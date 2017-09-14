|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:49
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
"підтримка бронетехніки" благодаря дронам осталась в прошлом. Забудьте.
до моменту поки не зявиться чергова вундервафля, яка зможе очистити за адекватну ціну на 5 метрів в радіусі навколо себе повітря від дронів.
Стугни/джавеліни також навели шороху... але зявився динамічний захист.
Тому правило боротьби броні з снарядом - ще ніхто не відміняв.
Наприклад якийсь потужний електромагнітний імпульс яки спалить обмотку в двигуні...
Ось коли буде, тоді й поговоримо.
А спалити "обмотку в двигуні" дрона это из области фантастики. Ещё как-то можно стараться спалити электорнику.
А що там говорити?
якщо танк повинен протидіяти дрону-камікадзе - так все вже винайдено, той самий мангал навколо..
Трошки гірше питання вирішено в протидії розвіддрону , який вже наводить артилерію...
budivelnik
Повідомлень: 27172
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 2991 раз.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:55
ЛАД написав: detroytred написав:
........
Я апріорі не проти зусиль маленької людини. І сто разів тебе макав в це. І цитата тобі в лоба твого лупав.
Але предметом є реал - стан, ситуація, коли оці маленькі люди не прикладають більше зусиль і не бажають. Не дивлячись навіть на твої місіонерські співи.
І за таких умов-стану-ситуації рузвельти-бальцеровичі і т.д. досягають змін, впроваджуючи реформи. Це є предметом.
По сотому колу 😁😁😁😁😁
Читати навчись.
прикладають і бажають.
Некоторым даже удаётся.
Но это перераспределение доходов внутри страны - кому-то достаётся больше, кому-то меньше. Поднять всю страну без реформ не получается. Возможно, получится. За очень много лет.
Вот только будет ли через много лет кому поднимать. Когда наиболее активные и толковые будут уезжать, просто потому, что не захотят ждать много лет.
Чому у вас в головах зациклилось що якщо я заробив-то обовязково хтось втратив(перерозподіл ?)
Якщо я заробив (став багатшим і отримав можливість більше витрачати) + багатший не пересікається у витратах з бідним - то багатший СТВОРЮЄ платоспроможний попит на товари/послуги які до цього в країні не були присутні.
І цей платоспроможний попит створює (збільшує) ринок ( як поняття кількість грошей/ресурсів).
І поки 70% населення не заробляють 1000 доларів/місяць , доти цей попит буде знаходитись в галузях які в стані задовільнити українські підприємці, бо в межах цієї суми це не айрбаси і космічні ракети, а труси/мясо
А масло/маслянисте фуфлофантазії типуУ нас є достатньо власного капіталу , але він не працює тому що ринок зайнятий і тому треба запросити зовнішній капітал (Боїнг) зайти який розширить наш ринок...
То це навіть на голову не налазить
budivelnik
Повідомлень: 27172
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 2991 раз.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:56
fox767676 написав:
десь промайнули 4 західні області які путін згоден відпустити хоч в нато
але серед них нема навіть волині з буковиною
по іншій території так чи інакше потрібні політичні поступки - менше політичних поступок , менше територій відпустить
намає волині? а хто є? Львівська, Тернопільська, Франківська а четвертий хто?
andrijk777
Повідомлень: 6796
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:56
budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
до моменту поки не зявиться чергова вундервафля, яка зможе очистити за адекватну ціну на 5 метрів в радіусі навколо себе повітря від дронів.
Стугни/джавеліни також навели шороху... але зявився динамічний захист.
Тому правило боротьби броні з снарядом - ще ніхто не відміняв.
Наприклад якийсь потужний електромагнітний імпульс яки спалить обмотку в двигуні...
Ось коли буде, тоді й поговоримо.
А спалити "обмотку в двигуні" дрона это из области фантастики. Ещё как-то можно стараться спалити электорнику.
А що там говорити?
...... так все вже винайдено, той самий мангал навколо..
......
Ну т.е. тот "мегапроджект" - с карманным ядерным реактором для питания - уже не нужен?
_hunter
Повідомлень: 10721
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:03
Повідомлень: 6303
З нами з: 25.01.06
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 438 раз.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:04
andrijk777 написав: fox767676 написав:
десь промайнули 4 західні області які путін згоден відпустити хоч в нато
але серед них нема навіть волині з буковиною
по іншій території так чи інакше потрібні політичні поступки - менше політичних поступок , менше територій відпустить
намає волині? а хто є? Львівська, Тернопільська, Франківська а четвертий хто?
ну блін, Закарпатська
пошукаю по каналах
там було про території на які кремль згоден допустит натівських вояків
fox767676
Повідомлень: 4465
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 191 раз.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:16
fox767676 написав: andrijk777 написав: fox767676 написав:
десь промайнули 4 західні області які путін згоден відпустити хоч в нато
але серед них нема навіть волині з буковиною
по іншій території так чи інакше потрібні політичні поступки - менше політичних поступок , менше територій відпустить
намає волині? а хто є? Львівська, Тернопільська, Франківська а четвертий хто?
ну блін, Закарпатська
пошукаю по каналах
там було про території на які кремль згоден допустит натівських вояків
Це під час війни чи після війни.
Якщо під час війни - це тупо, можна там будувати заводи і т.д.
Якщо після війни - це якось нелогічно: він що планує і Волинь анексувати чи як? Чому Волинь не потрапила?
Коротше якийсь вброс по-моєму.
andrijk777
Повідомлень: 6796
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:33
andrijk777 написав:
Чому Волинь не потрапила?
Коротше якийсь вброс по-моєму.
Тому що вона не була в Австро-Угорській імперії. Коли вже вивчите історію?
flyman
Повідомлень: 41105
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1615 раз.
- Подякували: 2860 раз.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:37
andrijk777 написав: fox767676 написав: andrijk777 написав:
намає волині? а хто є? Львівська, Тернопільська, Франківська а четвертий хто?
ну блін, Закарпатська
пошукаю по каналах
там було про території на які кремль згоден допустит натівських вояків
Це під час війни чи після війни.
Якщо під час війни - це тупо, можна там будувати заводи і т.д.
Якщо після війни - це якось нелогічно: він що планує і Волинь анексувати чи як? Чому Волинь не потрапила?
Коротше якийсь вброс по-моєму.
Можливо кордон росімперії 18-19 ст., можливо православіє...?
Schmit
Повідомлень: 5196
З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 277 раз.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:50
Schmit написав:
Можливо кордон росімперії 18-19 ст.
Та очевидно что чувак болеет реваншизмом и империализмом. Строит сословную империю, вернее возрождает. Случайно не фанат компьюетрной игры Цивилизация ?
alex_dvornichenko
Повідомлень: 1157
З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 126 раз.
