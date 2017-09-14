RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:29

  Banderlog написав:
  Shaman написав:Україна готова говорити про зупинку по лінії фронту, якщо завтра буде припинення вогню — Зеленський
«Якщо розглядати сьогодні і завтра буде припинення вогню, за умови, що всі розуміють, що в нас немає сили, аби повернути території назад, то ми готові говорити про це. Ми готові повернути це назад колись у майбутньому дипломатичним шляхом, а не збройним. І я думаю, що це гарний компроміс для кожного», — зазначив президент, додавши, що територіальні питання можна вирішити шляхом діалогу «з меншими втратами».

так вже зрозуміло? чи дехто все одно не бачить готовності України до перемир'я? й відповідно не хоче бачити, що до перемовин не готова саме Раші - всі ці останні роки...

Не зрозуміло.
Де зняття заборони на переговори? Сам зеленський домовитись не здатний

Пуйло хоче про щось домовитись ?
pesikot
Повідомлень: 12183
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:30

  Shaman написав:Україна готова говорити про зупинку по лінії фронту, якщо завтра буде припинення вогню — Зеленський
«Якщо розглядати сьогодні і завтра буде припинення вогню, за умови, що всі розуміють, що в нас немає сили, аби повернути території назад, то ми готові говорити про це. Ми готові повернути це назад колись у майбутньому дипломатичним шляхом, а не збройним. І я думаю, що це гарний компроміс для кожного», — зазначив президент, додавши, що територіальні питання можна вирішити шляхом діалогу «з меншими втратами».

так вже зрозуміло? чи дехто все одно не бачить готовності України до перемир'я? й відповідно не хоче бачити, що до перемовин не готова саме Раші - всі ці останні роки...
Сегодня, похоже, Украина (Зеленский) уже готова.
Но по той же ссылке следующий абзац:
Раніше Зеленський заявляв, що будь-які територіальні поступки України стануть для російського диктатора Володимира Путіна плацдармом для подальшої агресії проти всієї Європи.
ЛАД
Повідомлень: 36371
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5356 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:34

  Banderlog написав:Де зняття заборони на переговори? Сам зеленський домовитись не здатний

Так, Ви розумієте, це - якийсь цирк... Україна - парламентсько-президенстька держава. Більшість повноважень у ВРУ, але саме Президент керує зовнішньою політикою. Лише Президент - Зеленський наразі - може вести якісь переговори. Тобто він сам собі щось заборонив, бо незрозуміло хто інший може говорити від імені України.
АндрейМ
 
Повідомлень: 609
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:45

  stm написав:
  ЛАД написав:
  buratinyo написав:...........
Не каждый способен смириться с мыслью, что
то, что, ему кажется "правдивыми подробностями", в действительности фантастика и сказки для детей.

О! Як ви праві!!!
Чи здогадується молодий ЛАД чому закриті частини АЗС? Чи чому за останні місяці 4 кошти які були виведений з банків зросли з 400млрд. до 1 трлн. так фублів але... Чи чому він отримує вже 4 дні робочих замість 5.
Але блондинку цікавить чи молодий ЛАД до своїх 75 буде як дитина на чистому оці вихваляти свій завод який був 300 років тому і державу яка розвалилася у мить ока, але була ого-го навіть якщо продукти тоді потрібно було ловити о 5 ранку, бо о 6 щось не те було )))

Чи здогадується старенька блондинка, що навіть, якщо правда про "закриті частини АЗС" и зростання кощтів, "які були виведений з банків", це не змусить РФ закінчити війну і бомбардувати наші міста.
Чи здогадається старенька блондинка, хоча б коли їй виповниться 75 років, що їй не дуже личить писати про життя і заводи в країні, де вона ніколи не жила. Чи, може, ще розповість про життя в якій-небудь Буркіна-Фасо. Не важливо, знає вона, де та Буркіна-Фасо знаходиться.
ЛАД
Повідомлень: 36371
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5356 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:59

В России умер муж пропагандистки Маргариты Симоньян

гарна новина, краще б путін чи хоч коняка лавров

маргарита написала-
ушел к создателю
, брат (старший) у 2022му
prodigy
 
Повідомлень: 12707
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3350 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 19:05

  prodigy написав:гарна новина, краще б путін чи хоч коняка лавров

маргарита написала-
ушел к создателю
, брат (старший) у 2022му

У домовини карманів немає ...

Про це забувають російські, проросійські пропагандони та корисні хом"ячки ..
pesikot
Повідомлень: 12183
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 19:13

  prodigy написав:гарна новина, краще б путін чи хоч коняка лавров

маргарита написала-
ушел к создателю
, брат (старший) у 2022му

"О мёртвых либо хорошо, либо ничего".
Радоваться чьей-то смерти некрасиво.
Хотя смерти Путина я, пожалуй, порадуюсь.
Но, точности ради, умер не старший брат (которого у неё нет), а муж - Тигран Кеосаян.
ЛАД
Повідомлень: 36371
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5356 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 19:21

К вопросу о выезде 18-22.
Если судить по "Статево-віковий розподіл населення" https://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php, мужчин в возрасте 15-18 тогда было 827.682. Т.е. 27 тыс. выехавших 18-22 за три недели составляют 3,3%. Не катастрофа, но существенно.

  АндрейМ написав:...... погано було зачиняти кордони для чоловіків. Таке рішення змусить будь-яку людину шукати вихід та виїхати за першої можливості, бо ніхто не хоче бути кріпаком. Якби кордони не закривали, то люди не мріяли б про те, щоб втекти з України. Ось це було погано - закрити кордони. Це спровокувало реакцію.

.... Цього б можна було уникнути. Хтось би не виїхав ніколи, хтось, хто боїться війни, виїхав би, але повернувся и будувати майбутнє в Україні, але маємо те, що маємо...
........
Логика железная.
Или чугунная?
ЛАД
Повідомлень: 36371
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5356 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 19:27

  ЛАД написав:
  prodigy написав:гарна новина, краще б путін чи хоч коняка лавров

маргарита написала-
ушел к создателю
, брат (старший) у 2022му

"О мёртвых либо хорошо, либо ничего".
Радоваться чьей-то смерти некрасиво.

Та ты шо ...

Смерти Гитлера тоже не нужно было радоваться ?

Этот хер был - послідовником Гебельса и Гитлера, в части пропаганды
pesikot
Повідомлень: 12183
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 19:38

Рекордні 788 тисяч боргів за комуналку налічуються в Україні станом на середину вересня 2025 року за даними Єдиного реєстру боржників. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року. Загалом боргів побільшало у 1,5 раза від початку повномасштабної. Найбільше боржників у прифронтових регіонах: Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині. Найчастіше українці боргують за тепло та воду.

788 507 виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги відкрито в Україні станом на середину вересня цього року. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року, коли боргів було 701 051.
https://opendatabot.ua/analytics/debts-bills-2025
Кому интересно, там подробнее.
Я, правда, не понял - это всего или только те, на кого открыто "виконавче провадження", т.е. на кого коммунальщики подали в суд? Может, юрист разъяснит?
Если только те, на кого подали в суд, то общее число будет, по-видимому, в разы больше.
ЛАД
Повідомлень: 36371
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5356 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
