Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 06:19


Країна земрій.
Schmit
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 07:08

«уставы - внутренние распоряжения» , або продовження маячні

  candle645 написав:- люмпен-бюджетник при зміні місця роботи 3-5 місяців може отримувати від держави мінімум 70% його попередньої зарплати + кваліфіковану допомогу у працевлаштуванні від державного центру зайнятості. Я теж згоден платити умовно $1000 податків в місяць щоб кожні півтори-два роки при зміні працедавця влаштовувати собі 3-5 місяців sabbatical отримуючи при цьому $3500 в місяць від держави + кваліфіковану допомогу щодо наступного працевлаштування. Але "20 000 посадовців" вирішили що таким як я достатньо платити не 70%, а лише 7%, .


[
Коли починають виплачувати допомогу по безробіттю?
Виплати призначаються з першого дня після набуття статусу безробітного. Подати заяву можна за 5 хвилин, а статус надається одразу. Це робить процес оформлення максимально швидким.
Який мінімальний розмір допомоги по безробіттю?
Мінімальна допомога у 2025 році становить 1500 грн. Її отримують:
молодь до 35 років без страхового стажу;
громадяни, звільнені через систематичні порушення трудової дисципліни (прогули, крадіжки, інші грубі порушення).
Для тих, хто має мінімальний страховий стаж, виплата більша — 3600 грн.
Як визначається розмір виплат для застрахованих осіб?
Сума залежить від середньої зарплати та страхового стажу:
до 3 років – 50%;
3–6 років – 55%;
6–12 років – 60%;
12–18 років – 65%;
18–24 років – 70%;
24–30 років – 75%;
понад 30 років – 80%.
Максимальний розмір допомоги обмежений — до 8000 грн на місяць (станом на 1 січня 2025 року).
Яка тривалість виплат у період воєнного стану?
Загальний термін — до 90 календарних днів.
Для громадян передпенсійного віку — до 360 днів.
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 08:25

  ЛАД написав:Очень актуальный сегодня вопрос - "Четырехдневная рабочая неделя: готова ли к этому Украина и что говорит мировой опыт" - https://life.liga.net/ru/poyasnennya/article/chetyrehdnevnaya-rabochaya-nedelya-gotova-li-k-etomu-ukraina-i-chto-govorit-mirovoi-opyt
К сожалению, статья только для подписчиков LIGA PRO.
У нас есть такие?

В нас відібрали святкові дні і готові відібрати суботи і неділі (війна і все таке). 4х денна робоча неділя в неньці - "сину це хвантастика" (потрібно "дивитися в дзеркало")
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 08:33


потрібно "дивитися в дзеркало"


В ньому Флуд в робочий час і 40.9 тисяч повідомлень за 11 років
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 08:56

Якщо коротко, то відтепер - на Митіщі...до повної Перемоги!
Трамп дав повний карт-бланш НАТО-ЄС-Україні.
З Європи гроші, з Штатів зброя, з України вояки.

Змагатися з ордою на виснаження та чутливість до втрат, руйнувань .... шанс звісно є.
Казино..
І колія.
Ну і оформлення від Матриці на цьому складному шляху:
"Группа депутатов во главе со спикером Стефанчуком подала в Верховную Раду законопроект №14057, который предусматривает изменения в Гражданский кодекс.
В частности, предлагается автоматически признавать информацию недостоверной, если она не подтверждена обвинительным приговором суда.
Это фактически означает, что журналисты не смогут публиковать материалы о коррупционных или уголовных схемах до завершения судебных процессов, которые часто длятся годами.
В законопроекте также предусмотрено "право на забвение" - возможность требовать удаления любой информации, даже правдивой, если она "неактуальна" или "потеряла общественный интерес". В то же время в документе отсутствуют четкие критерии для определения этих понятий.
Отдельный пункт касается компенсаций за моральный ущерб: иски могут подаваться даже из-за оценочных суждений или "неприятного тона" публикации." (С)
Все ще попереду.
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 08:57

  detroytred написав:Якщо коротко, то відтепер - на Митіщі...до повної Перемоги!
Трамп дав повний карт-бланш НАТО-ЄС-Україні.
З Європи гроші, з Штатів зброя, з України вояки.

Змагатися з ордою на виснаження та чутливість до втрат, руйнувань .... шанс звісно є.
Казино..
І колія.

І тепер ніхто не скаже, що Трамп не за нас
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 09:12

  flyman написав:І тепер ніхто не скаже, що Трамп не за нас

Тепер не менш цікаво, що заспівають оті, хто голосив про ахента Краснова тощо.

*Зеленский: "Будапештский меморандум, призванный гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, провалился. Он доказал, что международные обещания могут превратиться в пустые слова".
Вот почему сегодня вместе с Великобританией, Францией и уже более 30 стран в нашей коалиции желающих мы строим новую архитектуру безопасности. Мы рассчитываем на надежную поддержку Соединенных Штатов"...

И США готовы... но за деньги...

Рубио на СБ ООН: "У Трампа также есть возможность, как он уже делал при некоторых обстоятельствах, продавать оборонительное вооружение и потенциально наступательное оружие, чтобы Украина могла защитить себя от нападений, закупив это оружие" ...* (С)



Тепер справа за грошами від коаліції.
Якщо раніше процес модерувався здебільшого тільки постачанням зброї, то тепер додається ще й фактор грошей від Європи.
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 09:20

  detroytred написав:
  flyman написав:І тепер ніхто не скаже, що Трамп не за нас

Тепер не менш цікаво, що заспівають оті, хто голосив про ахента Краснова тощо.

*Зеленский: "Будапештский меморандум, призванный гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, провалился. Он доказал, что международные обещания могут превратиться в пустые слова".
Вот почему сегодня вместе с Великобританией, Францией и уже более 30 стран в нашей коалиции желающих мы строим новую архитектуру безопасности. Мы рассчитываем на надежную поддержку Соединенных Штатов"...

И США готовы... но за деньги...

Рубио на СБ ООН: "У Трампа также есть возможность, как он уже делал при некоторых обстоятельствах, продавать оборонительное вооружение и потенциально наступательное оружие, чтобы Украина могла защитить себя от нападений, закупив это оружие" ...* (С)



Тепер справа за грошами від коаліції.
Якщо раніше процес модерувався здебільшого тільки постачанням зброї, то тепер додається ще й фактор грошей від Європи.

М'яч на стороні коаліції заповзятих ...
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 09:24

  flyman написав:М'яч на стороні коаліції заповзятих ...

Слабке місце коаліції, що вони схочуть, аби гроші осідали в них..а не в Україні чи США.
І чим далі, тим більше буде це бажання.

І це грошове питання буде вносити розлад.
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 09:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Коли починають виплачувати допомогу по безробіттю?
Виплати призначаються з першого дня після набуття статусу безробітного. Подати заяву можна за 5 хвилин, а статус надається одразу. Це робить процес оформлення максимально швидким.
Який мінімальний розмір допомоги по безробіттю?

Виплати по безробіттю - це один великий скам від держави. Маєте пройти багато співбесід на вакансії які Вам нандадуть - якщо відмовляєтесь від тієї роботи - не маєте права на допомогу. Якщо все таки навіть зможете взяти допомогу - вам дадуть якісь умовні роботи (прибирання листя) за 3 копійкий. Якщо відмовитесь - допомогу заберуть.
