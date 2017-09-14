detroytred написав:........ Я апріорі не проти зусиль маленької людини. І сто разів тебе макав в це. І цитата тобі в лоба твого лупав. Але предметом є реал - стан, ситуація, коли оці маленькі люди не прикладають більше зусиль і не бажають. Не дивлячись навіть на твої місіонерські співи. І за таких умов-стану-ситуації рузвельти-бальцеровичі і т.д. досягають змін, впроваджуючи реформи. Це є предметом.
По сотому колу 😁😁😁😁😁 Читати навчись.
прикладають і бажають. Некоторым даже удаётся. Но это перераспределение доходов внутри страны - кому-то достаётся больше, кому-то меньше. Поднять всю страну без реформ не получается. Возможно, получится. За очень много лет. Вот только будет ли через много лет кому поднимать. Когда наиболее активные и толковые будут уезжать, просто потому, что не захотят ждать много лет.
Water написав:....... Мову вчить, потім роботу шукать- така собі ідея. Приблизні варіанти я вам написав.
Ваш совет на ближайшее будущее - "школа, ніякий не колєдж/універ". Согласен, что "ніякий не колєдж/універ". Но зачем ему школа, когда у него уже здесь было 3 курса вуза?
Школа - фахова освіта- робота (низькооплачуєма) то там є варіант для дітей біженців, і то якщо діти окремо а батьки нафіг зі Швейцарії. Хай ваш знайомий валить скоріше звідти. Йому дадуть дозвіл на роботу, але він її не знайде. Пройде час і йому скажуть ауфідерзейн або оревуар (в залежності від кантону)Та він і сам захоче свалити, бо там важко на соціалі для цивілізованої людини. То папуасам за щаст в конурі з міскою супу, а українці все ж рівнем розвитку вище.
ЛАД написав:Да, о 18-22. ........... Кстати, там, вроде, дискриминируют наших западников - тормозят оформление. Если ему оформили меньше, чем за месяц, то люди с западной ждут и по несколько месяцев и пока не получили. Не знаю, насколько это типичная ситуация.
Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.)
Так я об этом же. Возможно, именно поэтому затягивают оформление для западников.
ЛАД написав:Что мы предложили/на что согласились, кроме безусловного прекращения огня до начала переговоров? Ещё какие-то идеи были? Финны нашли, что предложить. Дважды.
Взагалі цікаво почитати протоколи мінського процесу зрозуміло що кремль намагався втиснути триколорних головорізів в тіло України але я і не пам'ятаю якогось конструктиву від України Був Кравчук, наче досвідчена врівноважена людина, але нічого крім бюджетної децентралізації, на загальноукраїнських умовах не пропонував. Там щось Фокін намагався запропонувати - на діда натравила активістську шпану, яка зараз віденську каву п'є Як я розумію треба було пропрацювати контраргументи . Якщо москва апелює що був переворот - ок, зробити правовий режим по всьому донбасу як у 2013 - з рос.мовою офіційною, комунізаціею та таке інше. але без триколорів, тим більше на власни танках але нічого такого не було
це кращк нід польща де на нього місцеві будуть зриватись за те що він начебто бандерівець, а потім мобілізують власні дупи від рфян захищати спокійно вивчить мову, опанує ІТ з AI за рік-два, сертифікати міжнародні Швейцарія це справжня країна, а не убожество колишнього соцтабору
Мова була про аля ще додаткові зусилля прикладе умовно кожна маленька людина або якась кількість. Тобто додаткові зусилля і-або додаткові люди. Бо прослухали спів місіонера чи отримали вплив від дії чарівної палички. Освідоміли((
Что мы предложили/на что согласились, кроме безусловного прекращения огня до начала переговоров? Ещё какие-то идеи были? Финны нашли, что предложить. Дважды.
Нашли ... сперва дали хорошей мзды, а потом что-то предлагали ...
Кстати, мне не совсем понятны вот эти отсылки к разным историческим фактам ...
Нам тут рассказывают про финский сценарий, корейский сценарий, параграйский сценарий ... Но если немного подумать, то у тех сценариев не было аналогов в истории до того ...
И почему именно эти сценарии ? А не сценарий российско-японской войны 1904-1905 годов ?
Так и в Украине формируется свой сценарий, какой он будет - неизвестно Но факт - за 3 года и 7 месяцев войны "2-я армия мира" даже не захватила всю Донецкую и всю Луганскую области
Берём аналогии, 1 августа 1914 года + 3.5 года = февраль 1918 года 22 июня 1941 года + 3.5 года = декабрь 1944 года
Сравниваем проишедшие тогда события и видим, что заметных результатов у РФ сейчас - нет
Маладець! Чудово все. Без навіть згадки про ціну.
Питання за ціну, яку збираємося сплатити, не менш складне, ніж на які поступки пропонуєте піти. Але якщо про поступки, то це за межами законності, да і дещо навіть за межами кримільного кодексу, то про ціну, про ціну-то можна без проблем!
Тож на яку ціну згодні, панове? Чи як вийде, то й нехай?
Можу навіть диво-хформулу надати: 3 млн. смертей = погіршенню життя в 2 рази в 40 млнів. Пропорції далі скласти не важко.
Але погіршення життя теж відбувається. Плюс демографічні наслідки, борги і т.д.
