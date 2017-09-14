fox767676 написав:коли суспільство остаточно дозріє
А тут ще поки під питанням, що хоче ота більшість 😁😁😁😁😁
Чого хоче більшість, зрозуміло давно. Потужної перемоги з кордонами 91, кави в Криму, репарацій..., але якось так, щоб хтось інший заплатив за це найдорожчим. Як тільки питання ціни постає перед будь-яким представником цієї більшості безпосередньо, переоцінка хотєлок відбувається одразу ж.
Геніальна схема. Проста, як і все геніальне. Майже одвічний двигун.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 24 вер, 2025 11:19, всього редагувалось 1 раз.
Тобто станцювати ви може й станцюєте. Але процес-то відбудеться. Вони зроблять процес. І це головне, а не те, хто на чиїх танцювати по ітогу буде.
ви як дровоклонник 15 ст у рязанських лісах поклоняєтесь давно не актуальнам фетишам практика - критерій істини і практика показує що весь світь відклався від колишніх метрополій, навіт Індія почала посилати нах І тільки Україна, де гору взяли підвальні нюхоклеї сповідує плазування перед давно померлими ідолами Але ця проблема буде вирішена, проти історичного матеріализму не попреш
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 24 вер, 2025 11:25, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав: ви як дровоклонник 15 ст у рязанських лісах поклоняєтесь давно не актуальнам фетишам практика - критерій істини і практика показує що весь світь відклався від колишніх метрополій, навіт Індія почала посилати нах І тільки Україна, де гору взяли підвальні нюхоклеї сповідує плазування від давно померлими ідолами Але ця проблема буде вирішена, проти історичного матеріализму не попреш
Я не поклоняюсь, а констатую факт. Який ви не заперечуєте, а навіть самі ж підтверджуєте - "І тільки Україна...". Але навіщось потім починаєте вигадувати якісь дурниці про мене (що я поклоняюсь і т.д.).
Оперуйте фактами.
І історичний матеріалізм в 21 столітті --- це і є наявність отієї Матриці. Вона рулить.
Hotab написав:Коли починають виплачувати допомогу по безробіттю? Виплати призначаються з першого дня після набуття статусу безробітного. Подати заяву можна за 5 хвилин, а статус надається одразу. Це робить процес оформлення максимально швидким. Який мінімальний розмір допомоги по безробіттю?
Виплати по безробіттю - це один великий скам від держави. Маєте пройти багато співбесід на вакансії які Вам нандадуть - якщо відмовляєтесь від тієї роботи - не маєте права на допомогу. Якщо все таки навіть зможете взяти допомогу - вам дадуть якісь умовні роботи (прибирання листя) за 3 копійкий. Якщо відмовитесь - допомогу заберуть.
А в Польщі як, ти звернувся до служби по безробіттю, тобі зразу видали купу грошей і надали роботу? Прибирання листя чому 3 копійки? Вчись працювать на спецмашині, буде відповідна зарплата.
detroytred написав:Який ви не заперечуєте, а навіть самі ж підтверджуєте - "І тільки Україна...". Але навіщось потім починаєте вигадувати якісь дурниці про мене (що я поклоняюсь і т.д.).
якщо б Ураїна не поклонялась, не було б цієї дискусії, бо не було б предмету а так знайшлся у світі "країна невезіння", і волею доли\Бога ми опинились в цій країні. Мабуть є якійсь невивченні ̶к̶а̶р̶м̶і̶ч̶н̶і̶ історичні уроки, скоріш за все останнє десятиліття було критично перевантажене помилками, тому змушені проходити цей урок.
драйвером цих помилок були підвальні нюхоклеї та створення штучних ідолів Можно довго сперечатися що гірше - науковий атеїзм чи християнство, але обидва збудовані на багатому філософському базисі, а тут заставили повірити в жахливу еклектику експлуатуючі реваншистський патріотизм. але це не має шансів. а ви сперечаєтесь що має, бо Англія гарантує
Увы, но это украинская симка нужна, счета в украинских банках -- государство мне все это предоставлять не хочет
Моргніть правим оком якщо вас тримає
Это кому нужно, в конце-то концов - мне или государству? Пусть выездной ЦНАП организовуют - если консулов напрячь не могут.
Те що у вас немає укр.сім карти мене не дивує Як вважаєте, хто був у Форосі, що така таємничість? ) І що там лавров? я вважаю, що вірно питаю. В українській адженді ви менш обізнаний, ніж бажаєте виглядати )
Странно, что Флер молчит: обычно она про такие вещи сразу пишет...
Харьков "заслужил".
Ігор Терехов Харків знову зазнав нічної атаки 18-ма дронами-камікадзе. Основний удар ворога прийшовся по об’єкту енергетичної інфраструктури, що вплинуло на постачання світла містянам.
Окрім цього, пошкоджені житлові будинки, магазини та кілька автівок. На щастя, постраждалих серед людей немає.
Над ліквідацією наслідків зараз працюють фахівці «Харківобленерго» та міські комунальні служби. Робимо все можливе, щоб якомога швидше відновити світло та допомогти людям.
В цілому нам вдалося втримати ситуацію з подачею води у домівки харківʼян, але подекуди, точково, через брак струму, може бути відсутня гаряча вода - над вирішенням таких проблем вже працюють фахівці «ХТМ». Через ворожу атаку на енергетичний обʼєкт, у частинах Холодногірського та Шевченківського районів є певні проблеми з рухом наземного електротранспорту. Але на заміну трамваям та тролейбусам на їхні маршрути вже вийшли компенсаційні автобуси ......