RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15331153321533315334
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 16:31

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
Не знаю, так ли это в действительности. Что, они установили на ракеты системы, позволяющую определять наведение на неё ракет ПВО и определять момент непосредственной угрозы? Как-то сомневаюсь.
Возможно, проблема просто в нехватке ракет для систем Patriot?

Почему бы и нет? -- режимы "наведение" и "слежение" радаров довольно сильно отличаются. А благодаря "фазовым решеткам" - антенны стали сильно меньше.
А так-то лампочка "ракетная угроза" на самолетах еще прошлого века появилась...
Ракета всё же не самолёт.
+ то, что написал барабашов https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5894846#p5894846. Возможность самолёта уйти от ракеты объясняется как раз тем, что ракета не может совершать резкие маневры.

Не самолет, но очень близко по размерам. И электроника за век все же сильно вперед ушла.
Не может совершать _противосамолетная_ ракета. Но мы же не про них говорим?..
_hunter
 
Повідомлень: 10655
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 16:42

  ЛАД написав:
  d44 написав:
  jump написав:Росія змогла модифікувати свої ракети
А навщо їм ракети, коли спокійно шахеди літають коли та куди хочуть. Влучають десятками, жодного збиття. ШІ у прицілах МВГ зломався мабуть
Шахеды всё же не заменяют ракеты.
Разный боевой заряд.
На мой взгляд, очень толковая статья https://daily.rbc.ua/ukr/show/strategichna-zagroza-tilu-rf-shcho-vidomo-1759314532.html "Первые пуски, преимущества и риски: что известно об украинской ракете "Фламинго". Статья довольно большая, поэтому цитировать не буду. Без розовых соплей, но и без огульного охаивания. Затрагиваются разные аспекты, касающиеся не только "Фламинго", в т.ч. и о коррупции. Очень рекомендую, особенно Шмитту, хотя ему вряд ли поможет.


Зображення
Schmit
 
Повідомлень: 5191
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 16:52

Я просто нагадаю, що влада на різних рівнях — від президента до керівника АОЗ — казали, що на початку осені ми вийдемо на масове виробництво дронів перехоплювачів. Що все законтрактували вчасно. Паралельно виробники казали, що це неправда. Що вчасно їх не контрактують. Що ніякого масового виробництва в ці терміни не буде.
На початку жовтня ми маємо очікувані масові дронові атаки росіян нон стоп. Годинами дрони кружляють над цілями і бʼють чітко, куди планували. В статистиці чимало прильотів просто не відображають.
Питань багато, але основне — так а шо з обіцяними перехоплювачами? Як працює ця система? Вона ж не може бути клаптиковою — де хто запустив, там і збили. Має ж якось координуватись з ППО. Хто відповідає за цей напрямок? Є аналог Лінії дронів? Хто там Мадяр? У нас точно все йде за планом?
https://www.facebook.com/k.kobernik/pos ... QBmgKugWW9
jump
 
Повідомлень: 5088
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 16:52

  Vadim_ написав:Для деб ила не жившего при совке.
даже в садик нельзя біло просто так ......
за просто так то як? Скільки скидались на штори і ремонт в совіцькому садику? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3598
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 16:56

  detroytred написав:

https://m.youtube.com/watch?v=T1ZyLwyWY ... YJAYcqIYzv

Рівно 5 хвилин. З 15 по 20 хвилину.
Про вже невідворотнє майбутнє.
Якщо не трапиться диво.

До повного виснаження ОБОХ сторін...

Послушал с начала примерно до середины.
Очень много "идеологического" бреда. И о ненависти русских к Украине, и ещё всякое. И опять сравнение с Израилем.
Не знаю, где и как воюет Фирсов, но просто интересно, сколько он готов положить людей и к каким разрушениям ради даже не для того, чтобы "не проиграть", а ради того, чтобы "не втратити гідність". Он, вроде, и соглашается на "якісь перемовини" и "якісь угоди і умови", но чтобы это не было "ганьбою". Проблема в том, что "ганьбою" можно назвать, что угодно, это понятие не материальное, а моральное. Он фактически отказыается от любого перемирия, называя "ганьбою" практически все возможные уступки с нашей стороны. По его логике согласиться на мир по ЛБЗ это тоже "ганьба". "Ганьба равносильна катастрофі". И легко, как настоящий депутат, уходит в сторону от вопроса: "А ви пропонуєте як, воювати до останнього українця?"

И его рассказы о том, что надо вооружиться до зубов, так чтобы можно было отразить любого агрессора. Только это может служить гарантией. И упоминание в этой связи Польши и прибалтов. Он и вправду считает, что маленькие прибалтийские республики с населением даже у самой большой Литвы 2,9 млн. способна самостоятельно противостоять любому агрессору? :mrgreen:
И сколько будет стоить такое "вооружение до зубов"? "Где деньги, Зин?"
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36515
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15331153321533315334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 128277
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 314307
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 999530
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9816)
02.10.2025 15:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.