Shaman Последний раз возвращаюсь к теме чернобыльской аварии, где, как вы считаете, меня "ганяли". Вот мне интересно, кто-то из "ганявших" посмотрел что-нибудь, кроме моих же ссылок на Вики? Например, отчёт МАГАТЭ INSAG-7 https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publicati ... 3r_web.pdf. Прошу прощения за длинные цитаты. Стр. 28:
В связи с нынешним восприятием событий существует необходимость сместить акцент таким образом, чтобы он в большей степени касался недостатков средств безопасности конструкции, о которых говорилось в INSAG-1, а также признать проблемы, обусловленные структурой, в рамках которой осуществлялась эксплуатация станции. Однако ИНСАГ по-прежнему придерживается мнения о том, что во многих отношениях действия персонала были неудовлетворительными.
Стр. 29:
основное внимание сместилось на аспекты, связанные с конкретными особенностями конструкции (проекта), включая конструкцию стержней СУЗ и систем безопасности, а также на то, как важная для безопасности информация доводилась до сведения персонала. В настоящее время представляется, что авария явилась следствием совпадения следующих основных факторов: специфических физических характеристик реактора; специфических особенностей конструкции органов управления реактором; и того факта, что реактор был выведен в состояние, не оговоренное регламентом и не исследованное независимым органом по вопросам безопасности. Наиболее важным представляется то, что именно физические характеристики реактора обусловили его неустойчивое поведение
Стр.30:
и. И все же ИНСАГ попрежнему придерживается мнения о том, что критические действия персонала были в основном ошибочными. Как указывается в INSAG1, человеческий фактор следует по-прежнему считать основным элементом среди причин аварии. Низкое качество регламентов и инструкций по эксплуатации и их противоречивый характер явились тяжелым бременем для эксплуатационного персонала, включая Главного инженера.
Стр.31:
правила эксплуатации были нарушены, и стержни СУЗ были установлены так, что это поставило бы под угрозу аварийную защиту реактора даже в случае, если бы конструкция стержней не была ошибочной по причине упомянутого выше эффекта положительного выбега реактивности при аварийном останове реактора. Наибольшего осуждения заслуживает то, что неутвержденные изменения в программу испытаний были сразу же преднамеренно внесены на месте, хотя было известно, что установка находится совсем не в том состоянии, в котором она должна была находиться при проведении испытаний.
Далее на этой странице о "ряде более широких проблем, внесших вклад в возникновение аварии". Цитировать не буду, желающие могут посмотреть. Выделения мои и выделил я то, что подтверждает мою точку зрения - конструктивные и прочие недостатки, связанные с разработкой, это факторы, способствующие аварии, но не причина аварии. Добавлю только. За пультами управления первых, ещё экспериментальных и опытных АЭС, сидели сами учёные-физики, хорошо знающие эти АЭС и хорошо разбирающиеся в протекающих процессах. На серийных станциях управляли уже, скорее, инженеры по эксплуатации, тоже, конечно, имевшие физическое образование, но... Для первых достаточно естественно некоторое пренебрежение к точности регламентов и инструкций. Это, безусловно, не оправдание, но некоторое объяснение.
По-вашему, человека, который зарабатывает 10 тыс. грн., а живёт за 8 тыс. можно назвать богатым? Очень оригинальный подход.
Так и сам вопрос достаточно интересный. Он допускает множество подходов. Было бы интересно тайно собрать формулировки форумчан, чтобы не начинать дискуссию раньше времени, а потом выложить их все вместе
Тогда надо уточнить, какой вопрос вы хотите обсудить. Тот, который задал я: "человека, который зарабатывает 10 тыс. грн., а живёт за 8 тыс. можно назвать богатым?", - или: "Кого можно назвать богатым?" На второй вопрос ответ, наверное, невозможен. Это понятие будет сильно зависеть от страны и от исторического момента. Понятие "богатый" в США сильно отличается от понятия "богатый" в какой-нибудь ЦАР или даже в Украине. И сильно отличается от этого же лет 50 тому.
Более того: он не особо и нужен (как минимум без ответа на "какой вопрос вы хотите обсудить"). Именно поэтому Форбс просто считает капитал, а Штаты/Китай - меряются числом миллиардеров.
ЛАД написав:На второй вопрос ответ, наверное, невозможен. Это понятие будет сильно зависеть от страны и от исторического момента. Понятие "богатый" в США сильно отличается от понятия "богатый" в какой-нибудь ЦАР или даже в Украине. И сильно отличается от этого же лет 50 тому.
И сильно зависеть от взглядов человека внутри одной страны
detroytred написав:Тут справа-то в іншому. І пагана для нас.
Китай-Індія отримують нафту (ще більше нафти) з дисконтом.... Собі, а також на експорт (з дисконтом Європі та ін.). То виникає питання: а чи вигідно комусь з цієї Ко закінчення війни? Бо дисконт-то зникне-зменшиться...
То якусь частку профіту Китай-Індія залюбки виділять назад рашці... В різних формах. До речі, в тому числі і через закупівлю рашолітаків тощо.
А те, що завдяки війні стрижеться сам оркостан...їм, оркам, відносно пофіг...а їхній владі тим паче...
Reuters: у вересні експорт нафти з РФ до Індії зросте