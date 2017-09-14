Додано: Чет 25 вер, 2025 19:47

pesikot написав: PS. Якась дивина, про Запоріжжя ти згадав.

А про те, що там завалили СУ-34, не згадав

Ось тобі думка і про Запоріжжя, і про Су-шки."Але росіяни потрошку, у мене таке складається враження, що вони потрошку готуються заміняти КАБи, розуміючи, що їхня авіація, можливо, в якійсь осяжній перспективі не зможе бути такою ефективною, якою вона є, наприклад, до сьогодні. Вони заміняють КАБи, новини, ми всі прекрасно знаємо, чуємо, бачимо про ударні дрони, не дарма я вже про них теж згадував, коли про удари по полігонах, говорив прифронтових полігонах. Так само удари дронів по прифронтових територіях, це шахеди, модифіковані шахеди з камерою, які дозволяють можливість прямого радіонаведення. Окрім шахедів, це ще використання інших дронів, Молнія, котра нещодавно перетворилася на дрономатку. Тобто росіяни потрошку, як на мене, готуються до заміни своїх КАБів саме дроновою складовою", - вважає він.Також воєнний оглядач зауважив, що необхідно враховувати ще той контекст, що FPV-дрони розширюють свої зони впливу."Тобто зараз на фронті ця буферна зона або червона кіл зона складає 10-20 кілометрів, що для нас, що для противника. Але зараз засоби виявлення є надто глибокими, а от засоби ураження ще доходять свій технологічний цикл, щоб стати глибинними. Я думаю, що це рано чи пізно станеться. Ті ж самі ударні FPV-дрони. Врешті, шахеди в режимі FPV - це вже стало початковою такою, варіантом відповіді на вирішення цих питань. Тому тут потрібно думати не тільки про КАБи тут треба ставити питання до наших місцевих громад і центральної влади, що ми зможемо зробити, якщо дрони, наприклад, будуть мати дальність по 60-70 кілометрів робити кіл зону, і тоді це питання не тільки Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Херсон безсумнівно, Суми, Чернігів. Це дуже і дуже актуальна тема", - наголосив Василь Пехньо.