Отличается достаточно сильно. В то, что КПСС плохая, поверили почти все, но потребность в "движущей силе" до сих пор сохраняется, причем даже не в первом поколении.

До сих пор сохраняется понятие о справедливости как о равенстве, независимо от квалификации и количества труда. И это сочетается с крайней завистливостью.

И самое страшное - убежденность многих, что хорошо им должен сделать кто-то сверху, без приложения собственных усилий и риска. Да, о скатерти-самобранке мечтали и до совка, но никто не требовал ее немедленно предоставить.



ЗЫ Я понимаю, что описываю последствия диктатуры, а не попыток воплотить социальные фантазии, но более успешные попытки мне не известны. Отличается достаточно сильно. В то, что КПСС плохая, поверили почти все, но потребность в "движущей силе" до сих пор сохраняется, причем даже не в первом поколении.До сих пор сохраняется понятие о справедливости как о равенстве, независимо от квалификации и количества труда. И это сочетается с крайней завистливостью.И самое страшное - убежденность многих, что хорошо им должен сделать кто-то сверху, без приложения собственных усилий и риска. Да, о скатерти-самобранке мечтали и до совка, но никто не требовал ее немедленно предоставить.ЗЫ Я понимаю, что описываю последствия диктатуры, а не попыток воплотить социальные фантазии, но более успешные попытки мне не известны.

Боюсь, что "потребность в "движущей силе" такая же неотъемлемая черта человека, как и стремление к равенству. МАГА, по-моему, оттуда же.А равенства, понимаемого как равенство доходов независимо от квалификации и количества труда, не было и в Союзе да и требования такого не было. Это рассматривалось только как цель при коммунизме. Вопрос о допустимых/желаемых размерах такого неравенства и необходимости его ограничения сложнее. Мы с вами его уже обсуждали.Скатерть-самобранку, вроде, никто и не требует. Тем более, без приложения собственных усилий и риска. Хотя некоторые мечтают и об этом, но такие люди (лентяи и бездельники) были всегда. Есть, конечно, много людей, которые не хотят рисковать, а хотят просто работать (и готовы хорошо работать), получая за это более-менее достойную зарплату. Но это тоже свойственно любому обществу. На Западе тоже не все стремятся заниматься бизнесом.Простите, но детский лепет "экономиста" ответом не считаю.