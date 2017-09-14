Увечері 24 вересня російські війська з РСЗВ "Град" атакували Семенівку на прикордонні Чернігівщини. Зафіксували щонайменше 38 вибухів. Унаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та виникли кілька пожеж. Зранку 25 вересня із 7:20 до 7:45 у Ніжинській громаді на Чернігівщині зафіксували 14 ударів БпЛА. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Близько 30 000 абонентів у Ніжині залишилися без електрики. У Чернігові вдень 25 вересня армія РФ атакує обʼєкти критичної інфраструктури міста. Жителям Чернігова рекомендують зробити запаси питної води. Про це повідомляє КП "Чернігівводоканал". За інформацією АТ "Чернігівобленерго", внаслідок атаки РФ по Чернігову після 14 години 25 вересня без електропостачання залишилися понад 29 тисяч споживачів міста та частково Чернігівського району.
Тримайтеся. Схоже, що в агресора паніка. Вчора читала десь у ТГ щось типу: "Будет позор на весь мир, если хохлы уничтожат нам все нпз раньше, чем мы успеем уничтожить их энергетику". Отже, їх мета зрозуміла, так само як і їх переляк. Сьогодні у міжнародних новинах пишуть про бесперебійне постачання нам зброї від США, за яку платитиме ЄС. Я хз шо там, але за останні дві доби мінус 2 Су-34 з екіпажами, пошкоджені 2 Ан-26, мінус РЛС і ще там шось по нпз. "На бензоколонці стабільно меншає бензину" - про це вже з кожної праски у них, у нас і на весь світ. Навіть Кінь вчора проржав шось невнятне про перемовини - шо необхідно провести скрізь референдуми, щоб захистити права руськомовних в Україні. Як не крути, а це вже певний відхід від вимог капітуляції.
У нас так, з кожної праски. Те що певний дискомфорт воно їм доставляє то понятно, но критичних наслідків не буде. Взагалі не підкажете шо там в нас нпз? чому півчернігова без світла це ознака паніки в рф?
flyman написав:Так і що у відповідь за поверх Кабміна навчили?
Олександр Корнієнко: «Ракетний удар рф по будівлі Кабміну доводить, що загроза так званим центрам ухвалення рішень існує, але депутати готові перенести систему і голосувати руками-ногами». https://www.facebook.com/100064203664813/posts/олександр-корнієнко-ракетний-удар-рф-по-будівлі-кабміну-доводить-що-загроза-так-/1180512064098905/
Тобто це влучання якби)) не рахується.
Ясно, це було до останнього китайського попередження. Там не знали.
Я тобі можу сказати - перед тим, як рашисти тікали від Чернігова, то напередодні, вони влаштували хаотичний обстріл міста з артилерії та міноментів Гатили, куди прилетить
по запоріжжі вже 3 дня довбуть.напевно тут тож панікують
Banderlog написав:У нас так, з кожної праски. Те що певний дискомфорт воно їм доставляє то понятно, но критичних наслідків не буде. Взагалі не підкажете шо там в нас нпз? чому півчернігова без світла це ознака паніки в рф?
Це теж паніка
Тобі, який в ЗСУ, це повинно було б бути зрозуміло
Звісно, якщо ти займаєшься, не тільки крадіжкою сметани )
PS. Якась дивина, про Запоріжжя ти згадав. А про те, що там завалили СУ-34, не згадав