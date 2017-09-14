fler написав: По-третє, порівняйте що писали у кацапських ТГ каналах у 2022 і що пишуть зараз - паніка у їхніх воєнкорів очевидна, а ширнармаси крім паніки висловлюють невдоволення і песимізм. З чого б це в них так різко змінилися думки?
Очевидним є, що з 2022 і на 2025 --- це однозначно не може визначатися, як різко 😁
fox767676 написав:Кричали женщины0 ура И в воздух лифчики бросали
Імхо. За двох умов: 1. Захід не кине Україну (як ото в Афганістані, В'єтнамі) 2. Рфія не застосує ядрьонку.
Україна гарантовано переможе. Вів 05 лип, 2022 11:21
detroytred написав:
sequence написав:
airmax78 написав:.. надеюсь, что Химарсы помогут переломить ход войны. Иначе нам 3.14зда.
Ход войны может переломить только комплекс мер, в том числе артиллерия(главное), бронетехника и ПВО. При такой длине фронта Химарс-ов (или "Хаймарсов", как правильно?) должно быть больше на порядки. А для наступления понадобится фронтовая авиация и танки. Авиация - это не Ф-16, как пишут некоторые. Это должны быть Апачи с дальнобойными противотанковыми ракетами. На них и вертолетчиков проще переучить
Що може переломити хід війни? Навіть в'єтнамці переломили навіть американців.
*Війна – це завжди злочин і величезна трагедія. Але будь-яка війна, навіть найдовша, рано чи пізно видихується. Окупанти – гарні чи погані, колись втомлюються і йдуть геть.* https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... vijnu.html Загалом через В’єтнам пройшли понад 2 мільйони американців.
Питання лише в ціні... Сотий раз повторюю -- ми лише на початку шляху та спіралей посилювання в самих різних сферах життя та війни.
Ще одне імхо, точніше припущення --- за правильної політики влади України мала б змогу обмежитися "ціною", як ото Молдова Придністров'ям... І зараз би допомогала якомусь умовному Казахстану у його війні з ведмедем (нехай і желейним).
Але боротьба з одвічним ворогом і "ми за ціной не постоїмо"... це теж саме, що діди воювали... Так, то й так.
detroytred написав:1. Захід не кине Україну (як ото в Афганістані, В'єтнамі) 2. Рфія не застосує ядрьонку.
Україна гарантовано переможе.
досить блазнювати, хоча розумію що дурний приклад Трампа заразливий фінал схватки між менщ розвинутими та забезпеченими з більш розвинутими та забезпеченими очевидний, тільки якщо перші не додумаються поступитися у просторі щоб виграти у часі, тоді шанс на щось є
Сентенції в стилі: - На городі бузина, а Києві дядько. - Скільки потрібно колючого дроту обмотати кілограм сушених коників. - Навіщо мені холодильник, якщо я не палю.
досить блазнювати, хоча розумію що дурний приклад Трампа заразливий фінал схватки між менщ розвинутими та забезпеченими з більш розвинутими та забезпеченими очевидний, тільки якщо перші не додумаються поступитися у просторі щоб виграти у часі, тоді шанс на щось є
Ну таке моє бачення. Без блазнювання, тролінгу. Моє.
До речі, процитую Чаплигу: "Трамп протролив Україну" (стосовно кордонів 91-го). В нього таке. І співпадає дослівно з вашим. Тобто у вас з ним таке. Ну і нехай.