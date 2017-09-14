Додано: Сер 08 жов, 2025 21:27

Water написав: ЛАД написав: Я о нём ничего не знаю. Первый раз увидел эту фамилию. Так я о нём и не пишу. Я о нём ничего не знаю. Первый раз увидел эту фамилию. Так я о нём и не пишу.

Саме ви це інтерв`ю знайшли і виклали.

Надайте факти яка країна заклала гроші в бюджет для підтримки України, Україна не підписала якійсь акт, тому гроші тупо згоріли.

1. Я ничего не искал. Я просто регулярно смотрю новости Харькова на. Ни разу не видел там фейков или "жёлтых" сообщений.2. Я не знаю, "яка країна заклала гроші...". Но я много чего не знаю. И это совсем не означает, что это не существует или этого не было. Я, например, не знаю, существует ли в реальности "Фламинго" и какие у неё ТТХ. Но пока верю, что таки существует. И верю, что описанная им ситуация, могла быть. Хотя, возможно, и нет. Подайте на него в суд.3. На вопрос о волонтёрах, которые "жалуются, что очень сложно закрыть сборы", вы так и не ответили.И да, демагогія нам не потрібна. Так и не занимайтесь ей."Все це шо ви процитували з цього інтерв`ю, це міф", - это как раз демагогия.P.s. Ещё было бы очень интересно узнать, откуда вы взяли, что он "більше 10 років проживає за кордоном"?В интервью не он, а корреспондент говорит: "— Я знаю, что большую войну вы встретили в Киеве, и почти сразу отправились защищать Украину в Харьков. Хотя могли бы «откосить» по состоянию здоровья. Почему пошли на фронт?"Вы по ссылке вообще не ходили? "Не читал, но осуждаю"?И вы ещё что-то рассказываете о демагогии.