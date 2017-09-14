|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:37
Shaman написав:
що такий непотріб в жодній країні світу не приймуть.
якщо прям непотріб то чому б не відкрити кордони? ти ж вважаєш що втікачів не приймуть. І труп свободи та демократії тоді б не так смердів сильно
Shaman написав:
щось на гілці понабігали зрадофіли. радіють проблемам країни
субєктивне твердження але нехай. Тоді є питання: раби на плантаціях мали радіти проблемам у плантатора чи навпаки, мали допомагати їх вирішувати?
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2718
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:40
Як тут влучно підставили пісню Кузьми!👍
Слова пісні - просто супер, як тут піхдодять!
В мене є країна - я її любив
За волошки-очі, люди - кораблі
Я з нею разом пів життя прожив
Притулившись тілом до теплої землі
А тепер тут страшно - я розлюбив її
Злі сірі очі, іржаві кораблі
Ми так хотіли, шоб був колись тут рай
Але зрозуміли, шо нас просто кинули
Як лохів, розвели за спинами
Діла свої зробили, злили нас
Мене з тобою разом в унітаз
Злили нас
Нас таких багато, не тільки я один
Посідаєм в поїзд і втікнем хто куди
Хай шукає щастя інший хто-небудь
Посеред ворон, які тебе клюють
Востаннє редагувалось Успіх
в Чет 09 жов, 2025 10:46, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8708
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 1010 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:45
Shaman написав: Hotab написав:Shaman
що такий непотріб в жодній країні світу не приймуть.
Про Філіппіни мріють
я про інший непотріб - якій цілеспрямовано розганяє зраду та зневіру, вишукуючи лише негаразди в країні... робота в людей така, але є й місцеві дурники на підтанцовці...
Розганяй перемогу, народ підтримає... якщо буде що підтримувати
-
d44
-
-
- Повідомлень: 775
- З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Модератор
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|130282
|
|
|1493
|316410
|
|
|6076
|1002120
|
|