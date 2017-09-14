|
Додано: Сер 24 вер, 2025 07:08
Коли починають виплачувати допомогу по безробіттю?
Виплати призначаються з першого дня після набуття статусу безробітного. Подати заяву можна за 5 хвилин, а статус надається одразу. Це робить процес оформлення максимально швидким.
Який мінімальний розмір допомоги по безробіттю?
Мінімальна допомога у 2025 році становить 1500 грн. Її отримують:
молодь до 35 років без страхового стажу;
громадяни, звільнені через систематичні порушення трудової дисципліни (прогули, крадіжки, інші грубі порушення).
Для тих, хто має мінімальний страховий стаж, виплата більша — 3600 грн.
Як визначається розмір виплат для застрахованих осіб?
Сума залежить від середньої зарплати та страхового стажу:
до 3 років – 50%;
3–6 років – 55%;
6–12 років – 60%;
12–18 років – 65%;
18–24 років – 70%;
24–30 років – 75%;
понад 30 років – 80%.
Максимальний розмір допомоги обмежений — до 8000 грн на місяць (станом на 1 січня 2025 року).
Яка тривалість виплат у період воєнного стану?
Загальний термін — до 90 календарних днів.
Для громадян передпенсійного віку — до 360 днів.
Додано: Сер 24 вер, 2025 08:25
В нас відібрали святкові дні і готові відібрати суботи і неділі (війна і все таке). 4х денна робоча неділя в неньці - "сину це хвантастика" (потрібно "дивитися в дзеркало")
Додано: Сер 24 вер, 2025 08:33
В ньому Флуд в робочий час і 40.9 тисяч повідомлень за 11 років
Додано: Сер 24 вер, 2025 08:56
Якщо коротко, то відтепер - на Митіщі...до повної Перемоги!
Трамп дав повний карт-бланш НАТО-ЄС-Україні.
З Європи гроші, з Штатів зброя, з України вояки.
Змагатися з ордою на виснаження та чутливість до втрат, руйнувань .... шанс звісно є.
Казино..
І колія.
_____________________________
Ну і оформлення від Матриці на цьому складному шляху:
"Группа депутатов во главе со спикером Стефанчуком подала в Верховную Раду законопроект №14057, который предусматривает изменения в Гражданский кодекс.
В частности, предлагается автоматически признавать информацию недостоверной, если она не подтверждена обвинительным приговором суда.
Это фактически означает, что журналисты не смогут публиковать материалы о коррупционных или уголовных схемах до завершения судебных процессов, которые часто длятся годами.
В законопроекте также предусмотрено "право на забвение" - возможность требовать удаления любой информации, даже правдивой, если она "неактуальна" или "потеряла общественный интерес". В то же время в документе отсутствуют четкие критерии для определения этих понятий.
Отдельный пункт касается компенсаций за моральный ущерб: иски могут подаваться даже из-за оценочных суждений или "неприятного тона" публикации." (С)
_____________________
Все ще попереду.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 24 вер, 2025 09:01, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 24 вер, 2025 08:57
І тепер ніхто не скаже, що Трамп не за нас
Додано: Сер 24 вер, 2025 09:12
Тепер не менш цікаво, що заспівають оті, хто голосив про ахента Краснова тощо.
*Зеленский: "Будапештский меморандум, призванный гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, провалился. Он доказал, что международные обещания могут превратиться в пустые слова".
Вот почему сегодня вместе с Великобританией, Францией и уже более 30 стран в нашей коалиции желающих мы строим новую архитектуру безопасности. Мы рассчитываем на надежную поддержку Соединенных Штатов"...
И США готовы... но за деньги...
Рубио на СБ ООН: "У Трампа также есть возможность, как он уже делал при некоторых обстоятельствах, продавать оборонительное вооружение и потенциально наступательное оружие, чтобы Украина могла защитить себя от нападений, закупив это оружие" ...* (С)
Тепер справа за грошами від коаліції.
Якщо раніше процес модерувався здебільшого тільки постачанням зброї, то тепер додається ще й фактор грошей від Європи.
Додано: Сер 24 вер, 2025 09:20
М'яч на стороні коаліції заповзятих ...
Додано: Сер 24 вер, 2025 09:24
Додано: Сер 24 вер, 2025 09:24
Виплати по безробіттю - це один великий скам від держави. Маєте пройти багато співбесід на вакансії які Вам нандадуть - якщо відмовляєтесь від тієї роботи - не маєте права на допомогу. Якщо все таки навіть зможете взяти допомогу - вам дадуть якісь умовні роботи (прибирання листя) за 3 копійкий. Якщо відмовитесь - допомогу заберуть.
