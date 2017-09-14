detroytred
Невелика.
Тому я не бачу в найближчі роки шансів вилікувати .
Додано: Суб 04 жов, 2025 13:18
Додано: Суб 04 жов, 2025 13:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я й зараз кажу що
ставка на прихід можновладця який змінить - фуфлофантазія..
Правильне твердження це - умови для зміни свідомості створені через 5 років після розвалу совка , а тому зміни в країні йдуть з швидкістю змін свідомості, а так як совків більшість то потрібні два-три покоління поки останній совок не помре( хоча при цьому народиться десь 30% вірунів фуфлофантазій) але все одно це буде меншість
І раз так
То силове примушування -неефективне,
не тому що неможливе(гітлер/мао/пол-пот) це гарно довели
а тому що станом на сьогодні первинна проблема в малій кількості людей які розуміють необхідність змін , і ще менша кількість людей проводить ці зміни з своєю головою.
Тому
Замутити реформи - можна ... це приведе до ПОГІРШЕННЯ життя всіх ( і в першу чергу пенсіонерів) з неявним в майбутньому результатом...Скільки там реформ проводила Аргентина за останні 100 років?
І скільки Швейцарія чи Люксембург за останні 200 ?
і що в результаті? хто перемагає?
Країни в яких реформ не було або в яких реформи займали менше 1% історії їх існування, чи країни які постійно реформуються і час реформ в цих країнах більший ніж 10% від часу існування цих країн?
І тепер про реал
Вчитись заради рафінованих знань - це просто витрачати час
Часу мало
Тому молодь , маючи менше фундаментальних знань про все... -набагато краще орієнтується у СВОЇЙ вузькій ніші, а розмазування по великій площі і вивчення від співів до ядерної фізики - тепер залишили для гугля.
Навіщо тримати в голові масиви інформації якщо можна дозволити ці масиви памятати машині..а в себе залишити тільки
а - вмівння поставити питання
б - вміння ефективно використати отриману відповідь
Як приклад
прочитав ти про економіку більше ніж середньостатичний студент економічного вузу.. і що? мертва вага+ти навіть не розумієш як перевірити прочитане.
Додано: Суб 04 жов, 2025 13:43
Це не ставка на прихід реформаторів.
Це умова.
Необхідна умова.
Для стрибка в розвитку країни, ринку, суспільства.
На відміну від тривалого еволюційного розвитку.
Це умова.
Практично всі реформи на першому періоді болісні.
Навіщо ти єралашика про знання сочінив? Щоб забовтати наведені факти.
Факт -- молодь твій шлях не підтримує. Банально переміщається туди, де від її праці буде більший результат. На отакі твої обмеження самгстійно не йде. Ні нормального фондового ринку тощо регулятори для неї не створили. Можновладці Кореї створили для молоді Самсунги-Хюндаї, наші - курі,зерно.
Факт -- країни реформуються. Для цього мені не потрібно ставати самому практиком. Достатньо вміти читати, розуміти текст і не вигадувати неіснуче, як ти.
Є факти реформ в іспаніях і т.д.
Мені нічого перевіряти. Це факти. Я їх тільки констатую. Тобі, який чомусь((((((( не в стані їх побачити. Спробуй рухати губами, коли читаєш про ринкові реформи в країнах. Не читай про реформи савєцькі, мао, потівські.
А від тебе лише співи та єралашики про дзеркало тощо.
Нагадуєш свідків Ієгових...які теж ставку на свідомість роблять.
І свою місію.
Додано: Суб 04 жов, 2025 13:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Рашисти б"ють по цивільній інфраструктурі, українці б"ють по військовим об"єктам ...
PS. До Schmit'а прохання не збуджуватись ...
Додано: Суб 04 жов, 2025 13:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Коли ж до тебе вже дійде....
Обовязкова умова - це достатня кількість населення яке ПІДТРИМУЄ необхідність тих чи інших змін...
Способів досягнення обовязкової умови - не багато
а - еволюційний розвиток - найстійкіший, потребує найменше затрат , є найоптимальнішим, ... саме тому я сам використовую цей спосіб і іншим раджу.
б - революція зовні - захоплення країни сусідами з навязуванням своїх правил
в - революція зсередини -нічим не відрізняється від пункту а , за виключенням збільшення ресурсних витрат, внаслідок посилення опору від населення....
Тепер про єралашики
Я ж не винуватий що існують дурні. які читати вміють -а аналізувати прочитане не навчились.
Якщо в світі є 200 держав, в сотні яких реформи відбувались виключно еволюційно .. і всі ці держави в перших 130 найкращих
Ще в 70 державах -силова реформація відбувалась на протязі не більше 1% від часу існування цих держав - і вони також зверху
І 30 держав , які постійно в реформах... і знаходляться внизу розвитку.
То якщо розумний отримує подібну інформацію - то він розуміє
Пришвидшені реформи -це горе для держави, бо мешканці цієї Держави потім харкають кровью.... десятки років...
Але ти фуфлофантазер, тобі можна фантазувати... ти ж за своє життя нічого не створював і тільки проїдав....
От наприклад з якого будуна ти прийшов до цього висновку
Переміщення молоді-це саме використання МОГО АЛГОРИТМУ
мій алгоритм не в погіршенні життя заради чогось
Мій алгоритм в тому що життя треба витратити ефективно
можна боротись з совками 30 років
а можна виїхзати туди де отримаєш кращу віддачі і після ПОГІРШЕННЯ перших років повязаних з змінами місця проживання(менталітету оточуючих) з мінімальними витратами отримати максимальний результат...
Якщо подивитись на мій з тобою час і порівняти
То ти свою годину продав за +/-200 грн і всі отримані кошти витратив на споживання
А я свою продав за +/-800 грн і 300 витратив на споживання а 500 на капіталізацію..
Так само робить молодь
Розуміючи що Україні ще 2 покоління змінювати свідомість пересічного , а в молоді всього одне покоління - молодь шукає де краще.
Додано: Суб 04 жов, 2025 14:08
Да, бачу, як камінг-аут єралашик з 30 країнами ти тепер замінюєш єралашиком про 200 країн.
З одним лоханувся, то новий згенерив.
Від населення для впровадження реформ потрібна не стільки підтримка, а скільки відсутність критичного спротиву.
До ринкових реформ (не колгоспних, а ринкових) реформ українське суспільство цілком готове. Для критичного спротиву немає ніяких підстав.
Ти знов з'єралашкував.
Фуфлофантазер -- це той, хто на факти реформ в іспаніях і Ко, співає про дзеркало тощо.
Тобто ти сплутав, як завжди.
Ніхто за можновладців-управлінців-регуляторів їх прямі функції не виконає...
Ніякі твої місіонерські пісні.
А молодь, не дочекавшись реформ,, не хоче чекати твого еволюційного розвитку на 100+ років. Тим паче, що за цей час розвинуті ще далі втечуть. А деякі інші країни реформуються та випередять теж.
Додано: Суб 04 жов, 2025 14:25
як там пройшов романтічний ужин при свічках?
Додано: Суб 04 жов, 2025 14:31
Это не впервые.
Ещё, по-моему, в 2022 разбили под Харьковом большую коровью ферму "Агромола". Не знаю, как им удалось подняться.
И всего 3 дня назад по объектам Нафтогаза на Харьковщине и Полтавщине.
Додано: Суб 04 жов, 2025 14:34
"ужин" ... це пише отой ... з Буковини, який наче не москаль
Романтична вечеря пройшла чудово, а потім півночі не спали )
Додано: Суб 04 жов, 2025 14:34
