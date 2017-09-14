|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Нед 28 вер, 2025 12:31
BIGor написав:Hotab
стосовно оборонних заводів - от всі про них кажуть, але жодний знайомий/знайома не працює на них. Таке враження що їх не існує. В ІІ СВ в Великобританії чи США працювало дофіга людей на оборонних заводах, жінки в тому числі. Це було дуже масово. В нас я думаю скоріше всього це в 90% корито щоб забронювати дуже "непростих" людей. Цікава ваша думка на рахунок цього.
Вони, звісно, існують.
Але їх відносно небагато.
Гадаю, більшість заброньованих не на оборонних заводах, а як "критично необхідні".
Як то залізничники, комунальники і таке інше.
6
Додано: Нед 28 вер, 2025 12:32
BIGor написав:Hotab
стосовно оборонних заводів - от всі про них кажуть, але жодний знайомий/знайома не працює на них. Таке враження що їх не існує. В ІІ СВ в Великобританії чи США працювало дофіга людей на оборонних заводах, жінки в тому числі. Це було дуже масово. В нас я думаю скоріше всього це в 90% корито щоб забронювати дуже "непростих" людей. Цікава ваша думка на рахунок цього.
Хватит уже этих аналогий с 2СВ. Спускайтесь на землю, это было 100 лет назад с ручным трудом - а сейчас работают станки с ЧПУ, 3д принтеры, и программы под них - Вы еще пойдите квалификациюю получите чтоб работать на том заводе. А когда получите квалификацию, еще пойдите туда устройтесь, "мы вам перезвоним", поэтому и "жодний знайомий/знайома не працює на них".
наша проблема в том что по причине деиндустриализации в стране появилась целая прослойка людей в жизни не державших в руках ничего тяжелее мыши и не видивших ничего кроме монитора, и потом начинается вот это вот "В ІІ СВ в Великобританії чи США працювало дофіга людей на оборонних заводах, жінки в тому числі"
Додано: Нед 28 вер, 2025 12:32
BIGor написав:Hotab
стосовно оборонних заводів - от всі про них кажуть, але жодний знайомий/знайома не працює на них. Таке враження що їх не існує.
Особисто у мене є, 1- однокласник керує мережею таких заводів, 2- мій гарний знайомий з дружиною працюють на нашу військову машину, але не в Україні.
Додано: Нед 28 вер, 2025 12:34
Water написав: Hotab написав:Water
а якщо якраз у нього є загроза життю, хто за це відповість?
Той самий хто продав медичну довідку 083/о.
До чого тут медична довідка? Особисто у мене ВП без строку дії, за 30 років здоров`я звісно не покращилось. Чи в нас ніколи не було випадків коли водію за кермом стало погано?
У моєї родички чоловіка під час поїздки за рулем схопив інсульт. Вона якось таки зупинила машину. Чоловік за кілька днів помер.
А тут розказують, що "приїхав за продовженням відстрочки як Шумахер на Ферарі, то придатиний".
Якщо в родині хтось кудись виїхав, а хтось доглядає батьків, і в них умова, що потім маєтки переписуються на доглядальника (або ж на того, хто приписаний разом з батьками, якщо нема заповіту), то чому держава втручається своїми вказівками у сімейні справи.
Це так скоро будуть вирішувати кому з ким і як спати, в якій черговості, скільки раз на тиждень, і скільки флер/стм має мати дітей і від кого
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 28 вер, 2025 12:44, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 28 вер, 2025 12:39
flyman написав: katso написав: flyman написав:
Чекаєм коли іноземні спеціалісти (індуси/непепальці/бангладешці/роботи/whatever) заповнять вакансії.
Да не поедут сюда никакие непальцы. Во-первых в Катар им ближе где средняя зп 4000дол. Во-вторых не будет тут никаких массовых вакансий. Реальное кол-во вакансий прям сейчас сокращается с каждым ударом Шахеда, разве это не очевидно? Просто эйчары не успевают/не хотят их удалять с сайтов, поэтому и кажется что их много - а шлешь резюме и как воду кануло.
Вчора/позавчора писали на форумі, що особливо в Харкові намазано медом для гастарбайтерів.
Так их и довойны хватало, продавцов шаурмы и торговцев цветами, просто при уменьшении населения их сильнее видно. Но тут же речь не об этом была - а о целенаправленном завозе рабочих специальностей, этого не будет. Даже если какая-то турецкая фирма и выиграет тендер на восстановление чегото там - то рабочих-турков она сюда завезет только на период восстановления, или что им тут еще делать потом?
Додано: Нед 28 вер, 2025 12:41
Water написав: BIGor написав:Hotab
стосовно оборонних заводів - от всі про них кажуть, але жодний знайомий/знайома не працює на них. Таке враження що їх не існує.
Особисто у мене є, 1- однокласник керує мережею таких заводів
Это Укроборонпромом чтоли?
Додано: Нед 28 вер, 2025 12:42
Water
До чого тут медична довідка?
Дійсно, вона ні до чого. Навіть з діючою (або хоч і застарілою) довідкою водій не має права сідати за кермо знаючи про свою хворобу.
ст 16 ЗУ «про дорожній рух» та п 2.8 ПДР
Але ж так не буває , що тут я можу, хоч і хворий, а отут вже не можу (служити). Щось одне.
flyman написав: Water написав:
До чого тут медична довідка? Особисто у мене ВП без строку дії, за 30 років здоров`я звісно не покращилось. Чи в нас ніколи не було випадків коли водію за кермом стало погано?
У моєї родички чоловіка під час поїздки за рулем схопив інсульт. Вона якось таки зупинила машину. Чоловік за кілька днів помер.
Прикол розповісти? Я коли деякий час працював за кордоном, фірма вимагала отримать місцеве водійське посвідчення, наше не канало. Точніше канало, але не для роботи, потрібен був переклад с нотарем на місцеву мову усіх пунктів українського ВП. Переклав. З документів потрібна довідка від окуліста, таку довідку зробив у найближчому магазині оптики. Все, ніяких психів, наркологів, як в нас. Далі школа... тест... Вже давно маю друге ВП іншої країни без строку дії.
Додано: Нед 28 вер, 2025 12:46
Water написав: flyman написав: Water написав:
До чого тут медична довідка? Особисто у мене ВП без строку дії, за 30 років здоров`я звісно не покращилось. Чи в нас ніколи не було випадків коли водію за кермом стало погано?
У моєї родички чоловіка під час поїздки за рулем схопив інсульт. Вона якось таки зупинила машину. Чоловік за кілька днів помер.
Прикол розповісти? Я коли деякий час працював за кордоном, фірма вимагала отримать місцеве водійське посвідчення, наше не канало. Точніше канало, але не для роботи, потрібен був переклад с нотарем на місцеву мову усіх пунктів українського ВП. Переклав. З документів потрібна довідка від окуліста, таку довідку зробив у найближчому магазині оптики. Все, ніяких психів, наркологів, як в нас. Далі школа... тест... Вже давно маю друге ВП іншої країни без строку дії.
Хотаб важає, що як є актуальне посвідчення водія і сідаєш за руль, та можеш доїхати з точки А до точки Б в межах населеного пункту, то придатний.
Додано: Нед 28 вер, 2025 12:49
budivelnik написав: BIGor написав:
Hotab стосовно оборонних заводів - от всі про них кажуть, але жодний знайомий/знайома не працює на них.
Львівські оборонні-працюють на ура...
Ще й не влаштуєшся і це при тому що половина всіх серьозних прильотів по Львову - прийшлись по ним.
ПС
реальні прильоти не афішуються і в ЗМІ не освітлюються - і це правильно.
1. Львів не вся Україна.
2. Якщо важко влаштуватися, то значить їх не так вже й багато.
|
