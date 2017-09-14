|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 28 вер, 2025 06:10
Господар Вельзевула
Відстрочка по догляду за батьком інвалідом першої групи. Не ходить потребує постійної сторонньої допомоги. Пункт 13, батько обирає мене доглядачем. Але наче влітку змінили законодавство, та документи підтверджуючи наявність моєї сестри громадянки іншої країни вже не мають значення. Сестра виїхала з України здавши українські документи та знявшись з обліку 25 років тому. Хамять та кажуть нехай повертається або сплачує будинок престарілих пока я в армії.
Slon_Nosov
Повідомлень: 2615
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 718 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 06:24
ЛАД написав: flyman написав: Slon_Nosov написав:
тепер я серед артелерістів! Окремі привітання Успіху.. телефони повернули лише в військовій частині. Приймаюч вітання, Ваш офіцер штабу Слон Носов.
Вибачайте за помилки, погано бачу в темряві на екрані телефону.
Хоч не БЗВ і ручно-копальні роботи.
Не знаю чи в курсі, напр. є Ко-Пренеса, пігулка в день, місяць чи скільки курс, трохи мала би стабілізувати тиск. Але хз, як воно буде якщо постійний стрес, і нерегулярний сон.
......
Если такое давление и это не случайность (переволновался, ещё что), то "місяць чи скільки" уже не поможет. Таблетки придётся принимать постоянно. Причём надо ещё подобрать, что подойдёт конкретному человеку.
А вообще с давлением 200/100 срочно кладут в больницу.
Так что Banderlog
вам правильно посоветовал.
Зір перевіряв в криниці вузіум, думав що може високий тиск на зір. Але виявилося що просто вікове... А швидка пригодованна тцк та відмовила в переміщенні в лікарню. Телефона немає, сидиш на правах раба...
Прийшов мій час писати охуї..лоні історії з марса...
Slon_Nosov
Повідомлень: 2615
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 718 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 07:18
Господар Вельзевула
Відстрочка по догляду за батьком інвалідом першої групи. Не ходить потребує постійної сторонньої допомоги. Пункт 13, батько обирає мене доглядачем. Але наче влітку змінили законодавство, та документи підтверджуючи наявність моєї сестри громадянки іншої країни вже не мають значення. Сестра виїхала з України здавши українські документи та знявшись з обліку 25 років тому. Хамять та кажуть нехай повертається або сплачує будинок престарілих пока я в армії.
Slon_Nosov
Повідомлень: 2615
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 718 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 07:22
Hotab написав:Vadim_
пілот гвинтокрила якого 5 років навчали за податки
Ви вчились десь? Самі оплачували своє навчання?
Так , ще й стипендію платили(30 руб.)але була і практика 6 місяців на заводі(300 руб.)
але я вчився не Родіну захищати з автоматом чі ще якось..., разницу не панимаете ,не розумієте?
Vadim_
Повідомлень: 3950
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 07:23
Xenon написав: Slon_Nosov написав:
Вітаю шановне панство.
Анекдотична ситуація, прийшов подовжувати відсрочку від призиву та отримав несподівано відмову, позачергове влк, недопуску адвоката до себе....
Та тадам... Відправку на службу в ЗСУ...
Приймаю вітання, я на службі з тиском 200/100 що зафіксувала влк...
Подробиці згодом, якщо цікаво!
Дивно якось,
Якщо Ви подовжували відстрочку (то вона у вас буда до кінця минулого терміну війскового стану - тобто до 7 серпня). Далі потрібно продовжувати. Тобто у вас 1,5 місяці її не було?
Надавав поштою і воно автоматом продовжувалось але цього разу ні. Думав власноруч швиденько подам. Треба було адвокатський запит надати... Коротше проявив максимальну необачність.
Slon_Nosov
Повідомлень: 2615
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 718 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 07:30
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
пілот гвинтокрила якого 5 років навчали за податки
Ви вчились десь? Самі оплачували своє навчання?
Так , ще й стипендію платили(30 руб.)але була і практика 6 місяців на заводі(300 руб.)
Так чому ви працюєте на себе, а не точите на державу за копійки (чи за їжу, наприклад) снаряди чи паяєте дрони? Як ви за навчання розрахувались? Як ви повернули витрачені на ваше навчання податки?
Hotab
Повідомлень: 16474
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2494 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 07:47
Slon_Nosov написав:Господар Вельзевула
Відстрочка по догляду за батьком інвалідом першої групи. Не ходить потребує постійної сторонньої допомоги. Пункт 13, батько обирає мене доглядачем. Але наче влітку змінили законодавство, та документи підтверджуючи наявність моєї сестри громадянки іншої країни вже не мають значення. Сестра виїхала з України здавши українські документи та знявшись з обліку 25 років тому. Хамять та кажуть нехай повертається або сплачує будинок престарілих пока я в армії.
Над законом Про мобілізацію... пересидівші законотворці за останні роки добряче познущались.
Schmit
Повідомлень: 5183
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
Профіль
Hotab написав: Vadim_ написав: Hotab написав:
Ви вчились десь? Самі оплачували своє навчання?
Так , ще й стипендію платили(30 руб.)але була і практика 6 місяців на заводі(300 руб.)
Так чому ви працюєте на себе, а не точите на державу за копійки
(чи за їжу, наприклад) снаряди чи паяєте дрони? Як ви за навчання розрахувались? Як ви повернули витрачені на ваше навчання податки?
А вона тебе візьме ? не крутись як вуж на сковорідці.
Після навчання Держава паслала у СА ,а не на завод
Ти ніяк не хочеш зрозуміти , ти пішов у навчання військового , добровільно , присягнув?, а коли війна то не придатний так как 45 а придатний Я 50.
Держава це зробила.
Пожарник тушит пожар , медик лечит а ..... парикмахер стрижёт..... а військовий не придатний придатні інші
Востаннє редагувалось Vadim_
в Нед 28 вер, 2025 07:57, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Повідомлень: 3950
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
Профіль
Vadim_
парикмахер стрижёт.....
А вивчений за податки працювати робітником - працює на заводі і точить снаряди . Чому ти не точиш?
Чому ти вирощуєш собі закусь (помідорчики, огурчики, пирскаєш фрукти хімією) , потім це несеш собі в хату, а не на фронт, наливаєш стаканяку і ковтаєш. Хто про воєнну промисловість подумає? Тебе держава вчила на податки хіба бухати?
Hotab
Повідомлень: 16474
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2494 раз.
Профіль
Hotab написав:Vadim_
парикмахер стрижёт.....
А вивчений за податки працювати робітником - працює на заводі і точить снаряди . Чому ти не точиш?
Я не вчився точити снаряди , навчальний заклад і завод на якому я мав працювати накрився тазіком коли я отдавал долг Родине 90-92 , прихватизировали .....
А армия и офицерская честь была и есть для не всех лишь
Востаннє редагувалось Vadim_
в Нед 28 вер, 2025 08:05, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Повідомлень: 3950
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
Профіль
