Бетон написав:ну що, війна продовжується на невизначений термін. всіх вітаю. сподіваюсь, кожен з вас піде на фронт
Більшість процесів нелінійні, особливо в даний період часу.
Соскін посилається на офіціні джерела, що в Росії лише 37% населення чол. роду. Вербують в основному хто закінчує срочку. З іншими "добровольцями" напряг.
На думку певних аналітиків та експертів в РФ наразі біля 80 млн. народонаселення, і з них, біля половини "інородци". В Мск їх вже більше чим 50%.
Оце повідомлення за Суб 26 бер, 2022 16:07 з заголовком "Надія є":
lapay написав: Другий тиждень ведуться міські бої. Но ми тримаємо все на контролі і з кожним днем відправляємо в пекло все більше окупантів. Вони намагаються захоплювати будинки, ми їх звідти вибиваємо. Ми будемо тримати Маріуполь до останнього. Маріуполь є і буде українським.
Рано чи пізно деблокада відбудеться. Ми не будемо розповідати всіх деталей. Я мав коротку бесіду з Президентом Зеленським. Нехай це залишиться під грифом секретно. Над операцією працює і військове керівництво держави. Обов’язково буде успіх у цієї операції. І ми вистоїмо. https://www.0629.com.ua/news/3358542/ev ... usiv-video
А от і протилежний приклад Суб 26 бер, 2022 16:50:
jay2004 написав:
vitaliian написав:
Вкладчик1234 написав:. А Херсон?
ВСУ вернут контроль над Херсоном уже сегодня, — заявил советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский
Утром Пентагон уже лепетал про это. Думал, деза. Но видимо, выбьют Херсон у рашиков!!
Розклади в текі Буданова... І навіть вони можуть давати помилкові висновки.
Бетон написав:ну що, війна продовжується на невизначений термін. всіх вітаю.
Україна сміливо бореться проти Росії, але левова частка тягаря війни лягла на плечі народу, тоді як влада загрузла у політичних конфліктах, пише The Economist у статті про військові, політичні та економічні проблеми України.
"Проблема, однак, полягає в тому, що Росія часто копіює, а потім масово виробляє інновації України швидше, ніж це може зробити сама Україна. Тим часом призов стає все складнішим і жорстокішим. Піхота критично недоукомплектована".
Деталі: The Economist пише про брак демократичної легітимності в Україні.
"Довіра між урядом і суспільством зруйнована", – сказав високопоставлений чиновник виданню.
"Незадоволення досягло апогею в липні, коли уряд незграбно спробував обмежити діяльність двох незалежних антикорупційних агентств, оскільки їхні розслідування занадто наблизилися до високопоставлених осіб. Занепокоєння іноземних союзників і опозиція з боку населення змусили уряд відступити", – пише The Economist.
Податки та внутрішні запозичення покривають лише основні військові витрати, близько двох третин бюджету. Навіть найбільш оптимістичні прогнози залишають дефіцит у 45 млрд доларів наступного року – майже чверть ВВП. Західні обіцянки наразі заповнюють щонайбільше 27,4 млрд доларів. "Ми дійшли до ситуації, коли грошей просто немає", – сказав The Economist високопоставлений чиновник.
Дослівно: "Обидва шляхи, які зараз відкриті для України – непевне перемир'я або тривала війна – є похмурими. "Якщо війна закінчиться, ми принаймні матимемо шанс вибратися з цього", – каже один з інсайдерів.
Але мир принесе свої проблеми: відновлення зруйнованої економіки; догляд за травмованими солдатами, які повертаються додому; обурення; та фінансування нової армії з меншою іноземною підтримкою.
Продовжувати військові дії, звичайно, можливо, але це ще більше спустошить країну".
Shaman написав:дефіцит нафти - це зростання ціни. а якщо бити по НПЗ - то палива менше, а експорт нафти навіть більше. в світі є кому зробити паливо, а навіщо воно в Раші? нехай на ісконному транспорті їздять - на конях
Ага, на конях будуть їздити. Те що ти окрім фантазій нічого путнього не пишеш, це факт.
Shaman написав:дефіцит нафти - це зростання ціни. а якщо бити по НПЗ - то палива менше, а експорт нафти навіть більше. в світі є кому зробити паливо, а навіщо воно в Раші? нехай на ісконному транспорті їздять - на конях
Ага, на конях будуть їздити. Те що ти окрім фантазій нічого путнього не пишеш, це факт.
Коні це для еліти, середній клас на віслюках. Чому Шаман прикрашає майбутнє життя там, мабуть агент.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 25 вер, 2025 12:16, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Shaman Последний раз возвращаюсь к теме чернобыльской аварии, где, как вы считаете, меня "ганяли". Вот мне интересно, кто-то из "ганявших" посмотрел что-нибудь, кроме моих же ссылок на Вики? Например, отчёт МАГАТЭ INSAG-7 https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publicati ... 3r_web.pdf. Прошу прощения за длинные цитаты. Стр. 28:
В связи с нынешним восприятием событий существует необходимость сместить акцент таким образом, чтобы он в большей степени касался недостатков средств безопасности конструкции, о которых говорилось в INSAG-1, а также признать проблемы, обусловленные структурой, в рамках которой осуществлялась эксплуатация станции. Однако ИНСАГ по-прежнему придерживается мнения о том, что во многих отношениях действия персонала были неудовлетворительными.
Стр. 29:
основное внимание сместилось на аспекты, связанные с конкретными особенностями конструкции (проекта), включая конструкцию стержней СУЗ и систем безопасности, а также на то, как важная для безопасности информация доводилась до сведения персонала. В настоящее время представляется, что авария явилась следствием совпадения следующих основных факторов: специфических физических характеристик реактора; специфических особенностей конструкции органов управления реактором; и того факта, что реактор был выведен в состояние, не оговоренное регламентом и не исследованное независимым органом по вопросам безопасности. Наиболее важным представляется то, что именно физические характеристики реактора обусловили его неустойчивое поведение
Стр.30:
и. И все же ИНСАГ попрежнему придерживается мнения о том, что критические действия персонала были в основном ошибочными. Как указывается в INSAG1, человеческий фактор следует по-прежнему считать основным элементом среди причин аварии. Низкое качество регламентов и инструкций по эксплуатации и их противоречивый характер явились тяжелым бременем для эксплуатационного персонала, включая Главного инженера.
Стр.31:
правила эксплуатации были нарушены, и стержни СУЗ были установлены так, что это поставило бы под угрозу аварийную защиту реактора даже в случае, если бы конструкция стержней не была ошибочной по причине упомянутого выше эффекта положительного выбега реактивности при аварийном останове реактора. Наибольшего осуждения заслуживает то, что неутвержденные изменения в программу испытаний были сразу же преднамеренно внесены на месте, хотя было известно, что установка находится совсем не в том состоянии, в котором она должна была находиться при проведении испытаний.
Далее на этой странице о "ряде более широких проблем, внесших вклад в возникновение аварии". Цитировать не буду, желающие могут посмотреть. Выделения мои и выделил я то, что подтверждает мою точку зрения - конструктивные и прочие недостатки, связанные с разработкой, это факторы, способствующие аварии, но не причина аварии. Добавлю только. За пультами управления первых, ещё экспериментальных и опытных АЭС, сидели сами учёные-физики, хорошо знающие эти АЭС и хорошо разбирающиеся в протекающих процессах. На серийных станциях управляли уже, скорее, инженеры по эксплуатации, тоже, конечно, имевшие физическое образование, но... Для первых достаточно естественно некоторое пренебрежение к точности регламентов и инструкций. Это, безусловно, не оправдание, но некоторое объяснение.
Все це вірно, але давайте поставимо таке питання: А чи були в персоналу чіткі інструкції як діяти в таких ситуаціях яка сталась на ЧАЕС? Відповідь для мене майже очевидна - не було. Це вже сьогодні, коли все розслідувано можна написати що "действия персонала были неудовлетворительными". Але коли треба прийняти рішення вже, а чітких інструкцій немає то очевидні помилки. І на рахунок що раніше були фізики-ядерщики, а потім прості інженери - це дійсно слушне зауваження. В черговий раз підкреслює що чітких інструкцій у "простих інженерів" не було, а фізики-ядерщики розуміли процеси і таких помилок не допустили б.
Shaman написав:дефіцит нафти - це зростання ціни. а якщо бити по НПЗ - то палива менше, а експорт нафти навіть більше. в світі є кому зробити паливо, а навіщо воно в Раші? нехай на ісконному транспорті їздять - на конях
Ага, на конях будуть їздити. Те що ти окрім фантазій нічого путнього не пишеш, це факт.
почнемо з простого - якщо вказано смайл, то це ознака жарту. а без жартівливих смайлів ти схоже мої дописи не читаєш (й не треба), бо нічого не розумієш