Додано: Чет 09 жов, 2025 10:40

Як тут влучно підставили пісню Кузьми!👍

Слова пісні - просто супер, як тут піхдодять!









В мене є країна - я її любив

За волошки-очі, люди - кораблі

Я з нею разом пів життя прожив

Притулившись тілом до теплої землі



А тепер тут страшно - я розлюбив її

Злі сірі очі, іржаві кораблі

Ми так хотіли, шоб був колись тут рай



Але зрозуміли, шо нас просто кинули

Як лохів, розвели за спинами

Діла свої зробили, злили нас

Мене з тобою разом в унітаз

Злили нас



Нас таких багато, не тільки я один

Посідаєм в поїзд і втікнем хто куди

Хай шукає щастя інший хто-небудь

Посеред ворон, які тебе клюють