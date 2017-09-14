RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15251152521525315254
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 19:47

  pesikot написав:PS. Якась дивина, про Запоріжжя ти згадав.
А про те, що там завалили СУ-34, не згадав

Ось тобі думка і про Запоріжжя, і про Су-шки.

"Але росіяни потрошку, у мене таке складається враження, що вони потрошку готуються заміняти КАБи, розуміючи, що їхня авіація, можливо, в якійсь осяжній перспективі не зможе бути такою ефективною, якою вона є, наприклад, до сьогодні. Вони заміняють КАБи, новини, ми всі прекрасно знаємо, чуємо, бачимо про ударні дрони, не дарма я вже про них теж згадував, коли про удари по полігонах, говорив прифронтових полігонах. Так само удари дронів по прифронтових територіях, це шахеди, модифіковані шахеди з камерою, які дозволяють можливість прямого радіонаведення. Окрім шахедів, це ще використання інших дронів, Молнія, котра нещодавно перетворилася на дрономатку. Тобто росіяни потрошку, як на мене, готуються до заміни своїх КАБів саме дроновою складовою", - вважає він.

Також воєнний оглядач зауважив, що необхідно враховувати ще той контекст, що FPV-дрони розширюють свої зони впливу.

"Тобто зараз на фронті ця буферна зона або червона кіл зона складає 10-20 кілометрів, що для нас, що для противника. Але зараз засоби виявлення є надто глибокими, а от засоби ураження ще доходять свій технологічний цикл, щоб стати глибинними. Я думаю, що це рано чи пізно станеться. Ті ж самі ударні FPV-дрони. Врешті, шахеди в режимі FPV - це вже стало початковою такою, варіантом відповіді на вирішення цих питань. Тому тут потрібно думати не тільки про КАБи тут треба ставити питання до наших місцевих громад і центральної влади, що ми зможемо зробити, якщо дрони, наприклад, будуть мати дальність по 60-70 кілометрів робити кіл зону, і тоді це питання не тільки Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Херсон безсумнівно, Суми, Чернігів. Це дуже і дуже актуальна тема", - наголосив Василь Пехньо.
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-skl ... ach-pekhno
detroytred
 
Повідомлень: 25622
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 19:49

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:-----------------------------
fler
Тримайтеся. Схоже, що в агресора паніка.
Вчора читала десь у ТГ щось типу: "Будет позор на весь мир, если хохлы уничтожат нам все нпз раньше, чем мы успеем уничтожить . Я хз шо там, але за останні дві доби мінус 2 Су-34 з екіпажами, пошкоджені 2 Ан-26, мінус РЛС і ще там шось по нпз. "На бензоколонці стабільно меншає бензину" - про це вже з кожної праски у них, у нас і на весь світ. Навіть Кінь вчора проржав шось невнятне
-----------------------------
У нас так, з кожної праски.
Те що певний дискомфорт воно їм доставляє то понятно, но критичних наслідків не буде. Взагалі не підкажете шо там в нас нпз? чому півчернігова без світла це ознака паніки в рф?

Я тобі можу сказати - перед тим, як рашисти тікали від Чернігова, то напередодні, вони влаштували хаотичний обстріл міста з артилерії та міноментів
Гатили, куди прилетить
по запоріжжі вже 3 дня довбуть.напевно тут тож панікують

Харьков первый год войны обстреливали ежедневно.
Вот то у них паника была!
Страшно представить.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36351
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5356 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 19:58

  ЛАД написав:
  UA написав:
  Бетон написав:ну що, війна продовжується на невизначений термін.

Та ні. Микол не так багато як комусь здається.
Трохи поцікавився які професії мають бронь в Україні, і зрозумів що скоро все скінчиться.

А які?
Щоб не шукати.

Маркетологи, фаст фуд... всі хто проплатив.
UA
 
Повідомлень: 9686
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 20:00

  ЛАД написав:Харьков первый год войны обстреливали ежедневно.
Вот то у них паника была!
Страшно представить.


ЛАД, страшно представить ...

Рашисты подошли к Харькову, ты уже российскую пенсию для себя посчитал ... а потом их ЗСУ погнали сцанными тряпками от Харькова

И ты расстроился .... и начал искать "хороших" русских, находясь в Германии, на то время )

До сих пор, не можешь простить ЗСУ, что ты не получаешь российскую пенсию )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12168
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 20:04

  UA написав:
  ЛАД написав:А які?
Щоб не шукати.

Маркетологи, фаст фуд... всі хто проплатив.


От ментовське брехло ...

Хоча тебе можна зрозуміти
Якби ти не був таким ментом і брехлом, то в системі МВД ти нічого не досяг би )

Навіть в Хорватію переїхав ... а все одно, ментівська душа потребує виходу

Бо оці європейці не розуміють всі глибини курвості ментівської душі )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12168
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 20:09

  pesikot написав:
От ментовське брехло ...

Хоча тебе можна зрозуміти
Якби ти не був таким ментом і брехлом, то в системі МВД ти нічого не досяг би )

Навіть в Хорватію переїхав ... а все одно, ментівська душа потребує виходу

Бо оці європейці не розуміють всі глибини курвості ментівської душі )

Це середній вік ЗСУ
https://www.youtube.com/shorts/1HFv_c2Vdyg
UA
 
Повідомлень: 9686
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 20:09

flyman

Можна я на Філіпіни тримати демографічний фронт


Хто тримав від моменту розлучення і до 2022 року?
Hotab
 
Повідомлень: 16439
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2493 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 20:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Олена зустрілась з Меланією. Хтось насміхався, що відмовила Меланія
Hotab
 
Повідомлень: 16439
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2493 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 20:37

Кінчайте тату торгувати

  detroytred написав:Тому тут потрібно думати не тільки про КАБи тут треба ставити питання до наших місцевих громад і центральної влади, що ми зможемо зробити, якщо дрони, наприклад, будуть мати дальність по 60-70 кілометрів робити кіл зону, і тоді це питання не тільки Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Херсон безсумнівно, Суми, Чернігів.

Кінчайте тату торгувати, бо здачу нема чим давати.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40929
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1612 раз.
Подякували: 2857 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 20:47

  UA написав:Це середній вік ЗСУ
https://www.youtube.com/shorts/1HFv_c2Vdyg
середній десь 47. А цей таки старий.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3551
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 15251152521525315254
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 127764
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 313823
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 998927
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6742)
25.09.2025 20:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.