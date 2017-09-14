Додано: Вів 23 вер, 2025 15:03

ЛАД написав: flyman написав: справа ваша вірити в ММР чи ні справа ваша вірити в ММР чи ні

А при чём тут вера в ММР?

Я где-то отрицал возможность их существования и использования?

Просто они не настолько миниатюрные, как писал buratinyo.

Ни по габаритам, ни по массе.

И вопрос, насколько это будет экономически выгодно.

Всё.

Будет выгодно - будут использоваться. Единичные экземпляры уже используются.

Что касается Острецова, то его статья имеет признаки того, что целью ее является выбивание денех на проект с ООН и стран БРИКС. Не более того. Видимо из российского бюджета выбить бабло и просрать не получается сейчас. Санкции ж, их мать.Очень удивляет, что он упоминает об ускорителе частиц, который еще не построен для активизации процесса деления в ядерном реакторе. Возможно либо речь идет о миниатюрном микро-ускорителе частиц, авторской работе либо ученый впал в старческий маразм. Ибо ускорители частиц упомянутые лет 30 или больше успешно применяются в небольших ядерных электростанциях в США. При этом безопасность на таких реакторах практически абсолютная, так как заглушить его можно мгновенно, просто вырубив рубильник на ускорителе.Лет 30 назад, когда я впервые услышал о таком реакторе, я тоже сомневался в его реальности как сейчас ЛАД. Виной сомнений моих является искаженная информация о ядерной энергетике, преподаваемая в учебных заведениях в целях сохранения ее безопасности. Как вариант. Ну, или что более вероятно слишком быстрый прогресс в той самой ядерной энергетике за последние 50 лет. И это речь пока идет о морально устаревших моделях безопасных реакторов, которые давно не секрет. И размеры старых реакторов небольшие. Пару фур и его можно весь перевезти куда-нибудь. Но с того времени появились уже реакторы новых поколений, информация о которых пока ограничена по причине их меньшей мощности и меньшей значимости в мирное время. А вот в военное время интерес к ним явно скоро будет повышен при свершении прогноза нейросети об изменении в типах техники и вооружений для войны.