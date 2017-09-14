RSS
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Імхо.
За двох умов:
1. Захід не кине Україну (як ото в Афганістані, В'єтнамі)
2. Рфія не застосує ядрьонку.
Україна гарантовано переможе.

"одна мова - одна область" рахується як перемога?
у рівнянні нерозкрите питання мобресурсу та сзч, особливо для забезпечення переможних перемог ближче до 2040-го року
Letusrock
 
Повідомлень: 2699
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:До речі, процитую Чаплигу: "Трамп протролив Україну" (стосовно кордонів 91-го).
В нього таке.
І співпадає дослівно з вашим.
Тобто у вас з ним таке. Ну і нехай.


Щодо тролінгу це думка більшості спікерів-центристів, не переможного, але і не медведчуківського-азарівського спрямування
Влучніше за усіх висловився, Балашов, хоч я його і не дуже поціновую, але останні часи він здається щирим
1ша зустріч в овальному кабінеті, кожен наполягає на своєму, скандал на межі розриву
2га зустріч - Зеленський пішов іншим шляхом , на словах погоджуючись в усьому
з Трампом, на ділі тримаючи кукіш в кишені
3тя зустріч - Трамп просто відзеркалив поведінку Зеленського, дуже тонко та майстерно
Чаплигу вже відлучають від цицькі , якийчь час побуде незалежним експертом, поки його не зафрахтує хтось інший, можливо і ростовсько-підмосковні бігунці
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4309
З нами з: 13.06.20
Подякував: 404 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:57

  fox767676 написав:flyman
ти коли вже в окіп? ідеали фаріон самі по собі не переможуть

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40936
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1612 раз.
Подякували: 2857 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:58

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Імхо.
За двох умов:
1. Захід не кине Україну (як ото в Афганістані, В'єтнамі)
2. Рфія не застосує ядрьонку.
Україна гарантовано переможе.

"одна мова - одна область" рахується як перемога?
у рівнянні нерозкрите питання мобресурсу та сзч, особливо для забезпечення переможних перемог ближче до 2040-го року


Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей – заступник командира полку «Азов»
https://glavcom.ua/country/society/zast ... e_vignette
detroytred
 
Повідомлень: 25628
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 11:01

  fox767676 написав:
  detroytred написав:До речі, процитую Чаплигу: "Трамп протролив Україну" (стосовно кордонів 91-го).
В нього таке.
І співпадає дослівно з вашим.
Тобто у вас з ним таке. Ну і нехай.


1ша зустріч в овальному кабінеті, кожен наполягає на своєму, скандал на межі розриву
2га зустріч - Зеленський пішов іншим шляхом , на словах погоджуючись в усьому
з Трампом, на ділі тримаючи кукіш в кишені
3тя зустріч - Трамп просто відзеркалив поведінку Зеленського, дуже тонко та майстерно

Шлюбні ігри.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40936
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1612 раз.
Подякували: 2857 раз.
 
Профіль
 
1
3
