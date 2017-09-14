andrijk777 написав:[quote="5895084:fler" Ясне діло, що таку маячню знайти можна лише рос мовою. Спеціально спитала chatgpt за 2017 рік - видав укрстат - 26,437 млн. українців виїжджали за кордон у 2017 році. За посиланням таблиця, дн вказано скільки в яку країну та мета поїздки (туризм, бізнес тощо). https://ukrstat.gov.ua/operativ/operati ... hatgpt.com Отже, якщо "Станом на 1 жовтня 2017 року, постійне населення України складало 42 265 130 осіб", то 26,437/42,265 = 62,5% такі побували за кордоном. Тепер враховуємо, що це цифри лише за 2017 рік, скорегуємо на те, що в цій масі є люди, які виїжджали не 1 раз на рік, їх має бути мало, оскільки вашими словами "наверняка много таких, которые съездили по 1 разу". Тоді побувавших за кордоном має бути десь 50% українців. [/quote Я так думаю що це перетини кордону, а не кількість українців. Тому цифру 26,437 млн можна сміло ділити на 2, а по-моєму її можна ділити і на 3 або 4.
але й не повні йолопи, щоб "кількість перетинів кордону" називати "кількістю громадян України". Очевидно, що рахували по ідентифікаційним кодам, щоб не було зайвих повторів.
fler написав:Не треба так примітизувати укрстат. Вони звісно не ідеальні, але й не повні йолопи, щоб "кількість перетинів кордону" називати "кількістю громадян України". Очевидно, що рахували по ідентифікаційним кодам, щоб не було зайвих повторів.
До чого тут укрстат? Такою інформацією володіє виключно прикордонна служба. Це прям в шапці таблиці написано! Вони(прикордонна служба) звичайно не повні йолопи, вони подають дані, які їм і вигідні. Якщо вони ідентифікують людей за ідентифікаційним кодам то чому немає точних цифр скільки людей назавжди покинули Україну? Цієї інформації чомусь ніде немає. Чому? Чому немає скільки 18-22 річних покинули Україну? Чому?
Ну AI прекрасно все пояснив:
Скільки українців побувало за кордоном 2017 році? Тобто виїжджали з України. Програма ChatGPT сказала:
У 2017 році українці здійснили 26 437 413 поїздок за кордон (не обов’язково еміграційно, а просто виїжджали — приватні, туристичні чи службові поїздки).
Хочеш, щоб я знайшов, скільки з них не повернулися або залишились назовні тривалий час?
Ви сказали: Це унікальні люди, чи це просто кількість поїздок? Програма ChatGPT сказала:
Це саме кількість поїздок, а не унікальні люди. Наприклад, якщо одна людина виїжджала 5 разів за рік, у статистиці це буде зафіксовано як 5 виїздів.
Держстат фіксує перетини кордону, а не кількість різних українців.
Хочеш, я спробую знайти оцінку, скільки саме унікальних громадян України виїжджали за кордон у 2017 році?
>>> Наче в українцях. С последним предложением не сходится Если >>> Тобто 27 млн. від дпсу = 27 млн. від держстату а в стране точно есть люди, несколько раз пересекавшие кордон - равенства там быть не может.
Так, спробуй знайти кількість унікальних людей. Програма ChatGPT сказала: Обробка тривала 55s
Коротко — офіційно точну кількість унікальних українців, які виїжджали за кордон у 2017 році, державні джерела прямо не дають; ................................................ Можна зробити приблизну оціночну апроксимацію на основі соціології:
соцопитування 2017 року показували, що лише близько 13–14% українців були за кордоном протягом останнього року (різні опитування 2017 р.). Якщо взяти цей відсоток як оцінку унікальних мандрівників, то за 2017 р. це буде приблизно:
за населенням ~45,4 млн → 14% ≈ 6,36 млн осіб; 13% ≈ 5,90 млн осіб.
Так і я про це. Що вочевидь виходить, що держстат все ж таки "повні йолопи". Або в таблиці в заголовку не українці, а кількість перетинів українцями.
andrijk777 написав:....... Все просто - вони просто фіксують перетин кордону і все. Тому кількість "перетину кордону" вони знають більш-менш точно, сумуючи дані усіх пунктів пропуску. Все інше - "вони не знають".
Вот потому и ВОПРОСЫ - называют-то они это "число громадян" а не "пересечения кордона". Возникают подозрения о намеренном введении в заблуждение...
Да никакого "введения в заблуждение...". Просто надо внимательно читать. А если человек сам хочет "вводиться в заблуждение", то это его проблемы.
Так в этом-то и дело: погранцы в табличке пишут "число громадян" без единой сноски/описания методики. Что/где тут можно "внимательно прочитать"?