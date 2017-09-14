RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:49

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:"підтримка бронетехніки" благодаря дронам осталась в прошлом. Забудьте.
до моменту поки не зявиться чергова вундервафля, яка зможе очистити за адекватну ціну на 5 метрів в радіусі навколо себе повітря від дронів.
Стугни/джавеліни також навели шороху... але зявився динамічний захист.
Тому правило боротьби броні з снарядом - ще ніхто не відміняв.
Наприклад якийсь потужний електромагнітний імпульс яки спалить обмотку в двигуні...

Ось коли буде, тоді й поговоримо.
А спалити "обмотку в двигуні" дрона это из области фантастики. Ещё как-то можно стараться спалити электорнику.
А що там говорити?
якщо танк повинен протидіяти дрону-камікадзе - так все вже винайдено, той самий мангал навколо..
Трошки гірше питання вирішено в протидії розвіддрону , який вже наводить артилерію...
budivelnik
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:55

  ЛАД написав:
  detroytred написав:........
Я апріорі не проти зусиль маленької людини. І сто разів тебе макав в це. І цитата тобі в лоба твого лупав.
Але предметом є реал - стан, ситуація, коли оці маленькі люди не прикладають більше зусиль і не бажають. Не дивлячись навіть на твої місіонерські співи.
І за таких умов-стану-ситуації рузвельти-бальцеровичі і т.д. досягають змін, впроваджуючи реформи. Це є предметом.

По сотому колу 😁😁😁😁😁
Читати навчись.

прикладають і бажають.
Некоторым даже удаётся.
Но это перераспределение доходов внутри страны - кому-то достаётся больше, кому-то меньше. Поднять всю страну без реформ не получается. Возможно, получится. За очень много лет.
Вот только будет ли через много лет кому поднимать. Когда наиболее активные и толковые будут уезжать, просто потому, что не захотят ждать много лет.
Чому у вас в головах зациклилось що якщо я заробив-то обовязково хтось втратив(перерозподіл ?)
Якщо я заробив (став багатшим і отримав можливість більше витрачати) + багатший не пересікається у витратах з бідним - то багатший СТВОРЮЄ платоспроможний попит на товари/послуги які до цього в країні не були присутні.
І цей платоспроможний попит створює (збільшує) ринок ( як поняття кількість грошей/ресурсів).
І поки 70% населення не заробляють 1000 доларів/місяць , доти цей попит буде знаходитись в галузях які в стані задовільнити українські підприємці, бо в межах цієї суми це не айрбаси і космічні ракети, а труси/мясо

А масло/маслянисте фуфлофантазії типу
У нас є достатньо власного капіталу , але він не працює тому що ринок зайнятий і тому треба запросити зовнішній капітал (Боїнг) зайти який розширить наш ринок...

То це навіть на голову не налазить
budivelnik
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:56

  fox767676 написав:десь промайнули 4 західні області які путін згоден відпустити хоч в нато
але серед них нема навіть волині з буковиною
по іншій території так чи інакше потрібні політичні поступки - менше політичних поступок , менше територій відпустить

намає волині? а хто є? Львівська, Тернопільська, Франківська а четвертий хто?
andrijk777
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:56

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:до моменту поки не зявиться чергова вундервафля, яка зможе очистити за адекватну ціну на 5 метрів в радіусі навколо себе повітря від дронів.
Стугни/джавеліни також навели шороху... але зявився динамічний захист.
Тому правило боротьби броні з снарядом - ще ніхто не відміняв.
Наприклад якийсь потужний електромагнітний імпульс яки спалить обмотку в двигуні...

Ось коли буде, тоді й поговоримо.
А спалити "обмотку в двигуні" дрона это из области фантастики. Ещё как-то можно стараться спалити электорнику.
А що там говорити?
...... так все вже винайдено, той самий мангал навколо..
......

Ну т.е. тот "мегапроджект" - с карманным ядерным реактором для питания - уже не нужен? :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:03

Нічна атака рф: ситуація в енергосистемі, наслідки
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:04

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:десь промайнули 4 західні області які путін згоден відпустити хоч в нато
але серед них нема навіть волині з буковиною
по іншій території так чи інакше потрібні політичні поступки - менше політичних поступок , менше територій відпустить

намає волині? а хто є? Львівська, Тернопільська, Франківська а четвертий хто?

ну блін, Закарпатська
пошукаю по каналах
там було про території на які кремль згоден допустит натівських вояків
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:16

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:десь промайнули 4 західні області які путін згоден відпустити хоч в нато
але серед них нема навіть волині з буковиною
по іншій території так чи інакше потрібні політичні поступки - менше політичних поступок , менше територій відпустить

намає волині? а хто є? Львівська, Тернопільська, Франківська а четвертий хто?

ну блін, Закарпатська
пошукаю по каналах
там було про території на які кремль згоден допустит натівських вояків

Це під час війни чи після війни.
Якщо під час війни - це тупо, можна там будувати заводи і т.д.
Якщо після війни - це якось нелогічно: він що планує і Волинь анексувати чи як? Чому Волинь не потрапила?

Коротше якийсь вброс по-моєму.
andrijk777
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:33

Коли вже вивчите історію?

  andrijk777 написав: Чому Волинь не потрапила?

Коротше якийсь вброс по-моєму.

Тому що вона не була в Австро-Угорській імперії. Коли вже вивчите історію?
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:37

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:намає волині? а хто є? Львівська, Тернопільська, Франківська а четвертий хто?

ну блін, Закарпатська
пошукаю по каналах
там було про території на які кремль згоден допустит натівських вояків

Це під час війни чи після війни.
Якщо під час війни - це тупо, можна там будувати заводи і т.д.
Якщо після війни - це якось нелогічно: він що планує і Волинь анексувати чи як? Чому Волинь не потрапила?

Коротше якийсь вброс по-моєму.

Можливо кордон росімперії 18-19 ст., можливо православіє...?
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:50

  Schmit написав:Можливо кордон росімперії 18-19 ст.

Та очевидно что чувак болеет реваншизмом и империализмом. Строит сословную империю, вернее возрождает. Случайно не фанат компьюетрной игры Цивилизация ?
