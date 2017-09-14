|
Додано: Нед 28 вер, 2025 12:51
Hotab написав:Water
До чого тут медична довідка?
Дійсно, вона ні до чого. Навіть з діючою (або хоч і застарілою) довідкою водій не має права сідати за кермо знаючи про свою хворобу.
ст 16 ЗУ «про дорожній рух» та п 2.8 ПДР
ст. 16 це шо?
не допускати випадків керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також не передавати керування транспортним засобом особі, яка перебуває в такому стані або під впливом таких препаратів;
п 2.8 ПДР
ПДР України 2.8 Обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів
2.8. Водій-інвалід, що керує мотоколяскою або автомобілем, позначеними розпізнавальним знаком "Інвалід", може відступати від вимог дорожніх знаків 3.1, 3.2 і 3.35-3.38, а також знака 3.34 за наявності під ним таблички 7.18
Ким заборонено мені керувати автомобілем, якщо у мене вже давно є офіційний діагноз Гіпертонія якогось-там ступеню?
Додано: Нед 28 вер, 2025 12:51
fler написав:
Отже, за майже 4 місяці евакуювали майже 100 тисяч осіб.
Це означає, що не всі люди можуть евакуюватися самостійно.
Причин багато різних, але АндрійМ(Ж) та іже з ним, які верещать про відкриття кордонів для всіх не розуміють простих речей - у разі відкриття кордонів всі не зможуть виїхати і втрати мирного населення (яке залишилося би) були б шаленими порівняно з тими, що є зараз. Ясне діло, що АндріюЖ та Ко на цих людей насра..
Де тут "прості речі"? Яким чином закриті кордони запобігають втратам мирного населення? Яким чином смерті українських чоловіків десь у Києві від прильотів російських ракет допомогли запобігти втратам мирного населення десь на Донеччині? Ці загиблі чоловіки - таке ж мирне населення. Де тут логіка взагалі?
І де саме флер та інші верещальщики про втрати мирного населення у прифронтових заонах захищають чи рятують це мирне населення? Чи верещальщиця флер вирішила, що це - справа інших? Чи може флер хоча б скаже скільки ВПО вона приютила у себе вдома? Чи це - теж не її справа? Її справа - верещати про інших і оборюватися тому, що ці інші теж мають право на власну безпеку і життя? Хвилювання флер про переселенців обмежується парою слів на адресу інших на анонімному форумі?
Дістали вже усі ці фейкові, брехливі професійні "хвилювальщики" про мирне населення, які ані зі зброєю в руках його не захищають, ні іншим чином не допомагають. Не словом, а ділом допомагайте. Беріть зброю в руки і йдіть захищати мирне населення у прифронтових зонах.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Нед 28 вер, 2025 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 28 вер, 2025 12:56
flyman написав:
Хотаб важає, що як є актуальне посвідчення водія і сідаєш за руль, та можеш доїхати з точки А до точки Б в межах населеного пункту, то придатний.
Це не тільки Хотаб так вважає і це пiздeць.
Бо людям з обмеженими можливостями теж потрібно кудись переміщатись, не тільки по хаті.
Додано: Нед 28 вер, 2025 12:59
Water
Ким заборонено мені керувати автомобілем, якщо у мене вже давно є офіційний діагноз Гіпертонія якогось-там ступеню?
Так от дивлячись якого ступеню
З НАКАЗУ МОЗ
Артеріальна гіпертензія II–III ступеня (рівень артеріального тиску 160/100 мм рт. ст. і вище) є протипоказанням до керування транспортними засобами.
При артеріальній гіпертензії І ступеня (до 159/99 мм рт. ст.) питання вирішується індивідуально, за умови ефективного лікування та відсутності ускладнень — водій може бути визнаний придатним.»
не керувати транспортним засобом у стані хвороби, втоми або в інших випадках, коли це може загрожувати безпеці дорожнього руху
По ПДД обдрукувався. 2.9 пункт
а також у хворобливому стані, у стані стомлення чи під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
Не тільки Хотаб
Бо людям з обмеженими можливостями теж потрібно кудись переміщатись, не тільки по хаті.
Звичайно що не тільки Хотаб так вважає
Наказ 65 МОЗ , додаток 4 (Перелік медичних протипоказань до керування транспортними засобами)
читайте.
З чим можна, а з чим ні
З тиском 200 не можна
А «переміщатись» же багато різних способів є. І власне авто за кермом - лише один з них. І зовсім не найголовніший і найнеобхідніший.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 28 вер, 2025 13:10, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Нед 28 вер, 2025 12:59
ЛАД написав: BIGor написав:Hotab
стосовно оборонних заводів - от всі про них кажуть, але жодний знайомий/знайома не працює на них. Таке враження що їх не існує. В ІІ СВ в Великобританії чи США працювало дофіга людей на оборонних заводах, жінки в тому числі. Це було дуже масово. В нас я думаю скоріше всього це в 90% корито щоб забронювати дуже "непростих" людей. Цікава ваша думка на рахунок цього.
Вони, звісно, існують.
Але їх відносно небагато.
Гадаю, більшість заброньованих не на оборонних заводах, а як "критично необхідні".
Як то залізничники, комунальники і таке інше.
Ну конечно. Возьмите любую необходимую в армии вещь - например вот этот монитор перед глазами - и задайте простой вопрос "а как она тут очутилась"? И получится что она куплена в магазине (забронирован продавец), которого приняли на работу (забронирован кадровик), оплачена например за наличку (забронирован инкассатор) или карточкой (забронирован персонал провайдера интернета) деньги перечислены в банк (забронирован весь персонал банка), отгружена со склада (забронирован кладовщик, грузчик), магазин отчитался перед налоговой (налоги ж никто не отменял, правда?
забронированы бухгалтера) и т.д. А в магазин эта вещь попала с Тайваня, для этого с производителем заключили контракт (забронирован юрист), найден маршрут перевозки (забронирован логист), выполнена растаможка (забронирован таможенный брокер) и т.п. Экономику же никто на военные рельсы по факту не переводил, вот и результат. И это одна вещь на столе а их сотни. Согласитесь в Британии 2СВ, которую любят тут приводить в пример, было немного по другому, не так ли?
А потім усі ці люди ввечері після роботи підуть хто куди - в бар, манікюрний салон, качалку й будуть сидіти там й "сміятися поки наші хлопці гинуть" (с)
Додано: Нед 28 вер, 2025 13:00
fler написав: BIGor написав:Hotab
стосовно оборонних заводів - от всі про них кажуть, але жодний знайомий/знайома не працює на них. Таке враження що їх не існує.
Існують і працюють. Яких подробиць ви хочете на просторах форумів чи соцмереж?
Дибілка?
Додано: Нед 28 вер, 2025 13:08
flyman
Хотаб важає, що як є актуальне посвідчення водія і сідаєш за руль, та можеш доїхати з точки А до точки Б в межах населеного пункту, то придатний.
В той же час відсутність авто не є ознакою, що непридатний.
Додано: Нед 28 вер, 2025 13:12
АндрейМ написав: fler написав:
Отже, за майже 4 місяці евакуювали майже 100 тисяч осіб.
Це означає, що не всі люди можуть евакуюватися самостійно.
Причин багато різних, але АндрійМ(Ж) та іже з ним, які верещать про відкриття кордонів для всіх не розуміють простих речей - у разі відкриття кордонів всі не зможуть виїхати і втрати мирного населення (яке залишилося би) були б шаленими порівняно з тими, що є зараз. Ясне діло, що АндріюЖ та Ко на цих людей насра..
Де тут "прості речі"? Яким чином закриті кордони запобігають втратам мирного населення? Яким чином смерті українських чоловіків десь у Києві від прильотів російських ракет допомогли запобігти втратам мирного населення десь на Донеччині? Ці загиблі чоловіки - таке ж мирне населення. Де тут логіка взагалі?
І де саме флер та інші верещальщики про втрати мирного населення у прифронтових заонах захищають чи рятують це мирне населення? Чи верещальщиця флер вирішила, що це - справа інших? Чи може флер хоча б скаже скільки ВПО вона приютила у себе вдома? Чи це - теж не її справа? Її справа - верещати про інших і оборюватися тому, що ці інші теж мають право на власну безпеку і життя? Хвилювання флер про переселенців обмежується парою слів на адресу інших на анонімному форумі?
Дістали вже усі ці фейкові, брехливі професійні "хвилювальщики" про мирне населення, які ані зі зброєю в руках його не захищають, ні іншим чином не допомагають. Не словом, а ділом допомагайте. Беріть зброю в руки і йдіть захищати мирне населення у прифронтових зонах.
>>> Ясне діло, що
Это дышло же можно и в другую сторону развернуть: а в чем _их_ "забота" выражается - по отношению к М2360, застрявшим в стране? 🤔
Додано: Нед 28 вер, 2025 13:15
АндрейМ написав:
І де саме флер та інші верещальщики про втрати мирного населення у прифронтових заонах захищають чи рятують це мирне населення? Чи може флер хоча б скаже скільки ВПО вона приютила у себе вдома? Хвилювання флер про переселенців обмежується парою слів на адресу інших на анонімному форумі?
Яке ваше діло до рятувальних чи інших справ Флер? Флер вам щось винна? Шо ж ви сидите за кордоном? Приїжджайте, розберемось.))
АндрейМ написав:
Беріть зброю в руки і йдіть захищати мирне населення у прифронтових зонах.
Ваша дружина вже пішла захищати? Ні? Чому?
