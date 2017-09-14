RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15377153781537915380>
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:04

  Letusrock написав:нєкто Іван Спринський (громадський діяч, волонтер АТО, керівник громадської організації) розмістив серію матеріалів в т.ч. про фактичне захоплення Закарпаття криміналітетом з Харківщини. Один з остнніх дописів
Закарпаття, Ужгород, Ви готові? Очистити свої міста від рускої злочинності з Харківщини? Мірзабеков Армен воєнком Ужгорода, полковник у 33 і його силовий блок Саргасян Армен хочуть захопити область і забрати у Вас бізнеси шантажем ТЦК і застосуванням сили? Пишіть у WhatsApp +380937271111 Спринський Іван, про всі випадки діяльності цієї недо банди котрі чинять свавілля і ще й пробують прикриватись різними діаспорами та понятійними розуміннями. Але я змушений проголосити, на мою думку Савчук воєнком Закарпаття, Мірзабеков та Саргасян працюють на фсб росії. ......

Ще десь в районі 2023 року я помітив що забагато нових прізвищ керівного складу тцк та поліції в області раптом почало закінчуватись по вірменські, на букви "ян"

Что мне нравится - с фамилиями на "ян" тоже "руська злочинність". :)
Для обычных жителей что-то меняется от замены фамилий криминалитета.
Или "свой" криминалитет лучше "пришлого"? :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36587
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Что мне нравится - с фамилиями на "ян" тоже "руська злочинність".


злочинність в районі вулиці Руської міста Ужгорода :)
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4396
З нами з: 13.06.20
Подякував: 408 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:08

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав:Кстати, тут постоянно употребляется "совок" как ругательство.
Очень интересно было бы услышать, какие черты "совка" мешают капитализму.

Перш за все низький рівень конкуренції та відсутність права приватної власності на основні засоби виробництва в суспільстві.
Потім:
- перекос в бік адміністративних методів впливу в економіці. Точніше їх повне домінування. Це повний диктат партії та плану від неї.
- уравніловка в оплаті праці.
(заявлено "кожному по труду", а в реалі - кожному, скільки визначить партія).
- упор на свідомість (тобто постійна пропаганда переваги колективного над індивідуальним та превалювання нематеріальних заохочень).

Капіталізм же вимагає протилежного: конкуренції, індивідуалізму, превалювання матеріальних стимулів, свобод --- по суті все це сприяє для накопичення капіталу індивідуально власниками.
________________________
Цікавий парадокс: сума результатів всіх умовно індивідуально за капіталізму виявилася більше, ніж результат колективної праці за совдеп. Тобто колгосп виявився менш ефективним, ніж кулаки..
Мортимер пояснював це, в першу чергу, низьким рівнем конкуренції в отому соціалізмі.
................
Жаль, что больше никто не ответил. Особенно те, кто больше всего клянут "совок".
По-моему, вы ошибаетесь.
Конкуренция всё же была. Не такая сильная, как сейчас, но была.
Да, не было такого разрыва в доходах, как сегодня, но, к примеру, зарплата рядового
начинающего инженера в 70-х была 100-110, а инженера 1 категории 150. Вроде бы и немного, но воспринималось достаточно серьёзно...

я ж кажу - вибіркова сліпота :lol:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5895522#p5895522

а ще момент, що токар чи слюсар міг отримати 250 руб. який стимул для людей розумової праці :D а на Заході ці інженери, які отримували більше робочих дійшли до розробки таких верстатів, що робочі без вищої освіти вже й не потрібні...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9974
З нами з: 29.09.19
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1658 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:11

  Shaman написав:не все розповідають навіть в інеті. й напевне правильно роблять. але тоді місцеві зрадофіли починають волати, як все погано, ніяких позитивних новин...
Секретний захист: в Україні встановили мережу акумуляторів США, які допоможуть енергетиці пережити удари РФ — WSJ
За даними видання, акумуляторні батареї загальною потужністю 200 мегаватів здатні забезпечувати електроенергією близько 600 тисяч будинків приблизно дві години. Це дасть змогу енергетикам відновити енергопостачання в разі масштабного обстрілу і руйнування основних об'єктів енергетичної системи, розповів керівник проєкту з будівництва системи накопичення енергії ДТЕК Вадим Уткін.

може й не треба розповідати.
то відключень не буде?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3616
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Для обычных жителей что-то меняется от замены фамилий криминалитета.
Или "свой" криминалитет лучше "пришлого"?

довоєнний рівень злочинності Харкова та Закарпаття не співставний. Наш "рідний" криміналітет того часу це шпана з дитсадка, порівняно з "колегами" із Дніпра, Харкова та інших великих міст. Не рахуючи банду Пашкуляка в Мукачеві, криміналітет Закарпаття був досить "мирним", і обмежувався переважно економічними злочинами а-ля контрабанда цигарок та подібними дрібницями
Letusrock
 
Повідомлень: 2708
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:19

  Shaman написав:не все розповідають навіть в інеті. й напевне правильно роблять. але тоді місцеві зрадофіли починають волати, як все погано, ніяких позитивних новин...
Секретний захист: в Україні встановили мережу акумуляторів США, які допоможуть енергетиці пережити удари РФ — WSJ
За даними видання, акумуляторні батареї загальною потужністю 200 мегаватів здатні забезпечувати електроенергією близько 600 тисяч будинків приблизно дві години. Це дасть змогу енергетикам відновити енергопостачання в разі масштабного обстрілу і руйнування основних об'єктів енергетичної системи, розповів керівник проєкту з будівництва системи накопичення енергії ДТЕК Вадим Уткін.

може й не треба розповідати.

дві години можно легко пережить и без света. Если это действительно "дві години".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36587
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:19

Letusrock
Але тепер до вас добрався Фокс)
Hotab
 
Повідомлень: 16581
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2498 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:22

  ЛАД написав:
  Shaman написав:не все розповідають навіть в інеті. й напевне правильно роблять. але тоді місцеві зрадофіли починають волати, як все погано, ніяких позитивних новин...
Секретний захист: в Україні встановили мережу акумуляторів США, які допоможуть енергетиці пережити удари РФ — WSJ
За даними видання, акумуляторні батареї загальною потужністю 200 мегаватів здатні забезпечувати електроенергією близько 600 тисяч будинків приблизно дві години. Це дасть змогу енергетикам відновити енергопостачання в разі масштабного обстрілу і руйнування основних об'єктів енергетичної системи, розповів керівник проєкту з будівництва системи накопичення енергії ДТЕК Вадим Уткін.

може й не треба розповідати.

дві години можно легко пережить и без света. Если это действительно "дві години".

Виняток - малі діти. Яких мити (вода часто зникає без е/е) і годувати по розкладу.
Дорослим дійсно нема проблеми .
Hotab
 
Повідомлень: 16581
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2498 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:22

  ЛАД написав:Мы говорим не о строе, а о человеке. Человек хоть при социализме, хоть при капитализме отличается не очень сильно. Обратите внимание на "Моральный кодекс строителя коммунизма". Он не очень отличается от христианских заповедей. Так же не очень отличаются и люди.

Отличается достаточно сильно. В то, что КПСС плохая, поверили почти все, но потребность в "движущей силе" до сих пор сохраняется, причем даже не в первом поколении.
До сих пор сохраняется понятие о справедливости как о равенстве, независимо от квалификации и количества труда. И это сочетается с крайней завистливостью.
И самое страшное - убежденность многих, что хорошо им должен сделать кто-то сверху, без приложения собственных усилий и риска. Да, о скатерти-самобранке мечтали и до совка, но никто не требовал ее немедленно предоставить.

ЗЫ Я понимаю, что описываю последствия диктатуры, а не попыток воплотить социальные фантазии, но более успешные попытки мне не известны.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8937
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6481 раз.
Подякували: 21654 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:27

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Для обычных жителей что-то меняется от замены фамилий криминалитета.
Или "свой" криминалитет лучше "пришлого"?

довоєнний рівень злочинності Харкова та Закарпаття не співставний. Наш "рідний" криміналітет того часу це шпана з дитсадка, порівняно з "колегами" із Дніпра, Харкова та інших великих міст. Не рахуючи банду Пашкуляка в Мукачеві, криміналітет Закарпаття був досить "мирним", і обмежувався переважно економічними злочинами а-ля контрабанда цигарок та подібними дрібницями

Там, помню, были и "янтарные" проблемы. Контрабанда была, мабуть, не тільки цигарок.
И в вашей цитате, если правильно понял, тоже говорится об экономической злочинності - "забрати бізнеси". Или не только?
И интересно, что за проблема для местной полиции справиться с этим?
Или её купили?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36587
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15377153781537915380>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 128746
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 314898
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1000187
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9844)
06.10.2025 13:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.