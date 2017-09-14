|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 11 жов, 2025 21:16
Shaman написав:
...........
так, ринкові українські ціни - написав вище
в Німеччині дійсно велика складова зеленого тарифу
Так Хотаб же пишет, что зелёная уже дешевле не зелёной.
2
6
Додано: Суб 11 жов, 2025 21:18
ЛАД написав: Shaman написав:
...........
так, ринкові українські ціни - написав вище
в Німеччині дійсно велика складова зеленого тарифу
Так Хотаб же пишет, что зелёная уже дешевле не зелёной.
Виключіть атомну . Яку хтось колись побудував, а відходи хтось колись буде хоронити хз де і за які гроші
І там може бути дуже цікаво
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 11 жов, 2025 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 11 жов, 2025 21:20
Hotab написав:
.........
За останній рік в твердих валютах дуже просіла вартість СЕС. Включно з аккумами . І це при загальному знецінені самих твердих валют. Ще кілька років і кожен халамидник з 2-3 тисячами доларів зможе бути повністю автономним по е/е
І це не про мрійливі пісні Флаймана на DOU 10 років тому про роботів . Це реальність
Подивимось.
А то так-то здесь уже и о компактных ядерных реакторах рассказывают.
Додано: Суб 11 жов, 2025 21:22
ЛАД написав: Shaman написав:
...........
так, ринкові українські ціни - написав вище
в Німеччині дійсно велика складова зеленого тарифу
Так Хотаб же пишет, что зелёная уже дешевле не зелёной.
В південних країнах. Де 300 сонячних днів. Німці не серед них
2 Вотер про Африку:
Африка настільки бідна, що вона нижче межі здатності платити навіть 1 цент за 1 кВт в масовому сегменті (без олігархів)
Тому масового використання СЕС нема,
Хоча, всі розрахунки показують, що при ціні 1.5 дол за літр дизеля чи бензину, і 300+ сонячних днях в рік, там СЕС мають бути всюди. А не генератори, які де інде чутно. Але по факту люди живуть повністю без е/е. Без ніякої. В масі,
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 11 жов, 2025 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 11 жов, 2025 21:24
Hotab написав: ЛАД написав: Shaman написав:
...........
так, ринкові українські ціни - написав вище
в Німеччині дійсно велика складова зеленого тарифу
Так Хотаб же пишет, что зелёная уже дешевле не зелёной.
Виключіть атомну . Яку хтось колись побудував, а відходи хтось колись буде хоронити хз де і за які гроші
І там може бути дуже цікаво
А зачем виключати?
И сейчас в некоторых странах строятся.
Кстати, в Германии уже виключили.
Пример Water
в Дании - мощность 30 кВт. Это на 6 квартир. Не смешно.
Додано: Суб 11 жов, 2025 21:39
А здесь то за шо тереть?
п.с. може усіх видалити? і будет спакойно?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Суб 11 жов, 2025 21:42, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_ написав:
А здесь то за шо тереть?
1. Набрав всі букви, не вийшло речення.
2. Вийшло речення, але не вловив тему бесіди і теж мимо
3…. Ще є інші варіанти
Додано: Суб 11 жов, 2025 21:44
Hotab написав: Vadim_ написав:
А здесь то за шо тереть?
1. Набрав всі букви, не вийшло речення.
2. Вийшло речення, але не вловив тему бесіди і теж мимо
3…. Ще є інші варіанти
Падлиза не устал?
смотрел такой мультик?
Додано: Суб 11 жов, 2025 21:47
Vadim_ написав: Hotab написав: Vadim_ написав:
А здесь то за шо тереть?
1. Набрав всі букви, не вийшло речення.
2. Вийшло речення, але не вловив тему бесіди і теж мимо
3…. Ще є інші варіанти
Падлиза не устал?
смотрел такой мультик?
Так ти б писав, що питання до всіх крім мене. Що мені не треба відповідати. 😅
Я б мовчав
Бо питання саме до модерів ставлять в окремій гілці. Знайдеш її сам, чи «кто на ком стояв» знову?
Додано: Суб 11 жов, 2025 21:47
Hotab написав: Vadim_ написав:
А здесь то за шо тереть?
1. Набрав всі букви, не вийшло речення.
2. Вийшло речення, але не вловив тему бесіди і теж мимо
3…. Ще є інші варіанти
Дивно шо такой патриот Батьківщини і досі не дійшов окопа, при дуже потужному бажанні , его держалі троє
