Досвід має, а ось грошей зась.
Старий чолов'яга має купу досвіду, але не вистачає здоров'я, щоб ним скористатися.
Додано: Сер 24 вер, 2025 12:44
Додано: Сер 24 вер, 2025 12:50
Тогда сроки обещаний были поменьше. И ставились промежуточные цели. Да и конечная цель... Одно дело, когда мне в 10 лет обещали, что в 30 лет я буду счастливо жить при коммунизме, а другое дело, когда обещают, что через несколько десятилетий (но точно неизвестно когда) закончится плохая жизнь - война.
"И вечный бой.
Покой нам только снится.
И пусть ничто
не потревожит сны."
Додано: Сер 24 вер, 2025 12:55
Додано: Сер 24 вер, 2025 13:00
_hunter
Зразу в Португалії, чи треба як Флайман Київ оточує каваоірками, вас оточити палатками? 😅
Обкласти вас штрафами все ж цікавіше і ефективніше 😅
Додано: Сер 24 вер, 2025 13:47
Кстати, об Израиле.
Забыл.
Поздравляю всех с новым 5786 годом от сотворения мира!
Шана това!
Интересно в Умани такие же гулянья, как всегда на Рош ха-Шана.
Додано: Сер 24 вер, 2025 14:19
Михайло Федоров - віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації
Додано: Сер 24 вер, 2025 14:21
Дявол ховається в деталях..
Якщо я скажу 10 - то Ви зі мною погодитесь, але при цьому в нас залишаться прямо протилежні один одному переконання
Тому спробую математично
1 Людина працюючи на якомусь робочому місці(тобто використовуючи чужий капітал) створює додану вартість
2 Ця додана вартість розподіляється наступним чином
ДоданаВартість=40% ДВ(податки Державі=соціалка і так далі)+Оплата праці+оплата капіталу
Оплата праці може варюватись (між мінімалкою і максималкою) в 10 разів і МОЖЕ виражатись( а може використовувати і інші варіанти обрахунку) через формулу
витрачений час*витрачені калорії*коефіцієнт ефективності праці
І саме коефіцієнт ефективності і створить мінімалку чи мінімалка*10
3 Тепер те з чим ми навряд чи дійдемо спільної думки
Оплата капіталу...
В мене для спрощення капітал ділиться на два види
Первинний - створений шляхом різниці між створеним і спожитим, тобто накорпичення попередніх періодів праці(грубо накопичена праця у вигляді капіталу(акції/станки/технології/знання/здоровья і так далі)
Вторинний - створений шляхом накопичення доходів від роботи первинного
І тут в мене вже питання до Вас
Як будемо обчислювати два параметра
а - величину створеного капіталом в Доданій вартості
б - величину сплати працівнику за його роботу з обслуговування капіталу(грубо розмір оплати за професіоналізм)
4 Певні теоретичні викладки в мене є.. але вони настільки розмиті що дійти до якоїсь цифри вийде навряд
а - прибуток на капітал повинен перекривати ріст інфляції( ми ж не альтруїсти , уявіть ви відклали пару років роботи і за ці відкладення купили станок на якому працює чужа для вас людина і через певний час ви побачили що Ви вже не пару років маєте відкладених а суму на якусь величину меншу)
б - повинен бути який прибуток який перекриє амортизацію капіталу
в - повинен бути якийсь прибуток яки буде збільшувати ваш капітал в часі( в противному разі у вас не буде бажання відкладати , а не буде капіталу -працівники будуть і далі працювати з лопатами замість комбайнів
тут просто
Багатий це не той хто багато заробляє і не той хто мало витрачає
Багатий це той хто витрачає менше ніж заробляє.
Тут ще простіше
Групка фантазерів теоретиків , скористалась кризовою ситуацію , і реалізуючи свої фантазії повела в ад.
І так водила 70 років, поки не переконалась що шлях який вони вибрали не приводить ні до щастя, ні до справедливості, ні до багатства.
Дві речі
Перша - я виступаю за те що вплив 40 млн на своє життя-має більший ефект ніж вплив групки розумних(дурних) фантазерів(авантюристів)
Друга - тому мій приклад про 1 трлн і показує що
а - треба бути ДУЖЕ поважним у фінансовому світі щоб тобі довірили такі гроші
б - навіть коли ти поважний і маєш ці суми -без 10 млн тих хто буде виконувати твої вказівки-ти нічого не добєшся.
Додано: Сер 24 вер, 2025 14:37
закінчити інститут виявилось складніше ніж "ракєтостроєніє" ))
Додано: Сер 24 вер, 2025 14:47
Естественно, что палатки по всем 195ти странам ставить нужно - если консулов за три года напрячь не смогли: мало ли куда мне удобнее подойти будет.
Додано: Сер 24 вер, 2025 14:48
Якраз я оцінюю прагматично і з урахуванням історичного досвіду людства і навіть з урахуванням свого досвіду проведення власних реформ...
1 Концептуальна помилка , це переконання що реформи ПОЛЕГШУЮТЬ життя..
Насправді досвід як позитивних так і негативних реформаторів показує
а - початок реформ приводить до погіршення ситуації не залежно від того в якій дупі знаходиться суспільство на момент початку---в перших 5 років реформ воно провалюється в ще глибшу дупу...
Що в Бальцеровича з Мілеєм, що в Маодзедуна, що в Гітлера ( який правда опустив не всіх а тільки євреїв для подальшого використання їх капіталу проти їх волі)
що в Леніна, що в Сталіна( індустріалізація створила Голодомор і Гулаг) привівши до війни....
І на мікро рівні-в мене..
Перших 10 років від прийняття рішення про реформування свого життя від совка до капіталізму... я працював і відкладаючи частинку заробленого ПОГІРШУВАВ своє особисте життя для того щоб через 10 років погіршень , прийти до 10 років нормалізації(що заробив те й аитратив, але капітал на капітал накопичувався) і вже останні 10 років можу жити КРАЩЕ ніж ПРАЦЮЮ
2 Якщо зрозуміли і погодились з п1 ( а не погодитись важко бо приклади історичні), то тепер розумієте чому НОРМАЛЬНИЙ фахівець -в реформатори не піде.
Якщо він фахівець- то розуміє , що удар перших років погіршень життя суспільства прийдеться по ньому і це ж суспільство для якого він старається-його ж і прокляне
3 З іншого боку
Фантазери , авантюристи ... або фахівці які добре оплачені капіталом - можуть піти робити реформи
Перші і другі-тому що дурні і не розуміють за що беруться
Треті -за високу оплату погодились витягувати каштани з вогню...
4 Про Порошенка
Моя фантазія наступна
Був хлопчик Петя, який так само як і я дуже любив шоколадні цукорки , але його любов до нихбула настільки сильною що він в кінці кінців створив цілу шоколадну Імперію...
І все було б добре, якби не виявилось , що навколо шоколадної імперії настільки багато стервятників з групи 20000 чиновників про яких писав Кандел і які виконують побажання люмпенів(бо чиновників обирають , а люмпенів багато ), що прийшлось хлопчику Петі йти в Політику..
А потім відбулось те що я описав так
Підприємець Порошенко , довів Президенту Порошенко , що бізнес підприємця Порошенко в Україні під керуванням Президента Порошенко - без офшорів існувати не може....
Тобто якби не потреба захистити своє - половина олігархів в бізнес би не лізла..
Причина проста і описана вище
Ти повинен зробити добре люмпену, який цьому добре буде опиратись , але в своїх негараздах тебе й звинуватить.
