Додано: Суб 11 жов, 2025 11:43

Непризначений командувач не створених штурмових військ при ще існуючих ДШВ Валентин Манько заявив, що щодо нього нема кримінальних справ. Він мені теж так казав, обіцяв надати докази, але зник після розмови:) Натомість став роздавати інтерв’ю про те, як важливо створити штурмові війська і який він молодець.Ну що ж, публікую довідку про його кримінальні справи. Також зазначу, що з ГУР МОУ його вигнали після того, як він почав мутити проти керівництва спецпідрозділу ГУР МОУ «Kraken».За моєю інформацією, Валентин Манько має підроблене офіцерське звання.Нагадаю, що в особистих штурмових полках Головкома, окрім Манька, є такі персонажі, як Ширяєв і Коротких (Боцман, Малюта). Штурмові полки ціною людських життів виправляють помилки Сирського: туди забирають людей з бригад, їх поповнюють у першу чергу з полігонів, часто гинуть прикомандировані, яких кидають у «м’ясні штурми» і потім подають як втрати бригад.Взагалі, чим цей підхід відрізняється від російського? Нічим.За даними ВСК ГУНП в Дніпропетровській області, номер 70079151 СА УМВС в Дніпропетровській області був засуджений за ст. 190 (шахрайство) ч. 2 (шахрайство, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому), ч. 3 (шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) КК України та взятий під варту.На підставі рішення суду Бабушкінського району Дніпропетровської області від 28.03.2008 року, на підставі ст. 296 КПК України, запобіжний захід, тримання під вартою, було замінено на підписку про невиїзд.10.12.2008 року, на підставі ухвали Бабушкінського районного суду Дніпропетровської області за ст. 190 (шахрайство) ч. 2, ст. 358 ч. 3 (підроблення документів або іншого офіційного документу, інших офіційних печаток та бланків), ст. 70 (призначення покарання за сукупністю злочинів) КК України, призначено штраф 1 000 грн. Вирок набув законної сили 26.12.2008 року.За даними ВСК ГУНП в Дніпропетровській області, номер 70121136 СА УМВС в Дніпропетровській області був засуджений за ст. 190 ч. 4 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою), ст. 191 ч. 5 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 366 ч. 2 (службові підроблення, якщо вони спричинили тяжкі наслідки) КК України та взятий під варту.Кримінальні справи №№ 70111210, 70121136, 70121063, 70121098, 70121276, 70121275 об’єднані в одне провадження під загальним номером 70121136.На підставі рішення Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 06.02.2013 року, на підставі ст. 165, 165-1, 296 КПК України, запобіжний захід, тримання під вартою, було замінено на підписку про невиїзд.24.11.2014 року державним обвинуваченням було зроблено заміну обвинувачення зі ст. 191 ч. 5, ст. 190 ч. 4, ст. 366 ч. 2, ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 3, ст. 358 ч. 4 КК України на ст. 366 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 4 КК України. 10.03.2015 року, на підставі ухвали Кіровського районного суду міста Дніпропетровська, на підставі ст. 366 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 4 КК України, громадянина Манька В. М. було визнано винним.На підставі ст. 49 ч. 1, ст. 12 ч. 2, 3 КК України громадянина Манька В. М. було звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням термінів давності. Запобіжний захід, підписка про невиїзд, відмінено. Вирок набув законної сили 18.03.2015 року.За даними Державної судової адміністрації, Манько В. М. брав участь у п’яти судових справах (м. Київ, м. Суми, Дніпропетровська обл.).11 травня 2015 року Інтерпол оголосив Манька В. М. у міжнародний розшук за підозрою у ст. 187 ч. 4 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень).Цікава й політична діяльність Валентина. Видно нестримне бажання, так сказати. Починав з «Партії регіонів» (продовження нижче):Безкутня, що Жанна Д'арк, жжьоть((