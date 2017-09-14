Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Сер 24 вер, 2025 19:15
fox767676 написав:
Лично арматурой хребет псу переломаю
Ну попробуй ... деньги для врачей на тебя есть ? )
pesikot
Повідомлень: 12171
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
2
2
Додано: Сер 24 вер, 2025 19:21
sergey_stasyuk555 написав:
ірина модератор чому не реагуєш наприклад на це?
Якщо, сергію, вас часто ігнорують, то це не випадковість. ви нещадно тупий, і при цьому не старий... то ще багато років жити із цим горем доведеться...
stm
Повідомлень: 5986
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
Профіль
Додано: Сер 24 вер, 2025 19:27
у кварталу загострення
новий лідор
вселенської спільноти.
Зеленський: Десятки тисяч людей навчилися професійно вбивати за допомогою дронів через війну РФ Джерело:
https://censor.net/ua/n3575943 https://censor.net/ua/news/3575943/zele ... inu-rosiyi
Зеленський звинуватив ООН в бездіяльності
https://varta1.com.ua/news/zelenskyy-zv ... 00290.html
До кінця цього року Україна створить Космічні війська
https://inshe.tv/politics/2025-09-24/952674/
jump
Повідомлень: 5065
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
Профіль
Додано: Сер 24 вер, 2025 19:32
stm написав:
ще багато років жити із цим горем доведеться...
вашими молитвами ))
sergey_stasyuk555
Повідомлень: 451
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
Профіль
Додано: Сер 24 вер, 2025 19:33
Все старо как мир
Сколько таких штирлицев-турбопатриотов саботирующих оптимальные пути выхода из катастрофы
fox767676
Повідомлень: 4307
З нами з: 13.06.20
Подякував: 404 раз.
Подякували: 186 раз.
Профіль
Додано: Сер 24 вер, 2025 19:36
І Зірку Смерті.
А ось і гімн.
Востаннє редагувалось
flyman
в Сер 24 вер, 2025 19:38, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Повідомлень: 40906
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
Профіль
1
3
Додано: Сер 24 вер, 2025 19:36
jump написав:
Зеленський: Десятки тисяч людей навчилися професійно вбивати за допомогою дронів
https://war.obozrevatel.com/ukr/fpv-dro ... atsiyu.htm
Banderlog
Повідомлень: 3547
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 91 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 24 вер, 2025 19:40
Долярек в бані, звідки ж стільки хамства і Флуду???
Ааааа, сьогодні молодичОк (молодий місяць) !!!
В цей період Стасюк завжди приходить якусь куйню писати!!
Цього разу знов не підвів!!!
Флайман, так а що там сьогодні в середу, як ти попрацював, що мрієш про вихідні з пʼятниці (включно) по неділю включно??
Десь 20 повідомлень лише тут є за середу ? Ну точно тобі треба вихідний в пʼятницю!!
Втомився лисенький гагаузік))
Востаннє редагувалось
Hotab
в Сер 24 вер, 2025 19:45, всього редагувалось 3 разів.
Hotab
Повідомлень: 16443
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2493 раз.
Профіль
4
4
3
Додано: Сер 24 вер, 2025 19:41
fox767676 написав:
Все старо как мир
Сколько таких штирлицев-турбопатриотов саботирующих оптимальные пути выхода из катастрофы
Ты набросил про Вьетнам и промолчал про Киссинджера, который и сделал этот Вьетнам
Так вот, где и когда Россия соглашалась на РПВ ?
Чтобы врать по кого-то "саботирующего"
PS. Что-то ты на предмет выбить мне зубы, притих.
С чего бы это ? ))
А то "как дысал, как дысал" )
pesikot
Повідомлень: 12171
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
2
2
Додано: Сер 24 вер, 2025 19:42
Hotab написав:
Долярек в бані, звідки ж стільки хамства і Флуду???
Ааааа, сьогодні молодичОк (молодий місяць) !!!
В цей період Стасюк завжди приходить якусь куйню писати!!
Цього разу знов не підвів!!!
Ще номерний фокс старається )
І не підводить
Взагалі, сьогодні на арені - номерні )))
pesikot
Повідомлень: 12171
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
2
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
_hunter
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
33
127544
1493
313562
6076
998572