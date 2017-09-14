pesikot написав: Как хорошо в оккупации ... и денег много, и всё восстановят ...
Масштаби знищення донбасячих міст просто не піддаються уяві. Хто буде з нуля заново будувати тисячі багатоповерхівок і безкоштовно їх передавати тим власникам , що втратили житло? У кого є такі гроші? А ще треба знести оте все, вивезти тисячі тон бетона кудись..
така собі іронія долі - під лозунгами захисту російськомовного населення регіон найбільш компактного їх проживання - просто знищено. того Донбасу, який був в 2012 році ми вже не побачимо. це на десятиріччя - таке собі сомалі...