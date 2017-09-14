RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 18:37

  jump написав:Польща вирішила відкрити кордон із Білоруссю, — Туск

А як же "крававий діктатор Бацька"?
flyman
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 18:39

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.......
вас тут нещодавно ганяли за аварії на АЕС - ...
Во-первых, меня не "гоняли", а доставали...
Если вы также, как они, не видите разницу между причинами и возможностями, то это ваши проблемы. Такие же, как у них.
гоняли, гоняли - там було дуже пріскплива гра слів - й не скажу, що ви були надто переконливі. а якщо вам здається, що всі оточуючі ведуть себе алогічно, то має сенс подивитися на це зі сторони :D
Когда все кажутся тебе сумасшедшими, обрати внимание на себя

тепер за суттю. знову ви мені приписуєте свої вислови. Раша розвалиться, але це стане після війни. якщо під час - нам пощастить.
Простите, но вы солгамши.
Вы не раз писали, что РФ скоро развалится либо, как минимум, потерпит экономический крах. И нам надо дождаться этого момента.
буду пропускати частини повідомлень, бо дуже не читабельно...

а оце класичне. так дійсно неодноразово писав про розвал Раші. "скоро" - не писав, ви дописали. й головне - я ніколи не ув'язував це з поточною війною. гаряча фаза війни закінчиться раніше - але так, може послугувати каталізатором. бо коли війна закінчиться питання "навіщо все це" - воно обов'язково буде. головне, наскільки голосно... а ви постійно намагаєтесь мені приписати, що я пропоную дочекатися розвалу Раші для закінчення війни - це ваші слова, не мої
я кажу, що треба домовлятися про перемир'я, й дотискати Рашу, щоб вона сідала за стіл перемовин. чому не хоче - бо наступає. чому наступає - бо переважає в кількості й не рахує втрати. тому завдання просте - й далі збільшувати рівень втрат для Раші або зупинити їх наступ. тоді там вже теж почнуть виникати питання.
Треба дотискати.
Як?
"завдання просте - й далі збільшувати рівень втрат" - "Элементарно, Ватсон!" Действительно просто и как я не додумался!
я запропонував конкретне - збільшити виплати. й резерви є, й є думка, що частину людей це таки привабить. й тут ви КАТЕГОРИЧНО проти. чому? бо це нам дасть можливість й далі примушувати Рашу до реальних перемовин замість капітуляції?
й зустрічне питання - а що ви пропонуєте? особливо під час, коли ми шукаємо, як би домовитися? чекаю відповідь
Вможно, это "финский вариант", возможно, что-то и похуже.
питання було, що робити, доки ми намагаємось домовитися з Рашею. відповідь - воювати далі, інших варіантів немає...

про фінський варіант - напишіть конкретно, що мається на увазі, це ж не важко? чи важко? бо насправді чому не підходить? фінам пропонували обов'язково вивчати російську, а фінську лише для фольклору. їм розповідали, що Фінляндія штучна країна, яка ніколи не існувала?

в нас дійсно екзистенційний конфлікт, який немає рішення. як в Ізраілі. перемовини можливі, коли Раша визнає Україну як незалежну країну, її право на незалежне існування й забуде оці всі імперські спогади - а от колись. було, та загуло... за нинішньої влади на Раші це неможливо. тому так, війна на десятиріччя - гаряча фаза закінчиться, а війна - ні...
у вас схоже проблеми з формальною логікою. я писав яка НАЙБІЛЬША проблема.
"а в чому зараз наша проблема? гроші є, зброя є",- это не ваши слова?
"ні з фінансами, ні з економікою, ні зі зброєю критичних проблем немає", - и это тоже?
Они не означают, что нет проблемы с финансами, оружием да и с экономикой?

ці слова означають, те що означають - немає критичних проблем. порівняно з мобілізацією - там є критична проблема. а так проблем звісно дуже багато у воюючій країні...
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 18:40

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Функція чиновників не працювати за Маска, а сприяти розвитку бізнесу Маска.
Ти не виляй..
Мета-функція....
Ти прямо скажи
1 Скільки повинна отримати група осіб з 1000 чоловік за створення умов по якій держава як Польща -буде 35 років розвиватись.. без цих чиновників.
2 Де знайти цю групу
3 Чи дозволиш ти після того як виявиться що це нереалізована фантазія- кожному українцю якого ти надуриш цією фантазією -поступити так як він забажає.

А ми тоді вже якось скинемось всією Україною , нам умови створять і ми 35 років після цього не будемо підходити до зеркала, бо нас боїнг доходами й так закидає

Тобто ти мені пропонуєш думати за твоїм єралашиком?!
В цьому твоя дурня і є...
Ти будуєш на вигадані й тобою фантазії.
Замість реалу.
Де апріорі отакої пропорційності, як ти несеш, нема.

Зп посадовців визначається державою ... з урахуванням ринку. З урахуванням.
Але це урахування не є отаким, як в тебе -- скільки дав результату, стільки в кишеню.

Є два варіанти:
1. Цілком можна знайти фахівця на посаду не набагато гірше за кращого. Наприклад, отой суд для Нафтазу міг виграти (знайти відповідних юристів) не К..., як його там, за 5 млн. премії собі, а інший за 1 млн. чи менше собі.
2. Ідейних, які працюватимуть на посадах за не ринкові, а менші гроші, в країні є...
От тільки ліфти їх не підіймають.
Бо вищим можновладцям вони отакі ідейні (працювати на країну) й на фіг не потрібні.

В тому і справа, що впливу нашого на можновладців-управлінців-регуляторів мізер...
І не можемо ми ні скинутись!!!, ні тим паче!!! сплатити-купити собі Рузвельта тощо...
Влада в інших перців.
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 18:44

  Успіх написав:
  Shaman написав:
  Успіх написав:То розкажи свою версію - може ми візьмемо їх до уваги))


Як тут кажуть - "слів защітан!" :mrgreen:

ні, Успіх, просто не хочу. 8)

й головне не за гроші. ти маєш визначитися - або в тебе законний догляд, або липовий. й якщо законний, чому ти іншим закидаєш про куплені - так кажуть лише ті, хто сам так зробив. не надто складно? ;)
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 18:51

На Заході стурбовані прагненням Зеленського до монополізації влади 8)

Зеленський на останній зустрічі зі "Слугами народу" нарікав на членів парламенту, активістів громадянського суспільства та журналістів за те, що вони "не змогли сприяти створенню непохитного образу України серед західних партнерів".

"Президент войовничо заявив, що будь-які негативні висловлювання українців щодо ситуації всередині країни відволікають увагу від того, на чому слід зосередитися, воєнних зусиллях та посиленні підтримки з боку іноземних союзників"

Зеленський "чітко заявив про свій намір балотуватися на будь-яких виборах, що відбудуться". "І схоже, що вже не лише партійні суперники Зеленського турбуються про повзучу монополізацію влади", - зазначає видання.

У матеріалі говориться, що в партійних лавах зростають сумніви та нарікання щодо "персоналізованого" методу правління Зеленського та його схильності "зневажливо ставитися до парламенту, до того ж, кроки проти антикорупційних органів досі дратують деяких його власних законодавців".

"Політичні опоненти давно скаржаться на популістську нетерплячість українського лідера до обмежень і складнощів, необхідних для управління демократією, та на його вроджену колючість до критики. Однак його захисники ігнорують ці скарги, кажучи, що війна вимагає твердої, рішучої руки", - пише Politico.

Видання, крім того, пише, що "друзі і радники" президента здобувають все більше влади та контролю, тоді як ті, готові ставити під сумнів рішення влади та кидати їй виклик, або ті, хто демонструє риси незалежності, опиняються поза владою. :oops:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/23/7532086/
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 18:55

  ЛАД написав:Вдобавок к предыдущему посту.
О том, что у нас пока не "бюдєет воєнного часу" и можно сократить "социальные статьи". Не буду анализировать бюджет, это не такая простая задача. Если вы считаете, что вы можете квалифицированно это сделать, с интересом почитаю.

щоб аналізувати бюджет, як ви пишете, треба мати доступ до великого обсягу інфо. але щоб оцінити, що резерви є. та ж сама бруківка - її ж таки кладуть й перекладають. а можна обмежитися лише критичними ремонтами. можна впровадити додаткові мита на дорогий імпорт - можна? можна. ми не бачимо, що уряд цим займається. й в тому коментарі ж було вказано - витрати на соціал зросли, на оборону ні. хіба це логічно під час війни? 8)
И добавлю о том, что нет проблем с экономикой.
Вы не подскажете, по какой цене мы сегодня закупаем газ? Намного дешевле, чем платили "клятым москалям"?
Вы не заметили, что нам уже приходится закупать электроэнергию? + потеря ЗАЭС, которая вырабатывала "близько 40 млрд кВт·год електроенергії, що становить п'яту частину загальнорічного виробництва електроенергії в державі й половину її виробництва на українських атомних станціях." А атомная энергия самая дешёвая. В результате сильно растут цены на ээ для юрлиц. А это отражается на всех остальных ценах. В частности, например, на существенном подорожании курятины.
Вы, как экономист, всего этого не видите?

ще раз - проблеми є.

а що ви хочете довести? через "дешевий" руській газ в 2021 ціна раптом стала 2 тис дол за м3. Європа зробила висновки, й купує більш дорогий газ, але гарантовано. хоча так - це проблема Європи, в США газ більш дешевий.

ЗАЕС ми ВЖЕ втратили. як ви кажете, який сенс "возмущаться". виходимо з гіршого сценарію - ЗАЕС немає. хоча насправді варіанти є...
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 19:06

  ЛАД написав:Shaman

Я підтримую не людей, а мысли. Правильные мысли бывают даже у врага. Вы же не осуждаете Залужного, что от изучает труды Герасимова и признаёт его талант.
Я выделил, что он здесь написал. И речь шла об этом.

це загальні слова. але ще раз - ху_нтер професійний демагог й троль. я з ним неодноразово спілкувався. ви, до речі, теж. там немає мети обговорити, мета накинути, спровокувати й на дрібницях зафлудити купу беззмістовних повідомлень. ви не звертали уваги на таке, що ху_нтер просто дзеркалить відповіді форумчан - чиста демагогія.
тепер, що значить марно? треба все фіксувати - військові злочини не мають терміну давності здається. ці боягузи що, дарма балаклави носять, - вони навіть там бояться. Ізраіль показав приклад, як треба шукати військових злочинців. а ми показуємо, що навіть зараз вже декого знаходять...
Фіксувати и шукати треба.
И этим занимаются. Следователи.
Повторю - на форуме мы можем только высказать свой возмущение. И всё. Пользы от этого никакой. Можно возмущаться каждый день.
Точно так же бесполезно возмущаться обстрелами городов.
Этим можно заниматься каждый день. Если каждый напишет об этом, форум превратится в форум плачущих институток. Кому-то будет интересен такой форум?

P.s. Думал днём ответить на этот ваш пост - viewtopic.php?p=5891987#p5891987, но уже надоело. Слишком много времени на вас тратится.

слідчі й не лише слідчі. за всі ці звірства в 21 сторіччі винні мають відповісти, навіть якщо з судом проблеми.

й про це треба постійно нагадувати - щоб не забували, що буде у випадку капітуляції ;)

але кожен день волати, що якийсь дурник вистрибнув з машини - один на всю країну - це нормально? а волають кожного дня. не треба кожен день обурюватися, що тисячу людей залучити до захисту Батьківщини. хтось хотів уникнути - й саме тоді починаються всі ці проблеми.

висновок - нема сенсу обговорювати обстріли (хоча це дурня - треба казати, щоб пам'ятати), то поодинокі проблемні випадки мобілізації не треба обговорювати. можна подумати, як повертати бігунців. як шукати ухилянтів. інші кроки для мобілізації 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 19:27

Місіонер ніяк не може узріти головну різницю між можновладцями-елітами, наприклад, США і нашими.
Ті сприяли розвитку (в тому числі і вкладали гроші) в дійсно найкращих найефективніших як ото IBM і т.д., а наші аби в свої...

Зустрів знайомого з Тепломереж. Каже керівники понабудували заводи під себе... і самі ж в себе купують хрєнь ще й за цінником х4-5.
Й комунальні гроші туди в оцю неефективність лл'ються потоками.
Оце і є дійсна мета перебування управлінців на посадах.
Навіть за війни...:
__________
За оцінками українського громадського діяча Сергія Стерненка, зараз до 60% FPV-дронів, які закуповують за держзамовленням, ймовірно непридатні до застосування взагалі або потребують серйозної переробки.

Про це повідомив Сергій Стерненко у соцмережах.

Він зазначив, що більше ніж половина із двох мільйонів FPV від держави – непридатні та лежать на складах.

На думку Стерненка, є дві причини постачання несправних державних безпілотників: тривала логістика, яка може займати від одного до шести місяців, та потреба, сформована Генштабом. Саме там напряму визначають і передають Міністерству оборони перелік дронів, які слід закуповувати.

«А які в них характеристики чи чому мотори не тією стороною прикрутили – це не цікавить Генштаб. Тут або величезна корупція, або безпросвітна тупість. Або два в одному, не знаю», – йдеться у повідомленні.
https://gwaramedia.com/majzhe-60-droniv ... sternenko/

Все що завгодно, але не тупість.
Посадовці цілком розумні люди...
Для себе.
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 19:30

  Shaman написав:
  BIGor написав:Зазвичай навпаки - ярі нафронтники до останньої верби і кордонів 1991 року - чи заброньовані, чи з "не тим ВОСом", чи просто блатні.

якщо ти висунувся - то розкажи нам, як сам виїхав - догляд, шлях, знайшов інвалідність в собі? всі бігунці за замовчуванням "вирішили" питання - на відміну від пересічних...

Цікаві питання від блатного з не тим ВОСом (С) який не створений для війни :mrgreen:
BIGor
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 19:44

  Shaman написав:......
слідчі й не лише слідчі. за всі ці звірства в 21 сторіччі винні мають відповісти, навіть якщо з судом проблеми.

й про це треба постійно нагадувати - щоб не забували, що буде у випадку капітуляції ;)

але кожен день волати, що якийсь дурник вистрибнув з машини - один на всю країну - це нормально?
......

>>> про це треба постійно нагадувати
Так никто не запрещает. И даже не мешает. Более того: бесплатный совет -- можешь, как тот малахольный со справкой - в подпись добавить. Что бы в каждом посте напоминать.

Нет, Это не нормально. Даже наоборот: это чудовищное проишествие. И абсолютное молчание властей по этому поводу -- вот оно вызывает ГРОМАДНЫЕ вопросы :?:
