Чет 25 вер, 2025 01:14

  flyman написав:.......
якщо є час

Спасибо .
Посмотрел первые 2 вопроса. Будет время, посмотрю дальше.
Но пока ничего нового не услышал. О Чернобыле он по сути ничего не сказал. Говорит о вине персонала и то, что я написал о более низком уровне тех физиков, которых направляли для эксплуатации АЭС.
ЛАД
Чет 25 вер, 2025 07:41

Так ось він який, план перемоги.
Schmit
Чет 25 вер, 2025 08:21

Реакція на порушення повітряного простору Росією: країни НАТО розходяться в думках
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/25/7532395/

комент:"Не можна збивати російські військові літаки над Європою, бо буже ескалація. Не можна вбивати російських солдат, котрі йдуть по Європі, бо буде ескалація...
" :lol:

Макрон проти того, щоб НАТО збивало російські літаки-порушники 8)
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/24/7532367/

У Данії масовий наліт дронів: невідомі БПЛА долетіли до бази F-16 та паралізували аеропорт
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/725 ... odnochasno
"Занадто рано говорити про мету дронів і хто стоїть за ними", – сказав представник поліції. :lol:
jump
Чет 25 вер, 2025 09:33

  ЛАД написав:
  flyman написав:.......
якщо є час

Спасибо .
Посмотрел первые 2 вопроса. Будет время, посмотрю дальше.
Но пока ничего нового не услышал. О Чернобыле он по сути ничего не сказал. Говорит о вине персонала и то, что я написал о более низком уровне тех физиков, которых направляли для эксплуатации АЭС.

Плюс особливості конструкції та багаторазове "входить-виходить" стержень чи що там. Я би сказав не було захисту "від дурнів".
А один із законів Мерфі каже, що можна зробити захист від дурнів, але не від винахідливих (кмітливих) дурнів.
flyman
Чет 25 вер, 2025 09:58

  flyman написав:Плюс особливості конструкції та багаторазове "входить-виходить" стержень чи що там. Я би сказав не було захисту "від дурнів".
А один із законів Мерфі каже, що можна зробити захист від дурнів, але не від винахідливих (кмітливих) дурнів.

Могу ошибаться, но ранее в ветке вспоминался Острецов. В контексте Чернобыля у него мысль о диверсии.
https://www.youtube.com/watch?v=8Lg5DHvztzg
tumos
Чет 25 вер, 2025 10:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ну що, війна продовжується на невизначений термін.
всіх вітаю.
сподіваюсь, кожен з вас піде на фронт
Бетон
Бетон
Чет 25 вер, 2025 10:22

  tumos написав:
  flyman написав:Плюс особливості конструкції та багаторазове "входить-виходить" стержень чи що там. Я би сказав не було захисту "від дурнів".
А один із законів Мерфі каже, що можна зробити захист від дурнів, але не від винахідливих (кмітливих) дурнів.

Могу ошибаться, но ранее в ветке вспоминался Острецов. В контексте Чернобыля у него мысль о диверсии.
https://www.youtube.com/watch?v=8Lg5DHvztzg

Рептилоїди або інопланентяни.
Згадується перший "хлопок", наскільки я зрозумів Бояршинов пояснює це тим, що напочатку вода розклалася на H та О, а потім цей "гримучий газ" прореагував.
flyman
