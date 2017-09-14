RSS
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 16:16

  flyman написав:
  Shaman написав:
«Вони не повинні забувати, що з кожним прожитим днем, коли українська сторона відмовляється від переговорів, переговорні позиції української сторони будуть тільки погіршуватися» — заявляє прессекретар Путіна.

чисто проросійське ІПСО. й цікаво спостерігати, хто йог тут просуває 8)

можна факти, без емоцій

Тут складно визначитись, що таке оте погіршення чи покращення перемовних позицій.
Бо про позицію в рфії навіть самі рфяни отаке видають.

Колишній очільник "Роскомосу", а нині сенатор Дмитро Рогозін, який начебто командує якимось підрозділом російської армії, висловив думку, що обидві армії досягли паритету в силах і засобах, що унеможливлює стратегічно успішний наступ. Він констатував, що техніка і піхота знищується вже за 20 км від лінії фронту.
"Ось вона безвихідь-то в чому, в чому проблема позиційної війни. Тобто сили приблизно рівні за оснащеністю, за підготовленістю, навіть за мотивацією", - заявив Рогозін в інтерв'ю російським пропагандистам.
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 41050.html

Або губарєв:
"Таким чином, ми несемо незрівнянно більші втрати. ЗСУ такий розклад цілком влаштовує, тому ніякий мир українцям не потрібен, їх усе влаштовує. А з урахуванням ефективної роботи за ключовими НПЗ (знищено 26% потужностей) ситуація, що склалася, їм стратегічно вигідна".
"Тоді як становище патове і фактично є поразкою [Росії]. Можливість закінчити СВО перемогою при збереженні колоніальної системи влади в Росії відсутня!" - написав колишній соратник Ігоря Гіркіна-Стрєлкова
___________________
А от чи впливає покращення перемовних позицій України (або погіршення перемовних позицій рфії) на закінчення-зупинку, то ще питання.
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Або губарєв:


тобто наші переможники переказують ІПСО очманілих рашиcтів ? :idea:
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 16:31

Удар дронами – і рекорд: експорт нафти РФ досяг максимуму за 16 місяців :shock:

Попри пошкодження насосних станцій, постачання до експортних терміналів Балтійського й Чорного морів не зазнало різкого скорочення: минулого тижня у Приморську завантажили рекордні 12 танкерів. Резервні ємності на терміналах дають змогу підтримувати відвантаження, поки триває ремонт.

Тим часом видобуток у Росії зростає за угодою ОПЕК+, що підняла її квоту більш як на 400 тис. барелів на добу з березня. Через атаки дронів компанії спрямовують більше сирої нафти на експорт.
https://epravda.com.ua/svit/rosiyskiy-n ... ku-811983/
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 16:40

  jump написав:Удар дронами – і рекорд: експорт нафти РФ досяг максимуму за 16 місяців :shock:

Ха-ха-ха. Головне(в укр медійному просторі) голосно кричати що в РФ все погано і вона скоро загнеться/розпадеться. Факти - то другорядне, факти не варті уваги.
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 16:48

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Або губарєв:


тобто наші переможники переказують ІПСО очманілих рашиcтів ? :idea:

Та да.
Коли отак вказувати просто на співпадіння, то може співпадати і в інший бік.
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 16:48

  andrijk777 написав:
  jump написав:Удар дронами – і рекорд: експорт нафти РФ досяг максимуму за 16 місяців :shock:

Ха-ха-ха. Головне(в укр медійному просторі) голосно кричати що в РФ все погано і вона скоро загнеться/розпадеться. Факти - то другорядне, факти не варті уваги.

бо довбні дещо не розуміють.

дефіцит нафти - це зростання ціни. а якщо бити по НПЗ - то палива менше, а експорт нафти навіть більше. в світі є кому зробити паливо, а навіщо воно в Раші? нехай на ісконному транспорті їздять - на конях :lol:
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 16:54

  whois2010 написав:Черговий удар по скупченню військових ЗСУ у навчальному центрі. Загиблі та поранені...


шо тут (https://t.me/landforcesofukraine/26190) коментувати?

ось що?

нічого

з повагою ставлюся до тих малих екіпажів, які працюють у Чернігівській області - спасибі за роботу

але об'єктивно це черговий проїб тих, хто займається "прикриттям" у Чернігівській області

чого вам не вистачає, щоб закрити Чернігівську область? грошей? медіашуму? уваги? або підсрачник?

то якась хуєта кола намотує над Черніговом, то особовий склад втрачаємо на рівному місці

уже не вперше, не двічі, і навіть не тричі

треш, просто треш

і не здумайте розповідати, що у вас знову "особовий склад сам винен"

Взято у @vanek_nikolaev
Переклав @vanek_nikolaev_ukr
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 16:55

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  jump написав:Удар дронами – і рекорд: експорт нафти РФ досяг максимуму за 16 місяців :shock:

Ха-ха-ха. Головне(в укр медійному просторі) голосно кричати що в РФ все погано і вона скоро загнеться/розпадеться. Факти - то другорядне, факти не варті уваги.

бо довбні дещо не розуміють.

дефіцит нафти - це зростання ціни. а якщо бити по НПЗ - то палива менше, а експорт нафти навіть більше. в світі є кому зробити паливо, а навіщо воно в Раші? нехай на ісконному транспорті їздять - на конях :lol:


Тут справа-то в іншому.
І пагана для нас.

Китай-Індія отримують нафту (ще більше нафти) з дисконтом....
Собі, а також на експорт (з дисконтом Європі та ін.).
То виникає питання: а чи вигідно комусь з цієї Ко закінчення війни?
Бо дисконт-то зникне-зменшиться...

То якусь частку профіту Китай-Індія залюбки виділять назад рашці...
В різних формах.
До речі, в тому числі і через закупівлю рашолітаків тощо.

А те, що завдяки війні стрижеться сам оркостан...їм, оркам, відносно пофіг...а їхній владі тим паче...
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 17:04

  andrijk777 написав:
  jump написав:Удар дронами – і рекорд: експорт нафти РФ досяг максимуму за 16 місяців :shock:

Ха-ха-ха. Головне(в укр медійному просторі) голосно кричати що в РФ все погано і вона скоро загнеться/розпадеться. Факти - то другорядне, факти не варті уваги.


За даними аналітиків, у першій половині 2025 року Росія заробила понад 233 мільярди євро від експорту енергоресурсів, зокрема, понад 20 мільярдів євро надійшло з країн ЄС. Доходи Росії від експорту нафти та газу, хоч і знизились, залишаються значними, хоча й супроводжуються зростанням витрат на війну. :?

Високі доходи від експорту енергоносіїв дозволяють Росії фінансувати свою військову економіку, незважаючи на санкції та зниження доходів.

Найбільшими покупцями російської нафти та газу залишаються Індія, Китай та Туреччина, а також країни ЄС 8)
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 17:05

  andrijk777 написав:
  jump написав:Удар дронами – і рекорд: експорт нафти РФ досяг максимуму за 16 місяців :shock:

Ха-ха-ха. Головне(в укр медійному просторі) голосно кричати що в РФ все погано і вона скоро загнеться/розпадеться. Факти - то другорядне, факти не варті уваги.

То ми про фублі, а не тонни. :)
