одна ракета або літак залетять до нас без дозволу і будуть збиті, а уламки впадуть на територію НАТО - не приходьте скаржитися. Я вас попередив», - глава МЗС Радослав Сікорський
виглядає як жалюгідний блазень
Виглядає що ви сильно хочете щоб Польща почала війну з РФ, а Польща сильно цього не хоче. Сікорський взагалі не виглядає жалюгідно і тим більше не виглядає як блазень. Він представляє інтереси Польщі а не України. А ви чомусь вважаєте що він має діяти в інтересах України ... та ні.
Гіпотетична війна РФ з НАТО закінчиться непочавшись (ще й КНР чекає як би прилаштуватися ззаду)