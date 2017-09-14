d44 написав:...до речі, вчора замислився. Нам доповідають (малюють таблицю) що під час чергової масованої атаки збито майже 80-90 відсотків. А поруч дают карту з маршрутами сотень цілей від східного кордону до аж Закарпатті. Туди ракети, туди шахеди, місця вільного від намальованих траєкторій немає вже. Питання - що, все збивають в кінцевій точці?
Недавно була інфа що РФ запустила 900 дронів. Припустимо 80-90% збили. Все-рівно залишається 100-200. А на картах, якщо придивитись - менше сотні ліній маршрутів.
Так що "не переживайте", вцілілих дронів хватає шоб намалювати багато ліній. І висновку що "збивають чи не збивають в кінцевій точці" зробити не можна.
whois2010 написав:Один з дронів вбив всіх з стрілецького розрахунку (можливо випадково), решта розвалила заплановані об'єкти. Точність дуже висока. Місцеві аеродром, підстанції Укрзалізниці, військові об'єкти не одноразово і точно вражають. В новинах лише можна почитати про вибиті шибки та загиблих цивільних нема.
whois2010 написав:Відносно крупний ритейлер, більше 200 магазинів по Україні. Звільнилися майже всі М18-22, на яких робили ставку після мобілізації основного складу працівників. Готуються на виїзд. Зарплатня до 50 тис. грн. у низових - комірники, працівники складу і т.і. (не знаю - брутто, нетто). Через недолугі рішення і заборони влади, молодь не наважується ризикувати статусом "вільної" людини і приймає відповідні рішення, поки шпаринку знов не закрили.
а назва є в цього ритейлера? чи так, жаху нагнати. коли бачу вислів "майже всі" - вже зрозуміло, що йде значне перебільшення. й прям всіх мобілізували... казкарі...
нікого з цих 18-22 не мобілізували, це ти нагло збрехав як завжди )) але є нюанс в 50% квоті на бронювання, на кожного зі звільнених студентиків був ще 1 заброньований працівник, з пройденим влк - і він вже навіть звільнитись не встигне.
Мобілізовані до ЗСУ військовослужбовці не можуть претендувати на іпотеку "єОселя" під 3%, однак ця норма не стосується інших структур, зокрема, Національної гвардії, Служби безпеки України чи Державної прикордонної служби. https://epravda.com.ua/finances/chi-moz ... -3-812503/
В "Укрфінжитло" підтвердили, що мобілізовані військовослужбовці ЗСУ не можуть отримати пільгову іпотеку під 3%, якщо вони не уклали контракт, тоді як для представників інших силових структур така вимога не встановлена.
Зарплатня до 50 тис. грн. це реально так? Подивився на ціну нормальної СК ковбаси (з мяса і без птахів) в онлайн супермаркета. 1000-1300 грн за кіло. Правільной дорогой ідете товаріщі!
А лед-то тронулся... Прошло всего три года - и наконец-то этих начали сажать...
Працівника ТЦК засуджено до 3 років в'язниці за побиття у Харкові вчителя «Захисту вітчизни», історії та прав людини, який був заброньованим, — Суспільне (https://suspilne.media/kharkiv/1131746- ... _medium=ps) Суд також ухвалив стягнення моральної шкоди розміром 150 тисяч гривень.
Раніше працівник ТЦК заявляв, що вдарив вчителя, бо він його «бісив своєю поведінкою».
Що вам дасть назва ритейлера? Я раніше писав про проблеми з інженерами та працівниками у Нової пошти в осблуговуванні поштоматів та, особливо, на вантажних складах у деяких регіонах (областях) в зв'язку з масовим звільненням та виїздом М18-22. Ви телефонували їм, перепровіряли? Назва вам не потрібна, вам потрібно п*здіти згідно з настановами у методичках. На своєму прикладі: минулого літа в якості експеримента, замість мобілізованих, взяв на роботу хлопців 18, 19 і восени 21 року. Я про це писав тут теж. Планував вирастити фахівців (хє-хє). Результат на сьогодні такий (рік пройшов, всі стали старшими): 20 річний звільнився в вересні, 19-ти річний на минулому тижні попередив, що буде звільнятися до зими. 22-х річний поки мовчить. Мінус два з трьох, це "майже всі", чи ні на вашу думку? Або масштабуйте на більшу кількість, коли 66% у цій групі звільняються. "й прям всіх мобілізували" - цього я теж не писав, це ви звично вже брешете.