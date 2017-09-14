Пересічним 50+ стає дещо пох хто там керує, і якою саме державою керує.
Але лише після виїзду в Хорватію
Якщо в Україні колись будуть вибори, схожи на вибори 2019 - будеш здивований результатом.
Мене важко чимось здивувати. Піпл вчиться і робить висновки лише на власних синцях. Я в 2013 році був в щоці, який «регіанальний» (партія регіонів) Херсон. І навіть анексія Криму мало змінила піпл. І лише вмившись власною кровʼю в окупації, поживши переселенцями хз де, прийшло прозріння «о, кацапьйо сволота!» Дійсно? А до цього не видно було? Тому… я не здивуюсь абсолютно нічому
fler написав:Тільки не треба перекручувати та фантазувати. Згадайте себе у віці 18-25 та порівняйте з тим, що зараз. Якщо у вас є відчуття, що ви "пожили життя", то може треба дати пожити і іншим (молоді 18-25), а не ховатися за їх спинами? Якщо у вас нема відчуття, що ви "пожили життя", то це означає, що життя пройшло повз вас - тут можна вам лише поспівчувати
Классные рассуждения пошли "кто должен умереть 20-летний или 50-летний".... Прям в стиле советских историй как в бараках Гулага каждый вечер расстреливали самого слабого которого остальные выпихнут из барака.
А может они каждый сам за себя должны решать как распорядиться своей единственной жизнью, и 20-летний и 50-летний? И например армия должна быть только добровольной а политики строить армейскую стратегию и внешнюю политику исходя из реального ресурса желающих воевать а не каких-то фантастических цифр кол-ва особей мужского пола в стране?
тьотя перевозбудилась від думки про відновлення строкової служби юнаків і почала звинувачувати тих, хто "пожили життя" у "хованні за спинами" молодняка
katso написав:например армия должна быть только добровольной а политики строить армейскую стратегию и внешнюю политику исходя из реального ресурса желающих воевать а не каких-то фантастических цифр кол-ва особей мужского пола в стране?
навіть якщо не добровільна а рекрутська, то треба якось раціональніше та обережніше до наростання ексцесів мобілізації, перекосів антропотоків бо потім виправдатися тим що не знали, "то було по просьбам трудящизся" не вийде
А я ж тому в профільній гілці тому і казав, що ти знаєш лише цю «хворобу» і в якості лайки всім її вішаєш. Не ходи більше в ту тему, тобі достатньо форуму щось типу «мєнтобидло, або як поважають наші ксіви».