Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 19:15

  fox767676 написав:Лично арматурой хребет псу переломаю


Ну попробуй ... деньги для врачей на тебя есть ? )
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 19:21

  sergey_stasyuk555 написав:ірина модератор чому не реагуєш наприклад на це?

Якщо, сергію, вас часто ігнорують, то це не випадковість. ви нещадно тупий, і при цьому не старий... то ще багато років жити із цим горем доведеться...
stm
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 19:27

у кварталу загострення :lol: новий лідор 8) вселенської спільноти.
Зеленський: Десятки тисяч людей навчилися професійно вбивати за допомогою дронів через війну РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3575943
https://censor.net/ua/news/3575943/zele ... inu-rosiyi
Зеленський звинуватив ООН в бездіяльності
https://varta1.com.ua/news/zelenskyy-zv ... 00290.html

До кінця цього року Україна створить Космічні війська :lol:
https://inshe.tv/politics/2025-09-24/952674/
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 19:32

  stm написав:ще багато років жити із цим горем доведеться...

вашими молитвами ))
sergey_stasyuk555
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 19:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Все старо как мир
Сколько таких штирлицев-турбопатриотов саботирующих оптимальные пути выхода из катастрофы
fox767676
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 19:36

  jump написав:До кінця цього року Україна створить Космічні війська :lol:
https://inshe.tv/politics/2025-09-24/952674/

І Зірку Смерті.

А ось і гімн.
flyman
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 19:36

  jump написав:Зеленський: Десятки тисяч людей навчилися професійно вбивати за допомогою дронів
https://war.obozrevatel.com/ukr/fpv-dro ... atsiyu.htm
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 19:40

4 денний робочий тиждень у Флаймана та інші наркомани

Долярек в бані, звідки ж стільки хамства і Флуду???
Ааааа, сьогодні молодичОк (молодий місяць) !!!
В цей період Стасюк завжди приходить якусь куйню писати!!
Цього разу знов не підвів!!!
:lol:

Флайман, так а що там сьогодні в середу, як ти попрацював, що мрієш про вихідні з пʼятниці (включно) по неділю включно??
Десь 20 повідомлень лише тут є за середу ? Ну точно тобі треба вихідний в пʼятницю!! :lol:

Втомився лисенький гагаузік))
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 19:41

  fox767676 написав:Все старо как мир
Сколько таких штирлицев-турбопатриотов саботирующих оптимальные пути выхода из катастрофы


Ты набросил про Вьетнам и промолчал про Киссинджера, который и сделал этот Вьетнам

Так вот, где и когда Россия соглашалась на РПВ ?
Чтобы врать по кого-то "саботирующего"

PS. Что-то ты на предмет выбить мне зубы, притих.
С чего бы это ? ))

А то "как дысал, как дысал" )
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 19:42

  Hotab написав:Долярек в бані, звідки ж стільки хамства і Флуду???
Ааааа, сьогодні молодичОк (молодий місяць) !!!
В цей період Стасюк завжди приходить якусь куйню писати!!
Цього разу знов не підвів!!!


Ще номерний фокс старається )
І не підводить

Взагалі, сьогодні на арені - номерні )))
pesikot
